Cuándo llueve en Buenos Aires
La probabilidad de precipitaciones se extiende sobre el Área Metropolitana; se esperan jornadas con inestabilidad climática
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para una serie de jornadas con inestabilidad climática, que incluyen la posibilidad de lluvias y un descenso gradual de las temperaturas máximas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalla las condiciones meteorológicas que influirán en la rutina diaria de los porteños.
¿Cuándo llueve en Buenos Aires?
La probabilidad de lluvia en Buenos Aires se intensifica hacia el fin de semana. El sábado 30 de agosto presenta una alta probabilidad de precipitaciones, con rangos que van del 40 al 70 por ciento. El domingo 31 de agosto también muestra una probabilidad de lluvia considerable, con un 10 al 40 por ciento. Estas jornadas se perfilan como las más inestables de la semana.
El pronóstico detallado para la semana
El miércoles 27 de agosto, la jornada se presenta con cielos parcialmente nublados. La temperatura máxima alcanzará los 22 grados, mientras que la mínima se ubicará en 12 grados. Durante la mañana, la tarde y la noche, la probabilidad de precipitaciones es del 0%. Los vientos soplan del sector sur durante todo el día, con velocidades entre siete y doce kilómetros por hora.
El jueves 28 de agosto, el cielo se mostrará con algunas nubes. La temperatura máxima llegará a 22 grados y la mínima a 13 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá nula a lo largo de todo el día. Los vientos predominan del sur en la mañana y la tarde, y rotan al este por la noche, con velocidades entre siete y doce kilómetros por hora.
El viernes 29 de agosto, el día presentará un aumento en la nubosidad. La máxima pronosticada es de 21 grados y la mínima de 13 grados. La probabilidad de precipitaciones será, nuevamente, del 0%. Los vientos soplarán del este durante la mañana y la tarde, con velocidades entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Sábado y domingo, con mayor inestabilidad
El sábado 30 de agosto marca un cambio en las condiciones. La temperatura máxima desciende a 20 grados y la mínima a 15 grados. La probabilidad de lluvia se eleva significativamente, con valores que oscilan entre el 40 y el 70 por ciento. Los vientos provienen del este durante la mañana y la tarde, con velocidades entre trece y 22 kilómetros por hora.
El domingo 31 de agosto, la inestabilidad persiste. La temperatura máxima alcanza los 17 grados, mientras que la mínima se ubica en 14 grados. La probabilidad de lluvias se mantiene entre un 10 y un 40 por ciento. Los vientos soplan del este durante la mañana y la tarde, con velocidades entre 23 y 31 kilómetros por hora.
Recomendaciones oficiales en caso de lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional difunde una serie de pautas a seguir en casos de tormentas fuertes. Entre las recomendaciones se destacan:
- No sacar la basura.
- Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitar actividades al aire libre.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Estar atento ante la posible caída de granizo.
- Informarse por las autoridades.
