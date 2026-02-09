Vuelve el calor, pero también lloverá esta semana: este es el pronóstico del clima para el AMBA

La semana iniciará con días calurosos para luego moderarse significativamente el miércoles, que presenta probabilidades de chaparrones y un viento inicial frío. A partir del jueves habrá un importante descenso de temperatura.

Clima del lunes: tarde ventosa y con poco sol

Para hoy se espera una jornada con ráfagas templadas que nos dejarán un ambiente veraniego. La mañana presentará viento moderado a regular desde el norte, cielo parcialmente nublado y mínima de 22ºC. Se prevé un día de mucha amplitud térmica, con el viento caliente que empujará el termómetro hasta una tarde de calor. De todos modos, las ráfagas en superficie, que llegarán a tocar los 50 km/h en el anemómetro, pueden dejar una sensación agradable y suprimir el recálculo de sensación térmica. Con el paso de las horas, irá aumentando la cobertura nubosa hasta generar una ligera inestabilidad; la probabilidad de lluvia es baja, pero existe. Se estima una máxima de 31ºC en una tarde ventosa y mayormente nublada, por lo que se podrá sobrellevar el calor, que tampoco será tanto. Hacia la noche dejará de haber viento arrachado, se limpiará el cielo y nos dejará un cierre templado en 26ºC, lo que obligará al ventilador a salir a la cancha.

Clima de martes: vuelve el calor intenso

El martes será el día más caluroso de la semana Soledad Aznarez - LA NACION

El martes será el día más caluroso de la semana, así que salga directamente con remera. Se espera un amanecer con viento calmo, cielo algo nublado y 23ºC de piso térmico. La mañana mostrará mucho sol con la vuelta del viento desde el noreste antes del mediodía, que arrimará aire caliente desde el Litoral, lo que alentará al mercurio a ir por una tarde de calor intenso. Se espera una máxima de 33ºC en una tarde soleada para desatar la euforia de la afición veraniega por un lado y el fastidio de los laburantes, por el otro. Será la primera noche de calor molesto a la hora de irnos a dormir, con 28ºC en el cierre.

Clima de miércoles: mañana inestable

El miércoles mostrará algunas horas de viento frío por la mañana, lo que le podría abrir la puerta a alguna tanda de chaparrones durante la primera mitad del día. Se aguarda un amanecer con cielo mayormente nublado, mientras que el mercurio iniciará la cuenta en 24ºC. La veleta rotará levemente y traerá aire caliente desde el caluroso norte patagónico, lo que le permitirá a la máxima estirarse hasta 32ºC. Luego, el viento soplará más frío desde el sur para promover un leve descenso de la temperatura y el retiro de la nubosidad para dejarnos una noche con cielo despejado, viento moderado y 25ºC.

Clima del jueves: importante descenso de temperatura

El jueves abrirá un nuevo capítulo meteorológico en el estuario con cuatro días consecutivos sin descenso de aire caliente, lo que configurará un escenario de temperaturas muy agradables. El amanecer mostrará cielo parcialmente nublado, viento moderado del sudeste y mínima de 22ºC. La circulación de aire frío sobre los nubarrones abrirá una ligera inestabilidad, donde alguna lluvia aislada no desentonaría. A partir del mediodía, tendremos viento desde el este y cielo mayormente nublado, lo que hará desistir al mercurio en 27ºC para entregar una tarde térmicamente muy tranquila. La noche abrirá una saga de temperaturas nocturnas muy agradables en un cierre con 23ºC.

Puede haber lluvias aisladas este miércoles Ricardo Pristupluk

Clima del viernes: tarde de calor suave y poco sol

El viernes promete un amanecer con 21ºC, cielo mayormente nublado y viento desde el sudeste. Será una jornada con diferentes grados de nubosidad: algunos pasajes soleados se alternarán con tramos más nubosos, incluso el sobrevuelo de nubarrones con baja probabilidad de lluvia. El termómetro se encontrará atado en una jornada sin mucho sol y sin viento caliente, por lo que se recortará en 28ºC y entregará otra tarde sin sobresaltos térmicos. La noche podría mostrarse un poco más ventosa en un cierre estable, con cielo mayormente despejado y 22ºC para los que tengan algo en la agenda nocturna.

Borrador del fin de semana: así estará el clima

El sábado la veleta se dirimirá entre el este y sudeste, lo que garantizará otro día sin calor intenso. Se espera una jornada con buenas cuotas de sol y máxima de 26ºC. El domingo ofrecerá diferentes direcciones de viento, cielo nublado y posibles precipitaciones hasta media tarde, con máxima de 27ºC.

Eso es todo, amigos. La semana comenzará con tres días calurosos para después moderarse con temperaturas mucho más suaves. Se destaca la jornada del martes como la única de calor intenso; los pronósticos a mediano plazo no vislumbran ninguna ola de calor para los próximos 10 días. Se vienen varios días seguidos que presentarán baja probabilidad de lluvia, un escenario que exasperará a muchos ante la incertidumbre de cuándo y cuánto puede llover, además de sacar a pasear el paraguas o volverse empapado por alguna lluvia aislada que terminó siendo un chaparrón. Hasta el momento, la única tanda de lluvias en donde coinciden todos los modelos de simulación será la del próximo domingo. Si tiene alguna actividad al aire libre, deberá estar atento a nuevas actualizaciones y no perderse el reporte del jueves.

¡Buena semana para todos!

