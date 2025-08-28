Qué le pasó a Anne Hathaway en el rodaje de El diablo viste a la moda

La filmación de la secuela de El diablo viste a la moda en Nueva York capturó la atención del público por un incidente. La actriz Anne Hathaway protagonizó un momento que trascendió el set de grabación y se viralizó en redes sociales. E suceso ocurrió mientras interpretaba a su icónico personaje, Andrea Sachs, y generó una notable reacción entre sus seguidores.

¿Qué accidente sufrió Anne Hathaway en el set?

Durante el rodaje de una escena en exteriores en la ciudad de Nueva York, Anne Hathaway sufrió una caída. La actriz de 42 años, vestida como su personaje Andrea ‘Andy’ Sachs con una blusa de encaje, una pollera negra y tacones altos, salía de un edificio. Al bajar los escalones que la separaban de la vereda, resbaló. La intérprete se cayó y terminó en el piso con un zapato roto.

Hathaway comparó su caída con una escena de El diario de la princesa en su cuenta de Instagram (Foto: @annehathaway)

El momento no formaba parte del guion, así que los miembros del equipo de producción corrieron de inmediato para asistirla. Hathaway demostró su profesionalismo. Se paró sola, con clase y actitud. Levantó los brazos y con una sonrisa gritó: “¡Estoy bien!”. La gente presente en el lugar aplaudió efusivamente su gesto. Tras unos breves arreglos, la filmación se reanudó sin más contratiempos.

Cómo reaccionó en sus redes sociales

El video del blooper se viralizó rápidamente. En respuesta, Anne Hathaway utilizó su cuenta de Instagram, donde tiene 36.7 millones de seguidores, para referirse al episodio con humor. La actriz compartió un video editado por la cuenta @mayellre que comparaba su reciente accidente con la recordada caída de su personaje Mia Thermopolis en la película El diario de la princesa.

El clip mostraba la vieja escena junto a la nueva bajo los textos “Cómo empezó / Cómo continúa”. Hathaway agregó un comentario personal a la publicación. “Veinte años después, sigo cayéndome por ustedes...”, escribió la actriz. Su posteo recibió miles de reacciones y comentarios de sus fanáticos, quienes celebraron su sentido del humor.

El divertido video que compartió Anne Hathaway tras su caída (Video: Instagram @(Foto: Instagram @annehathaway / @mayellre)

Otra frase utilizada en las publicaciones fue “Anne cayendo / Yo cayendo”. Este formato comparaba la elegante recuperación de la artista con imágenes de caídas más torpes y cotidianas. Los memes se compartieron masivamente y convirtieron el incidente en uno de los temas más comentados de la jornada.

El blooper generó una ola de memes con la frase “Anne cayendo / Yo cayendo” (Foto: X)

Cuándo se estrena y de qué trata la secuela de El diablo viste a la moda

El rodaje de la esperada secuela ya comenzó. Según información del medio especializado Variety, la fecha de estreno está prevista para el 1° de mayo de 2026. La trama, detallada por el sitio Production List, sigue a Miranda Priestly (Meryl Streep) en la etapa final de su carrera. El personaje enfrenta el declive de las revistas tradicionales y debe competir por dólares de publicidad con su exasistente, Emily Charlton (Emily Blunt), ahora una ejecutiva de alto rango en un grupo de lujo.

Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci también retoman sus icónicos papeles en la nueva entrega (Foto: IMDb)

El elenco original regresa para esta nueva entrega, pero tambiérn se suman nuevas figuras como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Pauline Chalamet, Justin Theroux, Helen J. Shen, BJ Novak y Conrad Ricamora. El equipo creativo original también participa en el proyecto, con David Frankel como director, Wendy Finerman en la producción y Aline Brosh McKenna como guionista.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.