La llegada de la primavera trae días más largos, temperaturas templadas y un ambiente propicio para que las plantas florezcan y se desarrollen con fuerza. Es la estación ideal para dar el primer paso hacia un estilo de vida más sustentable, iniciando una huerta casera.

Los consejos más prácticos para empezar una huerta casera

Ya sea en un patio amplio, en un balcón soleado o incluso en macetas dentro de casa, cultivar tus propios alimentos puede convertirse en una experiencia gratificante, relajante y muy saludable.

A continuación, cómo iniciar una huerta casera en primavera, qué cultivos elegir, qué cuidados tener en cuenta y cuáles son los beneficios de animarse a este proyecto verde.

Planificar el espacio disponible

El primer paso antes de empezar a sembrar es analizar el espacio. Una huerta no requiere necesariamente un gran terreno: alcanzan algunas macetas, cajones de madera o mesas de cultivo en un balcón o terraza. Lo importante es que el espacio reciba al menos entre 5 y 6 horas diarias de luz solar directa, dado que la mayoría de las hortalizas necesitan buena exposición para crecer sanas y fuertes.

Las horas de sol diarias son claves para ubicar una huerta casera

Si se tiene un jardín, es aconsejable elegir un sector protegido del viento y con buen drenaje. En un departamento, es preciso buscar recipientes amplios con agujeros en la base para evitar encharcamientos. Incluso puedes reciclar objetos como bidones o latas para crear contenedores originales.

Preparar la tierra y los recipientes

Una vez elegido el lugar, es fundamental preparar el sustrato. La calidad de la tierra determinará la salud de las plantas.

Lo ideal es mezclar:

Tierra negra o compostada : aporta nutrientes.

: aporta nutrientes. Compost o humus de lombriz : mejora la fertilidad y la retención de agua.

: mejora la fertilidad y la retención de agua. Arena gruesa o perlita: ayuda al drenaje y evita la compactación.

Si se usan macetas o cajones, colocar en el fondo una capa de piedras o trozos de cerámica para favorecer el drenaje. Recordar que las raíces necesitan tanto agua como aire, para desarrollarse adecuadamente.

Elegir los cultivos adecuados de primavera

La primavera es una estación privilegiada para sembrar una gran variedad de verduras, frutas y hierbas aromáticas. Algunas opciones recomendadas para principiantes son las siguientes:

Tomates : uno de los cultivos estrella de la huerta . Se siembran en primavera y se cosechan en verano. Requieren tutores para crecer erguidos.

: uno de los cultivos estrella de la . Se siembran en primavera y se cosechan en verano. Requieren tutores para crecer erguidos. Lechugas : crecen rápido y permiten cortes sucesivos de hojas tiernas.

: crecen rápido y permiten cortes sucesivos de hojas tiernas. Zanahorias : fáciles de mantener, siempre que el sustrato sea profundo y suelto.

: fáciles de mantener, siempre que el sustrato sea profundo y suelto. Zapallitos y calabacines: ideales para espacios amplios, producen gran cantidad de frutos.

Hierbas aromáticas como albahaca, perejil, menta y orégano: perfectas para macetas y muy útiles en la cocina. Un buen consejo es empezar con pocas variedades, observar su comportamiento y luego animarse a diversificar.

La primavera es ideal para plantar hierbas aromáticas como albahaca, perejil, menta y orégano Shutterstock

Semillas o plantines, ¿qué conviene?

Si bien la siembra directa es una opción sencilla y económica, muchas personas prefieren comenzar con plantines comprados en viveros, dado que facilitan el proceso y ahorran tiempo. Además, son especialmente útiles para especies como tomate o pimiento, que requieren un desarrollo inicial más cuidadoso.

En cambio, hortalizas como rabanitos, zanahorias o espinacas se adaptan mejor a la siembra directa en tierra o maceta. Lo importante es seguir las recomendaciones de profundidad y distancia entre semillas indicadas en cada sobre.

Riego y cuidados básicos

El agua es clave en el éxito de una huerta, pero el exceso puede ser tan perjudicial como la falta. En primavera, lo ideal es regar a primera hora de la mañana o al atardecer, cuando el sol no es tan fuerte y la evaporación es menor.

Algunos consejos prácticos:

Mantén el sustrato húmedo pero nunca encharcado.

Usa regaderas con pico fino o sistemas de goteo para no dañar las plantas.

Coloca acolchados (paja, hojas secas, corteza) sobre la superficie de la tierra para conservar la humedad y evitar malezas.

Una recomendación para la huerta casera es regar a primera hora de la mañana o al atardecer

Control natural de plagas

Una de las principales preocupaciones de los principiantes en huerta son los insectos y enfermedades. En lugar de recurrir a químicos, existen métodos naturales y efectivos:

Plantar flores como caléndulas o lavandas alrededor de la huerta ayuda a repeler insectos dañinos.

El ajo y la cebolla también son grandes aliados por su efecto insecticida natural.

Preparar infusiones de ajo, jabón potásico o aceite de neem puede ser útil para controlar plagas comunes como pulgones o cochinillas.

Iniciar una huerta casera en primavera es mucho más que una actividad de jardinería. Significa una forma de reconectar con la tierra, adoptar hábitos más saludables y descubrir la satisfacción de cosechar lo que uno mismo cultivó. Con planificación, paciencia y entusiasmo, cualquier rincón soleado puede transformarse en un espacio fértil y lleno de vida.

No hace falta ser experto ni contar con hectáreas de terreno: con algunos recipientes, buena tierra y ganas de experimentar, la primavera puede convertirse en el punto de partida para una huerta que crecerá para acompañarte todo el año.