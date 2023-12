escuchar

Jueves: otro día de lluvias

Bienvenidos a otra jornada calurosa e inestable en el estuario. Se espera un amanecer con cielo mayormente nublado, viento moderado desde el este y mínima de 22°C. Desde temprano estaremos expuestos a la primera tanda de lluvias, en la cual puede que haya chaparrones intermitentes que hagan que algunos lleguen empapados al trabajo. Se estima una mejora temporaria antes del mediodía, donde será fundamental que se mantengan las nubes medias y bajas para taparnos lo más posible al sol. Recuerden que los eventos de precipitaciones de estos días estarán relacionados con el descenso de aire caliente, húmedo e inestable, por lo que las lluvias no se traducirán en un alivio térmico. La tarde podría mostrar cielo mayormente nublado, viento moderado del norte y una máxima de 30°C, aunque la sensación térmica estará un par de grados más alta. De todos modos, se conservará una baja probabilidad de lluvias aisladas. La noche renovará la inestabilidad con chance más altas de precipitaciones en un cierre templado con 26°C. Algunos modelos colocan los chaparrones nocturnos pasada la frontera de la medianoche, lo que podría dejar a salvo el atardecer y las primeras horas de la noche.

Viernes: mañana inestable

Si bien el viernes se ganará el ícono de lluvias en los pronósticos, solo las primeras horas del día estarían expuestas a precipitaciones. Se espera una jornada que repita los parámetros sinópticos de los últimos días con un amanecer inestable, viento leve del norte, alta humedad, mucha nubosidad y mínima de 22°C. Con el correr de las horas se irá intensificando el viento caliente por lo que será clave mantener la cobertura nubosa. De todas formas, algunas fracturas en el manto de nubes nos podrían dar alguna cuota de sol, por lo que la tarde puede que se sienta muy calurosa. Se espera otro día pesado, con máxima de 30°C y una sensación térmica más alta. La noche se encontraría a salvo para los que quieran salir, con cielo algo nublado y 26°C.

Habrá tormentas aisladas y sensación térmica alta por varios días más

Sábado: tarde de pileta

El sábado presentará calor intenso, pero al estar enmarcado en el fin de semana nos daría la posibilidad de que muchos más lo puedan disfrutar en vez de padecerlo. Seguiremos con el viento norte apuntalando al termómetro para entregar temperaturas calurosas durante todas las franjas del día. Lo bueno es que será la última jornada de estas características. La mañana se presentará ligeramente inestable, con baja probabilidad de lluvias. Luego, se mantendrá el manto de nubes, pero ya sin estimación de precipitaciones hasta llegar a una tarde de pileta con 32°C y una percepción aún más alta por la humedad. La noche no presentaría descenso térmico, en un cierre muy caluroso con 29°C. Atención los que salgan y vuelvan tarde, la madrugada traería la lluvia con la entrada de un potente frente frío.

Domingo: las lluvias tren el alivio

La jornada dominical será la más esperada de toda la saga, ya que habrá viento frío que soplará desde temprano. Esto podría promover lluvias y tormentas aisladas desde el amanecer acompañadas por viento fuerte, lo que podría encender alguna alerta para nuestra posición. La particularidad será que la máxima podría darse por la mañana con 28°C, pero podría haber una tarde más fresca. De todas formas, la lupa estará puesta en la evolución de las lluvias, que podrían tener algún pasaje intenso. Recién el atardecer presentará la mejora definitiva y se iniciaría un significativo descenso de temperatura.

Spoiler alert

El lunes tendríamos un reingreso de aire frío que soplaría de manera continua desde el sur hasta el martes al mediodía. Esto sostendría el descenso de temperatura y nos dejaría un comienzo de semana irreconocible, con máximas que caerían hasta los 20°C. Los tres primeros días entregarán temperaturas muy cómodas que podrían obligarnos a abrigarnos por la mañana con mínimas de 14°C.

Eso es todo, amigos. La ciudad se ha transformado en un sauna que nos ha hecho enemistar con el sol. Seguiremos varios días más expuestos a lluvias que no traerán alivio, noches con el ventilador poniéndolo todo y ambiente pesado e incómodo. Vale aclarar que no es una ola de calor: las máximas no son extremas y las mínimas todavía presentan cierta clemencia, pero nos recuerda que ya estamos expuestos a alguna hilera de días de calor insoportable. Lo bueno es que el aire frío ya viene en camino. El domingo de lluvia será el precio a pagar por la remoción de toda la columna y la llegada de aire frío y seco. Nos iremos de un extremo a otro, de no poder dormir por el calor a tener que ponerle un par de mantas a la cama.

Hasta la semana que viene.

