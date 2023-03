Pronóstico del tiempo: cómo estará este jueves 9 de marzo y el fin de semana

escuchar

Jueves: otra tarde sofocante

Comienza otra jornada agotadora en el estuario, donde el sol y el descenso de aire caliente nos volverán a someter con temperaturas extremas. Se estima un amanecer templado con el mercurio en los 24ºC, con cielo mayormente despejado y viento leve. A media mañana comenzará la carrera del termómetro rumbo a otra tarde de calor sofocante, en que se mantiene la alerta roja por temperaturas extremas. Se estima una máxima de 34ºC para redondear otra jornada incómoda para todos los laburantes. La noche planteará una leve atenuación del calor, donde la temperatura descenderá hasta 27ºC, con un giro de veleta e intensificación del viento desde el este.

Viernes: el calor no afloja

Lamentablemente, el viernes no traerá el alivio inicialmente previsto. Se cancela la entrada de aire frío y, lejos de cortar la oleada de altas temperaturas, se sumará otro casillero a la saga de tardes extenuantes. Se aguarda por otra mínima templada, con viento leve desde el sur y cielo mayormente nublado. El arribo de aire frío será débil y muy breve, lo que dejará una ligera inestabilidad durante todo el día, pero sin previsión de lluvias hasta el momento. De todas formas, la nubosidad nos permitirá sobrellevar mejor la jornada. Rápidamente rotará el viento para una nueva llegada de aire caliente que sostenga las temperaturas agobiantes vespertinas y permita que el mercurio escale hasta 33ºC, con alta sensación térmica. La noche no daría tregua en un cierre con 29ºC

Sábado: ya basta, verano

Llega el fin de semana y el calor no se va, aunque ya en el contexto de un sábado permitirá que algunos lo disfruten o por lo menos no lo sufran tanto. Se viene un sábado de pileta, con la mínima desde 24ºC en una mañana con cielo parcialmente nublado y viento leve desde el este. Si bien el día cancela su intención inicial de traer aire frío, no tendrá advección de aire caliente, con viento desde el este durante toda la jornada. Luego del mediodía se despejaría para llevarnos a una tarde de sol y calor intenso, donde el mercurio trepará hasta 34ºC para entregar la enésima jornada de altas temperaturas. La noche cerraría en 29ºC , lo que configurará otro día más de calor fuerte.

La ola de calor se extenderá hasta la semana que viene Camila Godoy - Télam

Domingo: el mercurio desatado

La jornada dominical redoblará la apuesta veraniega, con un nuevo descenso de aire caliente por la mañana para plantear una mínima de 26ºC, la más alta de lo últimos días. Volverá la nubosidad para ayudarnos a tapar al sol e incluso dejarnos una baja probabilidad de alguna lluvia aislada que no traería ningún tipo de alivio. Se prevé una tarde sofocante, donde el termómetro rebasará los 36ºC en otra jornada de calor extremo. Hacia el atardecer vuelve a rotar la veleta para apiadarse de nosotros con algunas bocanadas de aire fresco desde el río para llevar la temperatura nocturna hasta 29ºC.

Spoiler alert

La semana que viene seguirá con días de calor extremo y se demorará la entrada de aire frío para llevar esta ola de calor hacia una extensión histórica. Se esperan 37ºC para el lunes y 35ºC para el martes, esos serán los días más difíciles, luego las jornadas transcurrirían con máximas de 33ºC. Hasta el momento, la próxima entrada de aire frío de manera potente y persistente sería el sábado 18. El martes y miercoles podrían presentarse nubosos e inestables.

Eso es todo, amigos. Seguimos transitando este verano inolvidable desde lo estadístico y completamente olvidable desde nuestra realidad. Por suerte tenemos casi dos horas menos de sol con respecto a diciembre pero así y todo no alcanza para poder sobrellevar las altas temperaturas. Si bien muchas tardes no ofrecen valores nominalmente sofocantes, los altos valores de sensación térmica hacen que cada tarde sea agobiante además que ya nos encuentra físicamente agotados, extenuados y mal dormidos como para poder aguantar los efectos del calor intenso. La Niña hace el resto con sus cielos despejados como para que el sol empuje el mercurio a valores disparatados. Siguen las pésimas condiciones meteorológicas en la ciudad y cada potencial ingreso de aire frío se cancela con las nuevas actualizaciones. Será difícil olvidarnos de este verano interminable y marzo de 2023 será un triste recuerdo en la historia meteorológica de nuestra ciudad.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli

Temas Pronóstico del tiempo