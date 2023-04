Pronóstico del tiempo: ¿cómo estará el clima en la semana del 24 al 30 de abril?

escuchar

Lunes: poco sol y noche inestable

Para hoy se espera un amanecer muy agradable en el estuario, para aprovechar que nuestra columna hace rato que no sufre embates de aire frío y nos mantiene con la estufa apagada. La nubosidad hace el resto al mantener la temperatura nocturna. La jornada comenzará con una mínima fresca, pero no fría, con el mercurio que inicia la cuenta desde los 16ºC, con viento leve desde el este y cielo mayormente nublado. Atención aquellos a los que le toque manejar por los accesos suburbanos, porque si tenemos viento calmo, la extrema humedad podría favorecer la formación de neblinas o algún banco de niebla. Se espera una jornada con poco sol y viento leve desde el río, por lo que tendremos una acotada amplitud térmica, con el termómetro que ofrecerá 22ºC en una tarde de cielo nublado. Se mostrará una progresiva desmejoría hasta llegar a una noche algo inestable, con baja probabilidad de precipitaciones, y bastante templada para la época con el termómetro que cierra en 19ºC.

Martes: probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones

El martes será una jornada a evitar, si tiene que elegir un día para hacer alguna actividad a la intemperie o moverse por la calle. El pasaje de un débil frente frío podría dejarnos precipitaciones de diferente intensidad durante todo el día. Se espera un amanecer con probabilidad de lluvias aisladas, cielo nublado y viento leve del sudeste, mientras que la mínima seguirá alta: 17ºC. La tarde conservará los nubarrones con probabilidad de chaparrones con una máxima de 22°C, por lo que la campera impermeable a vestir podría no ser tan gruesa si se considera la falta de viento y el ambiente templado. La noche termina con 19°C.

El martes podría dejarnos precipitaciones de diferente intensidad durante todo el día

Miércoles: vuelve el sol y sube la temperatura

El miércoles no tendrá viento y ofrecerá mucho sol por lo que se espera un ascenso de temperatura. Se prevé una jornada de marcada amplitud térmica. La masa de aire más fresca tras el pasaje del frente nos dará 16°C, con viento leve o calmo, y cielo ligeramente nublado. Luego, el sol se pondrá el partido al hombro para empujar el mercurio hasta los 25ºC, lo que configurará una tarde a pedido de los friolentos, a pleno sol y con calor suave. La noche mostrará 21ºC, y alguno le quitará una manta a la cama. Atención, la veleta rotará a la medianoche y bajará la temperatura bruscamente por la madrugada.

Jueves: amanecer invernal

El jueves no recibirá aporte de aire caliente y mostrará más nubosidad, por lo que el termómetro no tendrá el envión del día anterior. Se espera la mañana más fresca de la semana, con 14ºC, con viento leve del este y cielo cubierto de nubosidad alta. El termómetro se recuperará rápidamente para llevarnos a otra tarde agradable, con 23ºC, viento calmo y cielo parcialmente nublado por cirrus que no le quitarán luminosidad al día. Hacia la noche girará el viento anunciando un importante descenso de aire caliente.

Viernes: tarde de primavera

El viernes contará con viento norte sostenido y mucho sol durante todo el día, lo que armará el combo perfecto para que el termómetro se anime a trepar más alto. La mínima se recuperará a 16ºC, en una mañana con viento moderado y cielo algo nublado. La temperatura trepará respaldada por el sol y el aire caliente para llevarnos a una tarde de 26ºC y hacer delirar a la hinchada veraniega. Hacia el final del día se intensificará el viento, que sostendrá la temperatura nocturna en 20ºC, en una noche sin frío para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana

El sábado mantendrá el descenso de aire caliente y la buena insolación de superficie, lo que podría dejarnos una tarde de sol con máxima de 27ºC, ideal para planificar actividad al aire libre. El domingo a la mañana arribaría un frente frío con probabilidad de precipitaciones y hasta tormentas aisladas hasta el mediodía. Se podría esperar una mejora para la tarde y un descenso importante en la máxima. Los que tengan algo en la agenda dominical deberán estar atentos a las actualizaciones del pronóstico.

Eso es todo, amigos. Se viene una semana sin frío, no solo con la estufa apagada, sino también con varios sacándole alguna frazada a la cama. Para alegría de la afición estival, el viernes y sábado podrían presentar un verdadero batacazo térmico. Recuerden a la hora de armar la semana, que el martes puede llover. Por lo demás, el otoño nos mantiene lejos del frío, así que aprovechen, porque mayo debutaría con muy bajas temperaturas.

¡Tengan todos una gran semana!

