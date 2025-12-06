¿Llueve en Buenos Aires este sábado 6 de diciembre?
Ya es posible ver el pronóstico del tiempo del AMBA para el fin de semana largo de diciembre; ¿hasta cuándo sigue el calor?
- 3 minutos de lectura'
De cara a un fin de semana largo de tres días por el feriado del 8 de diciembre, muchos quieren saber el pronóstico del tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y ver si llueve hoy, sábado 6 de diciembre. Esta duda surge porque muchos tienen planes para pasar el día al aire libre por las altas temperaturas de los últimos días, por lo que se puede aprovechar para ir a la pileta. Sin embargo, ya hace unos fines de semana que se dan precipitaciones, lo que arruina la posibilidad de una salida.
De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado no habrá lluvias, una tendencia que se extenderá hasta el lunes a la tarde. Por lo tanto, el fin de semana largo estará mayormente a salvo de precipitaciones, lo que permitirá hacer viajes y actividades al aire libre.
Igualmente, se esperan altas temperaturas: llegará a hacer 30°C de máxima y 21° de mínima. A partir de la tarde, se empezarán a sentir ráfagas de viento del sudeste y este de entre 42 y 50 km/h.
Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para el fin de semana largo
El SMN adelanta en su sitio oficial que el fin de semana largo se caracterizará por un leve descenso de la temperatura máxima (de 30°C a 26°C), aunque se sentirá mucho calor. El cielo estará mayormente nublado o parcialmente nublado en la mayoría de las franjas. El aspecto más notable es la presencia de ráfagas de viento fuertes (42-50 km/h) durante la tarde y noche del sábado 6 y la tarde del domingo 7. La probabilidad de lluvia es baja, concentrándose la mayor chance (10-40%) en la tarde y noche del lunes 8 de diciembre.
A continuación, el pronóstico día a día en Buenos Aires para el fin de semana largo:
- Sábado 6 de diciembre: será una jornada calurosa con una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 21°C. El día comenzará parcialmente nublado y la nubosidad aumentará a mayormente nublado hacia la noche. La probabilidad de precipitación es muy baja (0-10%). Lo más destacado del día es la presencia de vientos fuertes, especialmente a partir de la tarde, con ráfagas que alcanzarán entre 42 y 50 km/h. El viento soplará con dirección del oeste y rotará al este en las últimas horas del día.
- Domingo 7 de diciembre: sigue el pequeño descenso en la temperatura respecto al día anterior, con una máxima de 27°C y una mínima de 18°C. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante toda la jornada. Al igual que el sábado, se esperan ráfagas de viento fuertes de 42 a 50 km/h en la tarde, aunque la dirección predominante será del sudeste. La probabilidad de lluvias es nula durante todo el día.
- Lunes 8 de diciembre: el feriado tendrá una máxima de 26°C y una mínima de 18°C, por lo que mantendrá la tendencia de temperaturas agradables. El cielo permanecerá mayormente nublado a lo largo del día. La mañana no presenta riesgo de lluvia, pero la probabilidad de precipitaciones aumenta entre el 10% y el 40% a partir de la tarde y la noche. El viento será moderado (entre 13 y 22 km/h) y predominará la dirección del sur.
- 1
Horario de la qualy del GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1, con Franco Colapinto
- 2
Colesterol alto: en qué consiste el nuevo valor que fue descubierto en un estudio reciente, según un especialista
- 3
Así quedaron los grupos del Mundial 2026, tras el sorteo
- 4
Fútbol para Todos: diez años después, absolvieron a todos los acusados