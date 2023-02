Pronóstico del tiempo: ¿cómo estará la semana del 13 al 19 de febrero?

escuchar

Lunes: tormentas aisladas y descenso de temperatura

El lunes tiene un título excluyente: afloja el calor. Si bien será una jornada de temperaturas veraniegas y no se producirá un recambio de aire, tendremos algunas horas de viento frío como para que el termómetro no se agrande. La jornada comienza con probabilidad de tormentas aisladas, cielo mayormente nublado con viento salvador desde el sudoeste como para intentar amarrar los 25ºC de mínima, que para un amanecer es caluroso, pero para el resto de la mañana ya es un valor tranquilo. El mercurio no tendrá mucho por hacer en un día sin sol ni viento caliente, e incluso con entrada de aire frío, por lo que la máxima se recortaría en 31ºC. Toda una ganga en comparación con cómo están las cosas. La tarde no estará exenta de chaparrones aislados y, recién la noche, traerá la estabilidad en un cierre con cielo parcialmente nublado con 25ºC: toda una diferencia con las ultimas noche de más de 30ºC.

Martes: tarde calurosa, noche inestable

Si bien el martes marcará la vuelta del calor intenso, será la jornada que cortará definitivamente con el evento de temperaturas sofocantes de la mano de una importante entrada de aire frío. Pero, como eso será recién a la noche, lamentablemente habrá que desandar otro día de calor fuerte. Se estima un amanecer ligeramente inestable, con cielo mayormente nublado y una mínima más cómoda, con 23ºC de salida; y una tarde muy calurosa, con el mercurio pasando los 34ºC. Hacia el atardecer, llega el momento tan esperado: desde mitad de la semana pasada soñamos con la llegada de un frente frío. Además, también hay baja probabilidad de precipitaciones, aunque alguna lluvia aislada no desentonaría. La temperatura se derrumba y podremos dormir con el ventilador en mínimo. Hacia la medianoche, la ola de calor será solo un triste recuerdo.

Calor en el Microcentro porteño. Hernán Zenteno - La nacion/Hernan Zenteno

Miércoles: afloja el calor

El miércoles presentará un amanecer muy agradable, con el mercurio saliendo desde 20ºC, cielo algo nublado y un viento moderado fresco. La primera mañana conservará una leve inestabilidad, luego quedará una jornada con mucho sol y el termómetro avanzando lentamente por el contrapeso que le propondrán el viento este y sudeste durante todo el día. Se espera una máxima de 31ºC y una noche templada de 26ºC. Hacia la medianoche, vuelve a entrar un frente frío; esta vez, de manera más poderosa y persistente.

Jueves: marcado descenso de temperatura

Desde temprano, con una mínima de 19ºC, el jueves mostrará que la remoción de nuestro aire caluroso y húmedo ya comenzó. Soplará viento frío y seco durante todo el día (más débil por la mañana y más intenso por la tarde y noche), para dar forma a una jornada con calor suave. La tarde será muy agradable, con sol y 29ºC, para redondear un día térmicamente muy cómodo para moverse por la vía pública, después de tantas tardes sofocantes de la semana pasada. Tras ello, la noche cierra con 22ºC y ya casi que nos arreglamos con el ventilador a la hora de irse a dormir. La noche volvería a abrir una ventana de inestabilidad, con ráfagas desde el sur en un reingreso de aire frío.

Viernes: el mercurio sigue tranquilo

El viernes tendrá viento frío durante todo el día, casi una revancha por la ola de calor. La mañana abriría en 18ºC en Capital Federal y dos grados menos en la zona suburbana, donde volvería a ser recomendable usar alguna camperita por arriba de la remera. El sol y el viento frío pulsearán toda la tarde por la temperatura, por lo que la máxima volvería a recortarse en 29ºC, para dar forma a otra tarde muy agradable y una noche con temperaturas muy cómodas para salir.

Borrador del fin de semana

Se mantiene el viento frío hasta la mañana del sábado y, luego, rotará la veleta para anunciar un débil descenso de aire caliente. Se espera una máxima de 30°C, con mucho sol. El domingo también se empieza a armar sin nubosidad, con la máxima un par de grados más arriba. No se observa probabilidad de precipitaciones.

Eso es todo, amigos. La ola de calor afloja hoy, pero nos quedará todavía una jornada más de calor intenso: la del martes. Luego, se desploma el mercurio, hasta llegar a tardes de calor suave que ni alcanzan los 30ºC. Hay varios pasajes de inestabilidad, donde algunos modelos dan lluvias para varios días y otros no auguran ni una gota, así que prepárese para que los nubarrones lo estafen y tenga que acarrear en vano su paraguas, o para ligarse un duchazo súbitamente con algún chaparrón pasajero.

Me congratulo en anunciar que lo peor de la ola de calor ya pasó y que el aire frío salvador ya está en camino, con ticket de llegada para la noche del martes y un importante ingreso, que llegará en la noche del jueves. Recuerde que hoy puede llover y no sería mal negocio.

Tengan todos una gran semana.

@JopoAngeli