Llegan las tormentas a Buenos Aires: cuándo llueve y a cuánto bajará la temperatura

El pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires anticipa una semana con cambios en las condiciones climáticas, marcada por el paso de algunas tormentas a comienzos de la semana, aunque se percibirá una posterior mejora para los demás días. En tanto, habrá un leve descenso de temperatura, que se mantendrá templada en la previa al inicio del otoño, según el SMN.

Luego de un domingo caluroso y despejado, a partir de este lunes comenzará a notarse un cambio en el tiempo. La jornada tendrá cielo mayormente nublado y probabilidades de lluvias y tormentas aisladas durante la tarde y la noche, con chances de precipitación que oscilarán entre el 10 % y el 40 %. Las temperaturas bajarán levemente, con una máxima de 29°C y una mínima de 23°C. Además, se esperan ráfagas de viento intensas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h.

El martes 17 será el día más inestable de la semana. Se prevén tormentas durante gran parte del día, con probabilidades que podrían llegar hasta el 70 % hacia la noche. La temperatura continuará descendiendo, con una máxima de 26 °C y una mínima de 22 °C. También se esperan ráfagas fuertes de viento que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, por lo que será una jornada a tener en cuenta en cuanto a condiciones meteorológicas.

Así es el pronóstico para esta semana según el SMN (Foto: SMN)

El miércoles 18 llegará con una mejora notable. El cielo se irá despejando y volverán las condiciones estables, con temperaturas más frescas: mínima de 16°C y máxima de 25°C. Será uno de los días más agradables de la semana, con ambiente templado y sin precipitaciones.

Hacia el jueves 19 y el viernes 20 el tiempo se mantendrá estable, con nubosidad variable pero sin lluvias previstas. Las máximas rondarán entre 25°C y 26°C, mientras que las mínimas oscilarán entre 18°C y 21°C, configurando jornadas templadas típicas de finales del verano o comienzos del otoño.

Finalmente, el sábado 21 continuará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y temperaturas similares: máxima cercana a los 26 °C y mínima de 19 °C. En síntesis, la semana en Buenos Aires comenzará calurosa, tendrá un período de tormentas entre lunes y martes, y luego dará paso a varios días de clima más estable y temperaturas moderadas.