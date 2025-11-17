Trelew bajo alerta naranja por fuertes vientos: recomiendan no salir de casa
Continúan las advertencias por las intensas ráfagas en distintas ciudades de la Patagonia, sobre todo en las provincias de Santa Cruz y Chubut, por lo que las autoridades llamaron a desistir de realizar actividades al aire libre
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó esta tarde que continúan los alertas de nivel naranja y amarillo por fuertes vientos en distintas ciudades de la Patagonia, donde este lunes hubo ráfagas que superaron los 140 km/h. Dentro las localidades afectadas, se encuentra Trelew, en la provincia de Chubut, donde las autoridades de Defensa Civil advirtieron a la población que se resguarden en sus casas.
“Continúan los alertas de nivel naranja y amarillo por viento en Patagonia. Hasta este mediodía estuvo vigente un alerta rojo por ráfagas que superaron los 140 km/h”, informó el SMN en su cuenta de X y precisó que el temporal produjo serios problemas a su paso.
▪️ En consecuencia, este temporal de viento generó múltiples inconvenientes en infraestructuras y servicios en ciudades de Chubut y Santa Cruz. Se levantó una nube de polvo muy significativa que redujo la visibilidad en varias zonas y que se observó hasta en imágenes satelitales.— SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 17, 2025
“En consecuencia, este temporal de viento generó múltiples inconvenientes en infraestructuras y servicios en ciudades de Chubut y Santa Cruz. Se levantó una nube de polvo muy significativa que redujo la visibilidad en varias zonas y que se observó hasta en imágenes satelitales”, aseguró el servicio.
En este contexto, Trelew se encuentra este lunes con alerta naranja por el temporal de viento, que produjo una gran polvareda en las calles y caídas de árboles y postes en la ciudad. A su vez, hay varias rutas que están cortadas y se desplegó un operativo de Protección Civil para atender posibles contingencias.
Sebastián Bustos, director de Defensa Civil de la Municipalidad, advirtió que las ráfagas podrían alcanzar unos 115 km/h en la zona y llamó a evitar las actividades al aire libre. “La recomendación es tratar de no salir, suspender actividades al aire libre y evitar circular si no es necesario. La gente debe permanecer en sus casas”, sostuvo el funcionario a medios locales.
El fenómeno climático se extiende por buena parte del sur de la provincia. Las autoridades provinciales precisaron que el área de Comodoro y Caleta también se encuentra con alerta por ráfagas intensas.
