Jonas Brothers, uno de los mayores sucesos de Disney, volverá a tocar a la Argentina en el marco de su gira mundial “The Tour: Five Albums. One Night”. Según confirmó DF Entertainment ―la productora que trae la banda―, Nick, Joe y Kevin se presentarán el 25 de abril de 2024 en el Movistar Arena, que tiene una capacidad de 15.000 personas.

Se trata de una de las grandes revelaciones de mediados de la década de los 00′, cuando la banda saltó a la fama con su cover de “Year 3000″, además de “S.O.S” y “When You Look Me In The Eyes”, algunos de los singles inolvidables con los que empezaron a dejar su huella en la industria. Los hermanos también ganaron gran notoriedad como estrellas de Disney, ya que participaron de las películas de Camp Rock, y luego incluso tuvieron el propio programa en ese canal, Jonas. Luego de algunos años en que se separaron para enfocarse en sus carreras solistas, los hermanos volvieron a reunirse para hacer música nuevamente con un gran recibimiento de sus fanáticos.

Esta será la primera vez que los Jonas tocarán en nuestro país desde su reunión en 2019, después de estar separados por años. En esta visita interpretarán en vivo el material de The Album, su sexto trabajo discográfico lanzado a comienzos de 2023, así como del predecesor Happiness Begins, que fue el primer disco tras su regreso e incluye el hit “Sucker”, el hit pop que fue el lanzamiento con el que irrumpieron nuevamente en la escena. A su vez, incluirán algunos de los temas de sus otros trabajos de estudio con los cuales se ganaron los corazones de millones de fanáticos en todo el mundo.

Jonas Brothers vinieron a nuestro país en otras dos oportunidades. La primera fue en 2009, cuando ya eran todo un éxito a nivel internacional, y se presentaron en el estadio River Plate ante 48.000 espectadores. Luego volvieron en 2013, ocasión en que dieron dos shows memorables en el Estadio Ferro Carril Oeste y en el Parque Sarmiento de Córdoba. A 10 años de su última presentación en tierra argentina, Nick, Joe y Kevin anunciaron que volverán una tercera vez.

Cuándo salen a la venta las entradas de los Jonas Brothers en el Movistar Arena

Según informó DF Entertainment, la preventa de las entradas para el show de los Jonas Brothers en el Movistar Arena en 2024 se abrirá jueves 14 de diciembre a partir de las 10. Esta está dirigida exclusivamente para clientes de Santander con tarjetas American Express, y estará disponible por 24 horas o hasta que se termine el stock, lo que suceda primero. Además, podrán acceder a hasta 6 cuotas sin interés.

La venta general con todos los medios de pago se habilitará el viernes 15 de diciembre a las 10 am.

Cómo sacar las entradas de los Jonas Brothers

En los próximos días, salen a la venta las entradas de los Jonas Brothers en el Movistar Arena AFP

Tanto para la preventa como para la venta general, la única plataforma por la que se podrán adquirir las entradas es Movistar Arena. Para ello, es necesario seguir unos simples pasos:

Ingresar a la página oficial del Movistar Arena

Seleccionar la ubicación que desea

Indicar la cantidad de entradas que desea.

Ingresar los datos de la tarjeta de crédito o débito.

Una vez realizado este procedimiento, se enviará un mail confirmando la compra de las entradas para el show de los Jonas Brothers. Vale recordar que hay un límite de entradas que se pueden comprar. Se podrán adquirir un máximo de 4 tickets por transacción.

