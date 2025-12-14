Distintas regiones de Buenos Aires y otras provincias amanecieron con lluvia este domingo 14 de diciembre. En este sentido, muchos se preguntan si las precipitaciones ya terminaron o si continuarán incluso este lunes 15 de diciembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que abarca a toda de la ciudad de Buenos Aires y todo el norte de la provincia. Continúa en el sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán.

Una alerta naranja se emitió para el norte de Córdoba, el centro de San Luis, el sureste de La Rioja y el sur de Catamarca y Santiago del Estero. Esta advertencia corresponde a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

El SMN emitió una serie de alertas para este domingo y advirtió por la llegada de lluvias Windy

¿Llueve este lunes 15 de diciembre?

El SMN anunció lluvias para este domingo 14 de diciembre, pero desestima la probabilidad de precipitaciones el lunes 15 de diciembre en algunas provincias afectadas, como Buenos Aires.

Aunque no lloverá en Buenos Aires, el lunes 15 de diciembre sí habrá tormentas en todas las provincias del norte del país, y algunas más céntricas: Corrientes, Córdoba, San Luis, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Formosa, Chaco, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Jujuy.

En qué provincias lloverá este lunes Fernanda Corbani

Qué hay que tener en cuenta por las alertas amarilla y naranja

Frente a este escenario, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Salir solo si es necesario.

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna.

Cargar los celulares con anticipación.

A qué hora amanece este lunes 15 de diciembre

El horario preciso en que será el amanecer este lunes 15 de diciembre

De acuerdo al sitio oficial del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), en Buenos Aires el crepúsculo matutino será pasadas las 5 de la mañana. Es el período de claridad parcial en el cielo que ocurre justo antes del amanecer. Aunque el Sol está por debajo del horizonte, sus rayos se dispersan en la atmósfera e iluminan el cielo de forma gradual hasta que amanezca.

Acto seguido, el amanecer de este lunes 15 de diciembre ocurrirá a partir de las 5.34. Se trata del momento preciso en que el borde superior del sol emerge por encima del horizonte. Este marca el inicio del día y la transición de la noche a la luz diurna total.

A qué hora atardece este lunes 15 de diciembre

También es posible adelantar el horario del atardecer Shutterstock

La puesta del Sol es el momento preciso en que el borde superior del Sol desaparece por debajo del horizonte, lo que marca el fin del día y el inicio del crepúsculo vespertino. El SHN señala que el atardecer será a las 20.

En tanto, el crepúsculo vespertino, que es el momento de iluminación parcial del cielo que ocurre justo después del atardecer, se dará a partir de las 20.29. Durante este evento, que se da después del atardecer, el Sol se encuentra por debajo del horizonte, pero su luz se dispersa en la atmósfera y produce una transición gradual hacia la noche.

El tiempo en el AMBA

Luego del temporal, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 21°C para este domingo, con mínimas de 19°C y máximas de 24°C. Las tormentas aisladas estarán desde temprano y persistirán hasta la noche.

Pronóstico en la ciudad de Buenos Aires SMN

En tanto, en el conurbano bonaerense habrá temperaturas muy similares, con una máxima de 23°C y una mínima de 17°C, también con tormentas aisladas. Para el resto del país, la temperatura rondará entre 26°C y 16°C en Córdoba; 33°C y 21°C en Tucumán; 30°C y 21°C en Santa Fe; 30°C y 20°C en Entre Ríos; 37°C y 17°C en Jujuy; 33°C y 17°C en Salta; 32°C y 20°C en Misiones; 32°C y 23°C en La Rioja; 34°C y 20°C en Santiago del Estero; 21°C y 15°C en San Luis; 28°C y 19°C en San Juan; 21°C y 17°C en Mendoza; 23°C y 14°C en Río Negro; 21°C y 13°C en Chubut; 12°C y 5°C en Santa Cruz; 31°C y 24°C en Catamarca; 34°C y 21°C en Chaco; 33°C y 20°C en Corrientes; 35°C y 21°C en Formosa; 25°C y 15°C en La Pampa; 23°C y 12°C en Neuquén; y 6°C y 4°C en Tierra del Fuego.