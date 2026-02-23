Se viene la lluvia: así estará el pronóstico del clima esta semana en el AMBA

La semana arranca con lluvias y tormentas intermitentes, con la posibilidad de fuertes chaparrones por la tarde, actividad eléctrica, ráfagas y granizo; a partir del miércoles habrá días soleados y con temperatura agradable.

Clima del lunes: probabilidad de lluvias y tormentas

Para hoy se espera una jornada húmeda e inestable que podría depararnos lluvias y tormentas en cualquier franja horaria. La mañana mostrará cielo mayormente nublado, viento moderado desde el noreste y mínima de 23ºC. Desde temprano estaremos expuestos a precipitaciones intermitentes que no estarán asociadas a un ingreso de aire frío. Si bien los modelos de simulación dejan al pluviómetro bastante seco, no se descarta que de manera localizada alguna porción del estuario se ligue un chaparrón, mientras otras localidades no tengan ni una gota. Los nubarrones se quedarán casi todo el día y cubrirán el cielo para dejarnos una tarde con poco sol y expuesta a algunas tormentas fuertes, además de conservar el viento desde el noreste para que el termómetro entregue 29ºC de máxima. La noche tendrá un giro de veleta para anunciar viento desde el este y traer aire más fresco. De todos modos, la nubosidad baja no facilitará el descenso de temperatura, por lo que tendremos un cierre templado en 25ºC donde alguna lluvia aislada no estaría fuera de libreto.

Este lunes hay alerta meteorológica por tormentas fuertes en el AMBA fabian-marelli-11419

Clima del martes: otra tarde calurosa e inestable

El martes mantendrá el ambiente inestable, aunque la probabilidad más alta de lluvias estará centrada en la tarde y noche. Se espera un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento moderado del noroeste y el mercurio iniciará la cuenta en 21ºC. La mañana mostrará algunas cuotas de sol, pero luego irá desmejorando progresivamente hasta llegar a mostrar cielo mayormente cubierto a partir del mediodía. La tarde podría presentarse calurosa, puesto que el termómetro entregará 31ºC. Después, ingresará un frente frío por lo que podrían esperarse lluvias y un importente descenso de la temperatura. La noche conservará la inestabilidad, por lo que se podría esperar lluvias aisladas en un cierre con 24ºC donde el mercurio caerá fuerte hacia la medianoche y primeras horas de la madrugada.

Clima del miércoles: descenso de temperatura

Toda la circulación de aire frío durante la noche nos dejará un amanecer más fresco que los anteriores, con 17ºC de mínima, cielo despejado y viento moderado del sur con ráfagas débiles que justificarán un abrigo liviano antes de salir de casa. Se prevé una jornada a pleno sol, con poca humedad y con el termómetro mucho más moderado al tener aire frío como lastre. La tarde mostraría cielo limpio, viento leve desde el sudeste y máxima de 27ºC para que el sol y el mercurio vuelvan a convivir pacíficamente. Hacia la noche volverá a soplar viento desde el este en un cierre térmicamente muy cómodo con 21ºC.

Clima del jueves: soleado sin calor

Para el jueves se prevé una jornada con la veleta que se dirimirá entre los cuadrantes sur y este, lo que garaantiza una jornada térmicamente muy cómoda. El amanecer promete cielo ligeramente nublado, viento leve del sudeste y mínima de 16ºC. La jornada ofrecerá algo de viento durante la mañana. Pasado el mediodía, se incorporará más nubosidad y arribará aire desde el río para desalentar al termómetro que se recortará en 26ºC. La noche cerrará con cielo parcialmente nublado, viento del este y 21ºC como para irse a dormir con el ventilador apagado.

Después de la inestabilidad del lunes y martes, se esperan días soleados y agradbles en Buenos Aires Pixabay

Clima del viernes: el termómetro sigue tranquilo

El viernes se sumará a la saga de jornadas sin sobresaltos atmosféricos. Se prevé un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento suave desde el noreste y 18ºC de piso térmico. Hacia el mediodía girará el viento hacia el este para volver a configurar otra tarde térmicamente tranquila con el termómetro que trepará hasta 27ºC, que irá alternando entre algunos pasajes soleados y otros tramos con cielo mayormente despejado. La noche se encontrará a salvo en un cierre estable, con poco viento y 22ºC.

Borrador del fin de semana

El sábado volvería el descenso de aire caliente en un día a pleno sol, donde el verano revalidaría su corona para marcar 29ºC vespertinos. El domingo repetiría el patrón sinóptico y entregará otra tarde de calor.

Eso es todo, amigos. Febrero cerrará sin sobresaltos térmicos con tardes de calor suave y noches térmicamente más agradables. El centro atencional atmosférico quedará posado en la jornada de hoy: esperemos que los núcleos de tormenta esquiven la ciudad, pero existe la posibilidad de ligar algunas tormentas fuertes que incluyan todo el combo de severidad, con actividad eléctrica, ráfagas veloces, abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo y ocasional caída de granizo, de hecho, ya rige una alerta meteorológica al respecto. Si la lluvia le va a arruinar el día, puede llevar paraguas, pero parece una jornada muy húmeda y calurosa como para elegir una campara impermeable.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli