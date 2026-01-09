Qué les pasó a Martín Demichelis y a sus hijos en Punta del Este

El cierre del año trajo un momento de máxima tensión para Martín Demichelis durante su estadía en Punta del Este. El director técnico y los tres hijos que comparte con Evangelina Anderson fueron arrastrados por la corriente en un sector de playa no habilitado y precisaron un rescate de urgencia.

El incidente de Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

El programa A la tarde, emitido por América TV, difundió la información y el material visual del hecho. Según la reconstrucción que realizó el equipo periodístico, el episodio tuvo lugar el 31 de diciembre en Laguna Escondida, cerca de José Ignacio, en una zona donde el ingreso al mar posee una prohibición terminante. Según detalló Karina Mazzoco, la fuerza del agua atrapó al exfutbolista junto a Bastian, Lola y Emma y la falta de personal de seguridad en servicio en ese punto específico complicó el panorama y desató la alarma entre los presentes.

Martín Demichelis y sus hijos fueron arrastrados por la corriente y tuvieron que ser rescatados por los guardavidas

Un grupo de rescatistas libres de servicio que practicaba surf en las inmediaciones, notaron la emergencia, dejaron sus tablas y entraron al agua para socorrer a la familia para sacarlos del agua.

Oliver Quiroz, cronista del ciclo televisivo, explicó el origen de los datos y el proceso de verificación antes de la publicación: “Esta información nos llega el martes de esta semana, nos cuenta un poco y nos ponen en contexto de cómo se había dado que la familia Demichelis se estaba ahogando en la playa de Laguna Escondida, en José Ignacio. Entonces, nos comienza a llegar esta información, comenzamos a trabajarla, porque obviamente si no teníamos ningún video, ninguna foto, no podíamos ponerlo al aire. Hasta que hoy, hace unas horas, nos llega el video donde nos cuentan un poco también, nos ponen en contexto del día, que fue el 31 de diciembre”.

Un grupo de surfistas debió socorrer al exfutbolista y a sus tres hijos luego de que la corriente les impidiera salir del agua en una zona prohibida (Foto: Captura TV)

Luis Bremer dimensionó la gravedad del asunto durante el debate en el piso: “Chicos, podrían haber muerto. Es la tragedia que no fue, morir en fin de año en Punta del Este. Tan solo un instante podía separar la tragedia del rescate milagroso”. Claudia Medic cuestionó la decisión de ingresar al mar en ese sitio: “Tenés que ser muy salame. Si hay carteles que dicen ‘No te podés bañar’, no te podés bañar. Entonces, es totalmente culpable Demichelis”.

Los rumores de pelea de Martín Demichelis con su pareja

Este suceso en la playa cobró estado público apenas un día después de la viralización de otro video que involucró al exdirector técnico. Las imágenes lo mostraron en medio de una charla con Micaela Benítez, su actual pareja, dentro de un auto en el estacionamiento del parador La Susana. Benítez contactó a Quiroz para desmentir versiones de violencia y en un mensaje de texto afirmó: “Podés hablar conmigo directamente para despejar todas las dudas”.

Micaela Benítez aclaró su pelea con Martín Demichelis

La mujer negó gritos o intervención de seguridad: “Nunca hubo violencia, ni gritos, ni llanto, ni se acercó nadie de seguridad, como están diciendo”. Sobre la razón de permanecer en el vehículo, aclaró: “El tema es privado y queda entre nosotros, por eso nos fuimos a hablar al auto”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.