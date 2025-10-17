Lluvias y alerta por tormentas para el fin de semana: cómo será el clima en el Día de la Madre
Se espera que en los próximos días haya precipitaciones en distintos puntos del país; ¿cuál es el pronóstico del tiempo en el AMBA?
- 3 minutos de lectura'
Muchos se preguntan cómo estará el pronóstico del tiempo este fin de semana, puesto que se esperan lluvias y tormentas en distintos puntos del país. Especialmente, hay preocupación sobre cómo estará el clima durante el domingo 19 de octubre, fecha en que se celebra el Día de la Madre.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el norte del país estará principalmente afectado por las lluvias. El organismo lanzó alerta naranja y amarilla por tormentas para este viernes y sábado en las provincias de La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes y Misiones. De todos modos, se espera que las precipitaciones se calmen para el domingo.
En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se esperan algunos chaparrones para este viernes, que ya se dispersarán a la noche. En tanto, el resto del fin de semana no hay probabilidades de precipitaciones, aunque el cielo estará mayormente nublado.
Así lo confirmó el observador meteorológico Diego Angeli en una nota que escribió en LA NACION. Señaló que este viernes ingresará un frente frío que hará que baje la temperatura, principalmente a la noche, y la probabilidad de lluvias será baja. En tanto, habrá “un fin de semana sin estimación de lluvias”, pero con un descenso de temperatura y cielo nublado.
El pronóstico del tiempo en el AMBA para este fin de semana, de acuerdo al SMN
De acuerdo al pronóstico que ofrece el SMN, el clima en el AMBA anticipa un fin de semana con condiciones climáticas variables, pero mayormente nublado y con un descenso de temperatura. La jornada que se destaca para hacer actividades al aire libre es el sábado, pero el Día de la Madre estará a salvo de las lluvias. A continuación, el detalle día por día:
- Viernes 17 de octubre: Se espera una jornada inestable, con lluvias y tormentas presentes durante la mañana, la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40%, lo que sugiere que las lluvias podrían ser intermitentes pero persistentes. En tanto, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19°C y una máxima de 22°C. El viento será de dirección variable, sin predominancia clara de ningún sector.
- Sábado 18 de octubre: esta jornada marca un cambio significativo en las condiciones meteorológicas, con una mejora notable respecto al día anterior. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana, pero se espera que el sol predomine durante la tarde y la noche. A su vez, las temperaturas irán desde los 12°C de mínima hasta los 22°C de máxima. No se prevén precipitaciones, lo que convierte al sábado en una jornada ideal para actividades al aire libre. De todos modos, el viento continuará siendo de dirección variable.
- Domingo 19 de octubre: el Día de la Madre se presentará con cielo parcialmente nublado durante todo el día, sin lluvias en el horizonte. Las temperaturas se mantendrán estables, con una mínima de 12°C y una máxima de 22°C. Al igual que el sábado, la probabilidad de precipitaciones es nula y el viento seguirá soplando de dirección variable, sin ráfagas destacadas.
