Paro de controladores aéreos: cuándo empieza, cómo es el cronograma y qué vuelos están afectados

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), gremio de controladores aéreos, hizo público el sábado pasado el cronograma de medidas de fuerza que afectará vuelos domésticos e internacionales durante las fiestas de fin de año. Las interrupciones, que comienzan el miércoles 17 de diciembre, responden, según el sindicato, a una “falta de respuestas” por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Atepsa publicó en su cuenta de Instagram que “a partir del 17 de diciembre continúan las medidas legítimas de acción sindical, afectando vuelos nacionales e internacionales en todos los aeropuertos del país”. El gremio denuncia por meses “ausencia de diálogo, incumplimientos al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), negativa a reincorporar trabajadores despedidos y una situación salarial cada vez más crítica”.

Cómo es el cronograma de paros de controladores aéreos

Fecha Horario Tipo de vuelos afectados Alcance de la medida Miércoles 17 de diciembre 8 a 11 hs Vuelos nacionales Paro de despegues Jueves 18 de diciembre 16 a 19 hs Vuelos nacionales Paro de despegues Martes 23 de diciembre 19 a 22 hs Vuelos nacionales Paro de despegues, previo a Nochebuena Sábado 27 de diciembre 14 a 17 hs Vuelos internacionales Primera afectación internacional Lunes 29 de diciembre 8 a 11 hs Vuelos nacionales e internacionales Paralización general de despegues, previa a Año Nuevo

El calendario de paros es clave para miles de pasajeros. El miércoles 17 de diciembre, habrá un paro entre las 8 y las 11 de la mañana para despegues nacionales. Al día siguiente, jueves 18, vuelos domésticos se verán afectados por una medida similar, programada de 16 a 19.

El martes 23 de diciembre, antes de Nochebuena, se prevé otro cese de actividades de tres horas en despegues nacionales, de 19 a 22. La primera afectación directa a vuelos internacionales será el sábado 27 de diciembre, con una medida de fuerza entre las 14 y las 17. Finalmente, el lunes 29 de diciembre, antes de Año Nuevo, habrá una paralización generalizada de despegues de 8 a 11 de la mañana. Solo quedan exceptuadas operaciones de emergencia: servicios sanitarios, humanitarios, de Estado o de búsqueda y salvamento.

Cuándo empieza y cuándo termina la medida de fuerza

El paro de controladores aéreos comienza el 17 de diciembre y termina el 29 de diciembre.

El paro: la respuesta a Atepsa

En contraste con los argumentos gremiales, fuentes oficiales consultadas por este medio expresaron su contundente rechazo, asegurando que las acciones de Atepsa “son ilegítimas y persiguen un claro objetivo político”. Apuntaron que “este accionar del gremio no responde a cuestiones de índole paritaria o laboral, sino que está motivado por intereses netamente políticos personales de la cúpula gremial”, desvinculando las protestas de demandas laborales legítimas.

Las autoridades también mencionaron la audiencia virtual del pasado viernes, donde Atepsa “intentó dar por finalizada de manera unilateral la instancia de negociación”. Esto, a su juicio, evidencia una “falta de voluntad para alcanzar un acuerdo paritario” y sugiere la intención de “ir directamente a la implementación de las medidas de fuerza y tomar de rehenes a todos los argentinos de bien en plena época de fiestas de fin de año”.

El cronograma del paro

Frente a la escalada del conflicto y la inminencia de las paralizaciones, la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia entre las partes para el mismo miércoles 17 de diciembre, a las 10 de la mañana. Se espera una solución negociada que minimice las afectaciones a los miles de pasajeros que tienen previsto viajar durante el período festivo.

