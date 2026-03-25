La ronda de heladas y tormentas eléctricas repentinas que se instalan este jueves en EE.UU.

Mientras una intensa ola de calor continuará expandiéndose sobre buena parte de EE.UU., otras regiones enfrentarán precipitaciones invernales, tormentas aisladas y el avance de un frente frío que comenzará a modificar las condiciones hacia el cierre de la semana.

Ola de calor récord en expansión

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), durante este miércoles se consolidará una ola de calor excepcional que ya afecta al suroeste del país norteamericano y que se desplazará progresivamente hacia el centro.

Ciudades del valle medio del Mississippi y las llanuras del sur registrarán hoy máximas en torno a los 90°F (32°C) Rebecca Noble - FR172322 AP

Este fenómeno estará impulsado por una fuerte cresta en niveles altos de la atmósfera que favorecerá el ascenso sostenido de las temperaturas. El organismo anticipa que los valores térmicos se ubicarán entre 25 y 35°F (14ºC y 19ºC) por encima de los promedios habituales para esta época del año, lo que dará lugar a registros extremadamente elevados.

En particular, en sectores de las Grandes Llanuras centrales y del sur, así como en el valle medio del Mississippi, se alcanzarán máximas en torno a los 90°F (32°C), una marca poco frecuente para finales de marzo.

La intensidad del calor se mantendrá durante la jornada y se extenderá hacia el Medio Oeste el jueves, para luego avanzar hacia el sureste el viernes. Este episodio no solo implicará temperaturas altas, sino también la posibilidad de que numerosos récords históricos sean igualados o superados en distintas ciudades.

Avance de un frente frío y cambio de condiciones

Mientras el calor domina gran parte del territorio, el NWS también señala que un frente frío de gran intensidad comenzará a desplazarse desde el norte hacia el sur entre la noche del miércoles y el viernes. Este sistema marcará el inicio de un cambio progresivo en las condiciones meteorológicas.

El ingreso de aire mucho más frío detrás del frente provocará un descenso significativo de las temperaturas en amplias zonas del centro y el este hacia el viernes y el sábado. Este contraste térmico será particularmente notable, ya que se pasará de valores muy por encima del promedio a registros considerablemente inferiores a lo habitual en cuestión de horas.

Además del descenso térmico, el avance del frente estará acompañado por ráfagas intensas, que contribuirán a generar condiciones de riesgo de incendios en áreas de las Montañas Rocosas y las Altas Llanuras. Estas condiciones estarán asociadas a vientos fuertes que podrían alcanzar velocidades significativas, aunque no se especificaron valores exactos.

Precipitaciones invernales en el norte

El desarrollo de este sistema frontal también dará lugar a precipitaciones en distintas formas, especialmente en el norte. Según el NWS, durante este miércoles y hasta las primeras horas del jueves se registrarán episodios de nieve en regiones montañosas.

Mientras el centro arde, las montañas Cascade y el norte de las Rocosas enfrentan acumulaciones de varias pulgadas de nieve NWS

Las áreas más afectadas serán las montañas Cascade y el norte de las Rocosas, donde se prevén acumulaciones de varias pulgadas de nieve. Estas nevadas podrían impactar la circulación y generar condiciones típicamente invernales en zonas elevadas, pese al contexto general de temperaturas altas en otras regiones.

A medida que avance el sistema, las precipitaciones se desplazarán hacia el sur, lo que dará paso a lluvias y tormentas en sectores más amplios del territorio.

Tormentas y riesgo meteorológico hacia el jueves

El NWS advierte que la inestabilidad atmosférica aumentará hacia el jueves, cuando se espera el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas desde las Llanuras centrales hasta la región del Atlántico medio. En ese contexto, algunas de estas tormentas podrían alcanzar intensidad severa.

Las áreas con mayor potencial de actividad severa incluirán partes del Medio Oeste y el valle de Ohio, donde durante la tarde y la noche del jueves podrían registrarse tormentas capaces de producir granizo de gran tamaño, ráfagas de viento dañinas e incluso algunos tornados aislados.

Panorama de tormentas para hoy

Por su parte, el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) indica que se registrarán tormentas en distintas regiones, aunque con características mayormente débiles.

Tormentas aisladas se desarrollarán hoy en el centro de Florida impulsadas por la brisa marina SPC

En el valle de Ohio, por ejemplo, se espera la formación de tormentas durante la noche a medida que aumente el ascenso de aire en niveles medios. A pesar de la presencia de vientos intensos en altura, la inestabilidad será limitada, lo que reducirá significativamente el riesgo de fenómenos severos.

En Florida, particularmente en la península central, también se desarrollarán tormentas a lo largo del día, favorecidas por la brisa marina. Algunas podrían alcanzar cierta intensidad debido a condiciones atmosféricas específicas, aunque la baja cizalladura del viento limitará su organización y evitará que se conviertan en eventos severos generalizados.