¿Llueve en Buenos Aires este sábado 6 de diciembre?

De cara a un fin de semana largo de tres días por el feriado del 8 de diciembre, muchos quieren saber el pronóstico del tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y ver si llueve hoy, sábado 6 de diciembre. Esta duda surge porque muchos tienen planes para pasar el día al aire libre por las altas temperaturas de los últimos días, por lo que se puede aprovechar para ir a la pileta. Sin embargo, ya hace unos fines de semana que se dan precipitaciones, lo que arruina la posibilidad de una salida.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado no habrá lluvias, una tendencia que se extenderá hasta el lunes a la tarde. Por lo tanto, el fin de semana largo estará mayormente a salvo de precipitaciones, lo que permitirá hacer viajes y actividades al aire libre.

Igualmente, se esperan altas temperaturas: llegará a hacer 30°C de máxima y 21° de mínima. A partir de la tarde, se empezarán a sentir ráfagas de viento del sudeste y este de entre 42 y 50 km/h.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para el fin de semana largo

El SMN adelanta en su sitio oficial que el fin de semana largo se caracterizará por un leve descenso de la temperatura máxima (de 30°C a 26°C), aunque se sentirá mucho calor. El cielo estará mayormente nublado o parcialmente nublado en la mayoría de las franjas. El aspecto más notable es la presencia de ráfagas de viento fuertes (42-50 km/h) durante la tarde y noche del sábado 6 y la tarde del domingo 7. La probabilidad de lluvia es baja, concentrándose la mayor chance (10-40%) en la tarde y noche del lunes 8 de diciembre.

A continuación, el pronóstico día a día en Buenos Aires para el fin de semana largo: