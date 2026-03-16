“Blizzard bomb”: el fenómeno que azota EE.UU. en las últimas horas y que prolonga el frío y la nieve invernal

Mientras una poderosa tormenta invernal afectará al Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos con nevadas intensas y condiciones de ventisca propiciadas por un ciclón bomba, en la costa este se espera una jornada potencialmente peligrosa por la presencia de tormentas severas capaces de producir vientos destructivos y tornados.

La tormenta invernal persistirá en los Grandes Lagos

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un ciclón intenso cuyo centro estará desplazándose por la región de los Grandes Lagos será el principal responsable del tiempo severo en el norte del país norteamericano.

Este sistema ya dejó importantes acumulaciones de nieve antes del amanecer y generará condiciones adversas durante el resto del lunes.

Un sistema de baja presión profunda se desplaza sobre el norte, lo que mantendrá condiciones de ventisca y acumulaciones críticas de nieve en Wisconsin y Michigan NWS

En particular, áreas del noreste de Wisconsin y sectores de la península superior de Michigan registraron hasta 24 pulgadas (61 centímetros) de nieve durante el fin de semana.

Aunque las tasas de precipitación más intensas disminuirán durante la mañana del lunes, se prevé que nuevas nevadas significativas continúen desarrollándose en la península superior de Michigan a lo largo del día.

Según el pronóstico, estas precipitaciones adicionales podrían sumar entre 12 pulgadas (30 centímetros) y 20 pulgadas (51 centímetros) más antes de que el sistema avance hacia el noreste.

Tormentas severas amenazan al este de Estados Unidos

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) anticipó que tormentas eléctricas de rápido desplazamiento se expandirán a lo largo del este estadounidense durante el lunes.

El organismo emitió un riesgo moderado de tormentas severas para sectores de Maryland central, gran parte de Virginia central y oriental, Carolina del Norte central y zonas cercanas de Carolina del Sur.

Según el análisis del SPC, el avance de un potente frente frío desde el oeste actuará como el principal detonante de la actividad convectiva. Al mismo tiempo, el retorno de aire cálido y húmedo desde el Atlántico aportará la energía necesaria para el desarrollo de tormentas.

El SPC elevó a "Moderado" el nivel de alerta para Maryland, Virginia y las Carolinas, ante el avance de un frente frío potente que colisionará con aire cálido y húmedo del Atlántico SPC

Los meteorólogos advierten que algunas de estas tormentas podrían evolucionar hacia supercélulas, un tipo de tormenta particularmente intensa capaz de producir tornados. Puntualmente, el informe señala que algunos de estos fenómenos podrían ser “fuertes y de larga trayectoria”.

Además del riesgo tornádico, las tormentas podrían provocar ráfagas de viento destructivas que afecten amplias áreas a medida que el sistema avance hacia la costa atlántica durante la tarde y la noche.

Lluvias intensas en el sureste: cuándo abrir el paraguas en Florida

Más al sur, el avance del frente helado también impulsará el desarrollo de tormentas en estados cercanos al golfo de México y la península de Florida. Allí, los chaparrones podrían ser particularmente intensos debido a la gran cantidad de humedad presente en la atmósfera.

De acuerdo con el NWS, estas tormentas se producirán después de un episodio de actividad eléctrica fuerte que afectó a la región durante el fin de semana. Como resultado, algunas áreas podrían registrar precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo.

Una masa de aire ártico provocará un brusco descenso de temperatura

Una vez que el frente frío cruce el este del país norteamericano, la masa de aire ártico que lo acompaña provocará un descenso abrupto de las temperaturas. Este cambio será especialmente marcado en los estados del sur, que en los últimos días experimentaron condiciones mucho más templadas.

Para la madrugada del martes, el enfriamiento será lo suficientemente intenso como para que la sensación térmica caiga por debajo del punto de congelación incluso cerca de la costa del golfo de México y el Panhandle de Florida.

Las autoridades meteorológicas emitieron advertencias por heladas para sectores del área conocida como Arklatex —donde convergen Arkansas, Luisiana y Texas— así como para partes del sureste. Este descenso térmico podría afectar cultivos y vegetación sensible.

Tras el paso del frente, una masa de aire de origen polar provocará un desplome térmico drástico. En la madrugada del martes, se esperan sensaciones térmicas bajo cero en regiones tan al sur como el Panhandle de Florida y la costa del Golfo NWS

Una ola de calor temprana comenzará en el oeste

Mientras tanto, un patrón atmosférico completamente distinto comenzará a consolidarse en la costa oeste. El NWS explicó que una dorsal de alta presión en niveles superiores de la atmósfera se fortalecerá gradualmente, lo que permitirá el ingreso de aire mucho más cálido de lo habitual.

Este sistema favorecerá el desarrollo de una ola de calor inusualmente temprana en regiones del oeste y del suroeste del país norteamericano. Durante los próximos días, las temperaturas máximas diarias comenzarán a acercarse o incluso a superar récords históricos en partes del sur de California, el desierto del suroeste y el Gran Cuenco.

Estas condiciones cálidas actuarán como base para un episodio de calor aún más anómalo que podría expandirse y fortalecerse hacia finales de la semana.