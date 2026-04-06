Hasta qué hora llueve hoy, lunes 6 de abril

Este lunes 6 de abril el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció con lluvias, que se mantienen a lo largo de la mañana. En ese sentido, muchos se preguntan hasta qué hora llueve hoy.

Al observar el pronóstico del tiempo que ofrece el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su sitio oficial, se anticipa que las precipitaciones se mantendrán constantes durante toda la jornada. Para la mañana y la tarde de este lunes hay entre 70% y 100% de probabilidades de lluvias. Para la noche se esperan lluvias fuertes.

Este lunes y martes habrán lluvias constantes en el AMBA Aníbal Greco - La Nación

Las precipitaciones seguirán constantes durante el martes, pero más leves. Durante la mañana habrá lluvias aisladas, entre el 10% y 40% de probabilidades. Estas aumentarán hasta el 70% durante la tarde y a la noche se esperan lluvias constantes.

Recién el miércoles se anticipa que se calmarán las precipitaciones, aunque seguirá inestable con hasta 10% de probabilidades de lluvias. Luego, el resto de la semana seguirá mayormente nublado, pero sin precipitaciones.

Según indicó Diego Angeli en una nota de LA NACION, pasado el mediodía de este lunes “ingresará aire frío del sudeste, lo que intensificará el viento hasta mostrar ráfagas de 50 km/h y aumentará la posibilidad de lluvias”. En ese sentido, el observador meteorológico señaló: “A pesar de que toda la jornada estará expuesta a precipitaciones livianas, recién las últimas horas le abren la puerta a tormentas más intensas”. En cuanto al martes, seguirán las precipitaciones, con la tarde como el “el momento de máxima inestabilidad”.

El pronóstico del tiempo en CABA para esta semana

El pronóstico del tiemp en CABA para la primera semana de abril SMN

De acuerdo al SMN, la semana comienza con condiciones muy inestables en CABA, marcadas por un alto porcentaje de probabilidad de lluvias y tormentas entre el lunes y el martes. Estas también estarán acompañadas por ráfagas de viento que pueden llegar a los 69 km/h. Sin embargo, a partir del miércoles el tiempo empieza a estabilizarse, con un marcado descenso de la nubosidad y el cese de las precipitaciones. Hacia el fin de semana, se espera una mejora definitiva con temperaturas agradables que irán en ascenso hasta alcanzar una máxima de 25°C el domingo.

A continuación, el pronóstico del tiempo de CABA para la primera semana de abril: