Lluvias y alerta por tormentas para el fin de semana: cómo será el clima en el Día de la Madre

Muchos se preguntan cómo estará el pronóstico del tiempo este fin de semana, puesto que se esperan lluvias y tormentas en distintos puntos del país. Especialmente, hay preocupación sobre cómo estará el clima durante el domingo 19 de octubre, fecha en que se celebra el Día de la Madre.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el norte del país estará principalmente afectado por las lluvias. El organismo lanzó alerta naranja y amarilla por tormentas para este viernes y sábado en las provincias de La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes y Misiones. De todos modos, se espera que las precipitaciones se calmen para el domingo.

Alerta amarilla y naranja por tormentas en el norte del país durante este viernes 17 de octubre SMN

En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se esperan algunos chaparrones para este viernes, que ya se dispersarán a la noche. En tanto, el resto del fin de semana no hay probabilidades de precipitaciones, aunque el cielo estará mayormente nublado.

Así lo confirmó el observador meteorológico Diego Angeli en una nota que escribió en LA NACION. Señaló que este viernes ingresará un frente frío que hará que baje la temperatura, principalmente a la noche, y la probabilidad de lluvias será baja. En tanto, habrá “un fin de semana sin estimación de lluvias”, pero con un descenso de temperatura y cielo nublado.

El pronóstico del tiempo en el AMBA para este fin de semana, de acuerdo al SMN

De acuerdo al pronóstico que ofrece el SMN, el clima en el AMBA anticipa un fin de semana con condiciones climáticas variables, pero mayormente nublado y con un descenso de temperatura. La jornada que se destaca para hacer actividades al aire libre es el sábado, pero el Día de la Madre estará a salvo de las lluvias. A continuación, el detalle día por día:

El pronóstico del clima en CABA para los próximos siete días SMN