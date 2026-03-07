8M: actividades culturales para celebrar el Día Internacional de la Mujer

En el Día Internacional de la Mujer, este domingo, se conmemora la lucha del movimiento feminista para que en todas las sociedades se cierren las brechas que aún existen entre hombres y mujeres. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), actualmente las mujeres solo tienen el 64% de los derechos jurídicos de los que gozan los hombres en todo el mundo. Para el feminismo, que hoy enfrenta una reacción conservadora de escala global, todas las personas, independientemente de su género, deben tener los mismos derechos y oportunidades.

Mientras tanto, una de cada tres mujeres sufre violencia física o sexual a lo largo de su vida; una de cada cinco niñas se casa antes de cumplir los dieciocho años; seis de cada diez femicidios son cometidos por la familia o la pareja de una mujer o niña y, en la mitad de los países, el consentimiento no es considerado un criterio jurídico contra la violación.

Este lunes a las 11, desde el canal ONU Web TV, la actriz y Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, Anne Hathaway, encabezará la conmemoración oficial de Naciones Unidas, que contará con la participación de destacadas voces en defensa de los derechos de las mujeres y la justicia. El evento incluirá una actuación musical especial a cargo de la artista ganadora del Grammy y estrella de Broadway, Michelle Williams. Clic en este enlace para seguir la emisión.

Si bien desde la Secretaría de Cultura de la Nación informaron que no habrá ninguna actividad específica por el 8M, el Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, en cambio, propone una agenda especial de actividades en centros cultuales, museos y bibliotecas durante marzo, el Mes de la Mujer.

En el Recoleta, durante marzo, se celebra el mes de la mujer Gentileza Centro Cultural Recoleta

En el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), los viernes 13, 20 y 27 las 10.30, se presentarán en la terraza las intérpretes Candelaria Zamar y Melina Moguilevsky; Lolita Fiamma, Lali Ferreirós y Penélope Cúneo, con Tomás Torres como invitado, y Lola Cobach junto a María Pien, respectivamente. En el ciclo de cine “Las chicas solo quieren divertirse” se ofrecerán funciones los 13, 20 y 27 de marzo a las 18 con proyecciones de La diabla, de Susan Seidelman; Ni idea, de Amy Heckerling, y Un equipo muy especial, de Penny Marshall, respectivamente. La entrada será sin costo para argentinos y residentes, con ingreso por orden de llegada para los conciertos y reserva previa por EntradasBA para las películas.

El Centro Cultural 25 de Mayo (Triunvirato 4444) se presentará el ciclo “Cine de terror y mujeres”, con funciones los jueves de marzo a las 20.30 en la Sala Principal. La programación, a cargo de Lorena Damonte, estará dedicada a realizadoras y actrices que se destacan en el género. Se proyectarán Auxilio, de Tamae Garateguy, el jueves 12; La virgen de la tosquera, de Laura Casabé, el jueves 19, y Vieja loca, de Martín Mauregui, el jueves 26. Reservas por EntradasBA.

La coreógrafa Ana María Stekelman Carlos Furman

El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín participará de la programación especial con Stekelman en tres tiempos, retrospectiva dedicada a la coreógrafa Ana María Stekelman, este domingo a las 20 en el Anfiteatro del Parque Centenario, con entrada sin costo por orden de llegada hasta completar la capacidad del espacio.

También este domingo, a las 17, habrá una charla sobre las mujeres en la historia en el Sitio Arqueológico La Cisterna (Moreno 550); la visita guiada “Históricas: el rol de las mujeres en la construcción colectiva de la patria” en el Museo Histórico Cornelio de Saavedra (a las 17, en Crisólogo Larralde 3609); y de 18 a 19.30, el conversatorio “El arte como catalizador y herramienta de transformación” en el Museo de Arte Popular José Hernández (avenida del Libertador 2373). En el Museo Fernández Blanco (Suipacha 1422), a las 17, se ofrecerá un concierto del Dúo Ondinas y en el Museo de la Ciudad (Defensa 187) se hará el recorrido “Las mujeres en el espacio público”, los miércoles 11, 18 y 25, de 15.30 a 16.30.

El viernes 20, de 15 a 16, en el Museo Larreta (Juramento 2291) se hará la visita guiada “Aixa y Beatriz: itinerarios de una mirada”, y el jueves 26 a las 15, el recorrido “Apasionadas por el arte” en la Casa Fernández Blanco (Hipólito Yrigoyen 1420).

Por otro lado, la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad desarrollará el ciclo “Nosotras, Vosotras, Ellas” en la Biblioteca Evaristo Carriego y la Casa de la Lectura y la Escritura (Honduras 3784 y Lavalleja 924), donde se programaron recorridos por los trabajos de las mujeres en los siglos XX y XXI, lecturas, ciclos de cine y presentaciones de libros.

El Centro Cultural Ricardo Rojas (Corrientes 2038) dedicará una programación especial en marzo a las mujeres en la escena y las artes visuales, que abarca desde el teatro y la danza hasta la investigación visual. Los jueves 12, 19 y 26 a las 21 habrá funciones del espectáculo de danza Para sobrevivir (o cómo vivir de nuevo), con autoría y dirección de Daniela García. La cartelera teatral se renueva con la reposición de ¡Oh cabezas locas de las religiosas!, de Mia Miceli (viernes a las 21), y la función especial de Partir(se), de Belén Galain, programada para el miércoles 25 en ocasión del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976.

Y con entrada gratuita de lunes a sábados, se pueden visitar las exposiciones Cuerpo y Naturaleza, muestra colectiva con curaduría de Fabiana Barreda, y La Niña Carbonilla, de Josefina Madariaga, al cuidado de Rodrigo Alonso. La propuesta se completa con la música del ciclo Visagë, que el martes 17 recibirá a Carmen Sánchez Viamonte y Júpiter en Casa. Más información en este enlace.

En el Parque de la Memoria (Av. Costanera Norte, Rafael Obligado 6745), de martes a viernes de 11 a 17, y sábados, domingos y feriados de 11 a 18 se puede recorrer hasta el 19 de abril, con entrada libre y gratuita, la muestra Hay cuerpos, con obras de Marina De Caro, Nushi Muntaabski, Ariadna Pastorini, Cristina Schiavi y Eugenia Streb. Al cuidado de Laura Casanovas, la exposición indaga -a partir de formas blandas, “débiles” y caricaturescas- sobre distintas posibilidades de existencia de los cuerpos y replantea el debate acerca de construcciones culturales y sentidos “asignados”.

Este domingo a las 17, en el café literario Ifigenia (Bolívar 1049) se hará el ciclo Las Invitadas, en el que participarán catorce escritoras, entre otras, Isabel Vassallo, María Andrea Donnini, Valeria de Vito, Eugenia Coiro, Elizabeth Molver, Isa Nouel y Valeria Sardi. “Dice Rita Segato que las mujeres no luchan solamente por sus derechos, sino por los de toda la humanidad. El próximo 8M nos autoconvocamos para defender lo que somos y lo que hacemos: escribir, leer, luchar, trabajar, crear, cuidar, sostener. También será un humilde homenaje a las que nos precedieron. No siempre las mujeres tuvieron libertad para escribir, decir, leer, reunirse”, destacan las organizadoras.

María Andrea Donnini, Valeria de Vito e Isabel Vassallo archivo

También este domingo, a las 17, ante el mural de la calle Cucha Cucha 2558, el Proyecto Trasborde (colectivo de artistas del barrio porteño de La Paternal) y la Biblioteca al Paso Artigas convocan a un encuentro con lecturas, debates y canciones. Participarán la escritora y divulgadora científica Paula Bombara, la química y referente de salud pública Sara Eichenbaum y las docentes Marinés Gómez y Graciela Ortega, representadas en el mural realizado por las artistas de Proyecto Trasborde: Betina Sor, Analía Gaguin, Andrea Moccio, Laura Della Fonte, María del Mar Skiadaressis, Marina Btesh, Diana Dreyfus, Edith D’Imperio y Silvana Muscio.

“Como todos los 8M convocamos a la comunidad al mural de la calle Cucha Cucha 2558 -dice Sor a LA NACION-. El colectivo de mujeres artistas Proyecto Trasborde y la Biblioteca al Paso Artigas se unen para hacer en este 8M un homenaje a todas las mujeres, y a las del barrio de la Paternal en particular, a través del mural realizado en 2025. Desde 2020 Proyecto Trasborde realiza murales en el barrio de La Paternal, visibilizando el trabajo de las mujeres en el territorio generando así una cartografía afectiva que resignifica el espacio urbano desde una mirada comunitaria y feminista”.

El miércoles 11, a las 19, con la presencia de la narradora Nora Szarazgat y organizada por Sholem Buenos Aires, el Centro Cultural Peretz de Lanús y la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina, se llevará a cabo la charla “¿Cómo se manifiesta la lucha feminista en la actualidad? ¿Estamos cerca de la quinta ola?”, en Lavalleja 180. Se hará entrega, además, de la mención Mina Fridman Ruetter a la trayectoria institucional.