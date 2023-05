Pronóstico del tiempo: ¿cómo estará la semana del 8 al 14 de mayo?

escuchar

Lunes: tarde de sol y calor suave

Comienza una jornada que marcará el pulso térmico de toda la semana con la combinación de mañanas de bajas temperaturas y agradables tardes otoñales. El amanecer traerá cielo algo nublado, viento leve del sudoeste y una mínima de 12ºC, mientras el conurbano deberá lidiar con 8ºC de piso térmico. El viento frío se quedará todo el día de manera débil, aunque la buena insolación de superficie permitirá que el termómetro logre una marca de calor suave con una máxima de 21ºC. Durante el día se intensificará el viento, con la veleta dirimiéndose entre oeste y sudoeste para dejarnos una noche lejos del frío en un cierre con 15ºC y cielo despejado.

Martes: amanecer suburbano invernal

El martes traerá nuevamente la nubosidad, en una mañana con cirrus altos, viento leve y una mínima de 10ºC. En el sector suburbano el comienzo será decididamente frío, con el mercurio iniciando la cuenta desde 6ºC. Luego continuará la circulación de aire frío desde el sudoeste, con mucha más nubosidad media y alta después del mediodía. Se estima una tarde con cielo parcialmente nublado y el termómetro alcanzando los 20ºC de máxima para moldear otra jornada querecuperará la temperatura vespertina. La noche ofrecerá 15ºC, como para seguir durmiendo con la estufa apagada.

Miércoles: mañana fresca, tarde templada

Continúa el frío durante las mañanas, aunque luego llegarán tardes más agradables Ricardo Pristupluk

El miércoles será el último día de viento frío sobre el estuario. Se espera por otro amanecer fresco aunque habrá dos dígitos en el termómetro mostrando 11ºC de mínima, con viento leve y cielo algo nublado. Se repetirá la formula de los últimos días: fresco matinal, una mañana con mucho sol y el mercurio repuntando hasta 21°C para darnos una tarde de sol y calor suave otoñal. Desde el atardecer habrá dirección variable de viento muy leve para una noche con 16ºC.

Jueves: rota la veleta

El jueves tendrá algunas horas de viento frío por la mañana para moldear otro amanecer fresco, con mínima de 12ºC, cielo parcialmente nublado y viento leve. Hacia media mañana rotará la veleta para abrir un nuevo capitulo meteorológico con descenso de aire caliente durante ocho días seguidos. Los efectos no serán inmediatos, se espera una jornada con mucha nubosidad en todos los niveles. El jueves prácticamente no dejará trabajar al sol que no aprovechará la oferta de aire templado y dejará la máxima en 21ºC. La nubosidad baja y la llegada de aire caliente mantendrán la temperatura nocturna en un cierre muy agradable con el termómetro en 17ºC.

Viernes: leve ascenso de la temperatura

El viernes mostrará los primeros síntomas del cambio de viento. Habrá un amanecer menos fresco, con el termómetro marcando 14ºC, cielo mayormente nublado y viento leve. Será una jornada nubosa, por lo que el aire templado no contará con el respaldo del sol. De todas formas el termómetro subirá hasta 22ºC para otra tarde térmicamente agradable. La noche marcará el retiro de la nubosidad con un cierre en 17ºC. Será una noche sin frío ni lluvia para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana

Se empieza a armar un fin de semana sin nubes. El cielo despejado favorecerá las mínimas un poco más bajas con amaneceres de 12ºC, luego el sol y el viento norte podrían darnos tardes muy agradables de más de 22ºC. Si se mantiene la tendencia, se viene un fin de semana ideal para planificar actividades al aire libre.

El fin de semana será ideal para realizar actividades al aire libre Tomás Cuesta

Eso es todo, amigos. Comienza una semana que nos devolverá a los amaneceres frescos, incluso hoy y mañana con temperaturas suburbanas invernales, pero remontando con las máximas para llevar a tardes térmicamente muy agradables. A partir del jueves comenzará un leve ascenso de temperatura. No se vislumbran lluvias hasta el domingo inclusive. Si bien las mínimas justificarán abrigarse antes de salir de casa, la estufa sigue apagada.

Tengan todos una gran semana.

@JopoAngeli

Temas Pronóstico del tiempo