Cuál es el significado de “6-7″, la palabra viral de 2025 elegida por Dictionary

Cada año, Dictionary elige la palabra del año para capturar momentos clave del lenguaje y la cultura. Esta palabra suele reflejar tendencias sociales y acontecimientos mundiales que marcaron el año. En 2025 la palabra que llamó la atención todos en las redes sociales es 6-7.

Cuál es el significado de 6-7, la palabra del año de Dictionary

Según se conoce, 6-7 significa “más o menos”, o “quizás esto, quizás aquello”, sobre todo si se acompaña de un gesto característico de las manos, con ambas palmas hacia arriba y con un movimiento de arriba a abajo, informó Dictionary.

Nuevas palabras han cobrado fuerza debido a su uso dentro de redes sociales como TikTok (AP Foto/Kiichiro Sato, Archivo) Kiichiro Sato - AP

A pesar de su naturaleza elusiva e indefinible, la esencia del 6-7 reside precisamente en su carencia de significado. Es un fenómeno que, al ser a la vez insustancial y universal, presenta características que algunos podrían asociar con la atrofia intelectual.

Sin embargo, su uso sugiere una conexión latente entre quienes lo adoptan, y sirve como un claro ejemplo de la rapidez viral con la que los nuevos términos pueden integrarse a nivel global.

Cuál es el origen de la palabra 6-7

El origen de 6-7 parece remontarse a la canción del rapero Skrilla de 2024 llamada “Doot Doot (6-7)”. Esa canción empezó a aparecer en videos de TikTok con jugadores de baloncesto, incluido LaMelo Ball de la National Basketball Association (NBA por sus siglas en inglés), que mide más de dos metros, señaló Ap News.

En la canción de Skrilla es probable que 6-7 haga referencia al código policial 10-67, que se suele usar para informar de una muerte. También se popularizó por un niño, a quien reconocen como “El Niño 6-7”, que gritó la frase mientras otro niño a su lado hacía malabares con las manos en un video que se volvió viral este año.

Otras de las figuras que utilizó esta palabra es Taylen Kinney, jugador de baloncesto, que creó un gesto para acompañar la frase. A través de un video, un compañero de Kinney le pide que califique una bebida de Starbucks del 1 al 10. “Como un 6-7”, dijo, con un gesto indeciso, como si sopesara dos opciones, informó CNN.

Poco después, Kinney empezó a incorporar la canción y el gesto en sus publicaciones en TikTok, donde tiene más de un millón de seguidores.

6-7 es la nueva jerga viral entre jóvenes en EE.UU.

Por qué se eligió el 6-7 como palabra del año

Dictionary confirmó que varios lexicógrafos analizaron una gran cantidad de datos, como titulares de noticias relevantes, tendencias en redes sociales, resultados de motores de búsqueda y más, para identificar las palabras que tuvieron mayor impacto en las conversaciones.

A partir del verano de 2025, el interés por el número 6-7 se disparó drásticamente. Desde junio, las búsquedas relacionadas se incrementaron, y esta tendencia alcista no muestra señales de frenarse. Este incremento es notable al contrastarlo con otras tendencias en números de dos dígitos, lo que indica que el 6-7 tiene algo especial.

Dictionary escogió 6-7 como palabra del año por su viralización (Captura/Dictionary)

Una expresión que se usa con frecuencia en las escuelas y en las redes sociales

A pesar de carecer de connotaciones negativas inherentes, la expresión ‘6-7’ ha generado importantes repercusiones en el entorno escolar. Muchos profesores señalan que es una fuente de distracción constante, y que interrumpe clases de matemáticas o las lecturas cuando los alumnos responden a coro a la mención de la página o los números 6-7, indicó Univision.

Como resultado, varios distritos escolares, como Texas, Florida y Carolina del Norte, decidieron prohibir su uso en las aulas. Los educadores reportan que los gritos de six-seven sabotean las lecciones, y aunque se emiten reportes disciplinarios, los estudiantes optan por su repetición incesante.

Por otra parte, en la red social TikTok, el hashtag #67meme supera las 400 millones de visualizaciones. Se cree que este fenómeno de “6-7” podría desaparecer o reemplazarse por otro código absurdo, como el “41” que adquiere popularidad en los últimos meses, según Univision.

6-7 es una expresión que se utiliza por jóvenes y niños en las escuelas y en el día a día (Celulares/Archivo)

Cuáles fueron las otras palabras finalistas que propuso Dictionary

Las siguientes palabras destacaron en 2025 y tuvieron un alto impacto en buscadores y redes sociales. Esta es la lista de las palabras finalistas al ranking de la palabra del año de Dictionary: