A los 81 años, murió el periodista, escritor y editor Carlos Gabetta

Este jueves, a los 81 años, en la ciudad de Buenos Aires murió el reconocido periodista, escritor y editor Carlos Gabetta. Atravesaba problemas de salud, entre otros, un principio de alzhéimer. Había nacido en Rosario el 28 de septiembre de 1943, hijo del periodista y dirigente sindical Alberto Gabetta y de Lucía De Nicola, y hermano del cantante Néstor Gabetta, del músico y productor Gustavo Gabetta y del profesor Alejandro Gabetta. Se especializó en el análisis político y económico nacional e internacional. Vivía en San Telmo, en un pequeño departamento frente al Parque Lezama.

A los dieciocho años, comenzó a trabajar en el periodismo gráfico, en el semanario La Tierra y el periódico mensual Agro Nuestro de la Federación Agraria Argentina, y en los diarios La Tribuna, Crónica y Hoy, la revista Panorama y el periódico Acción. En la emisora rosarina LT2 condujo el programa La música y la gente. De 1974 a 1976 fue jefe de redacción de la revista del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), Discusión.

En 1974 se mudó a la ciudad de Buenos Aires. Era militante del PRT-ERP, como su esposa, la historiadora, antropóloga y profesora María Elena Amadío, asesinada pocos días después del golpe de Estado de 1976.

Gabetta se exilió en Francia, donde participó en el movimiento de denuncia de las violaciones de derechos humanos de la dictadura argentina. Con Julio Cortázar, Osvaldo Soriano, Gabriel García Márquez, Hipólito Solari Yrigoyen, Gino Lofredo, Oscar Martínez Zemborain y Matilde Herrera integró el comité directivo del periódico Sin Censura, que se enviaba en forma gratuita, desde Washington, a ciudadanos de países en dictadura en América del Sur. En París, trabajó además en el semanario Politique Hébdo y en la agencia France Press. En 1979, publicó el libro Argentine, le diable dans le soleil, con testimonios sobre la represión militar, con prólogo de su amigo, el escritor Osvaldo Soriano. Fue editado en la Argentina en 1983, con el título de Todos somos subversivos.

Hasta siempre, querido Carlos Gabetta pic.twitter.com/kj4U5UsWq8 — Ricardo Ragendorfer (@Ragendorfer) March 8, 2025

Regresó a la Argentina tras el triunfo de la Unión Cívica Radical en los históricos comicios de 1983. Además de escribir en la revista Humor, ideó con Soriano y Andrés Cascioli el semanario político El Periodista de Buenos Aires (1984-1989), donde se desempeñó como jefe de Redacción y luego como director. En la publicación, de perfil progresista y de izquierda, trabajaron periodistas destacados como Luis Sicilia, Carlos Ábalo, Mabel Itzcovich, Rodolfo Rabanal, Carlos Ares, Rogelio García Lupo, Álvaro Abós, Osvaldo Bayer, Horacio Verbitsky, Mario Benedetti, Antonio Dal Masetto, Eduardo Galeano, María Seoane, Tomás Eloy Martínez, María Esther Gilio, Vicente Muleiro, Gregorio Selser y David Viñas, entre muchos otros. En El Periodista también escribían los jóvenes Marcelo Zlotogwiazda, Rolando Graña, Jorge Lanata, Jorge Fernández Díaz, Claudia Acuña, Luis Majul y Ezequiel Fernández Moores.

Así lo encontrabas por las mañanas en el bar El Hipopótamo de Brasil y Defensa. Hasta siempre Carlos Gabetta ! pic.twitter.com/cqYauhBsCt — Diego Barovero (@DBarovero) March 6, 2025

Se desempeñó como corresponsal en la Argentina de Radio France Internationale y fue columnista del diario español El País. En 1988, después de su casamiento con la actriz española Charo López, se instaló en España, donde dirigió la revista CuatroSemanas y la edición local de Le Monde diplomatique. Regresó al país en 1999, y fundó y dirigió la edición en español para el Cono Sur de Le Monde diplomatique. Fue columnista de Perfil y colaboraba con diversos medios internacionales. Desde 2014, estaba en pareja con Sofía Mackinlay.

Publicó varios libros, entre otros, La contaminación ambiental. La sociedad y las drogas, La debacle de la Argentina. Una Argentina que muere y otra que bosteza, La “democracia” en Argentina, La encrucijada argentina: República o país mafioso, ¿Tiene porvenir el socialismo? (como compilador con el filósofo Mario Bunge) y, con el teniente coronel Rodolfo Richter, el recomendable Enemigos: dos protagonistas reflexionan sobre la violencia en los años ‘70.

La sorpresiva noticia de su muerte conmovió el ambiente periodístico local. Colegas como Daniel Santoro, Hugo Alconada Mon, Ricardo Ragendorfer, Ignacio Ramonet y Diego Barovero, así como también editores y dirigentes socialistas, despidieron a Gabetta.

Carlos Gabetta ya no está. Aún impactados, pena infinita. Supo empuñar la pluma como la espada. Enalteció la vida de todos los que lo conocimos. Hoy el periodismo está de luto. “Siempre el coraje es mejor / La esperanza nunca es vana” (Borges) pic.twitter.com/lp5XKM4ifi — Eric Calcagno (@EricCalcagno) March 7, 2025

“Era mi vecino, éramos compinches y casi todos los días nos veíamos a la hora del desayuno en un café cercano de San Telmo -escribió el jueves en su muro de Facebook la escritora Alina Diaconú-. Intercambiábamos algunas palabras y nos pasábamos el diario que ambos leíamos. Siempre deslizaba un chiste, aunque en los últimos años había tenido varios problemas de salud. Hace dos días, lo vi, en ese mismo bar, tomando el café de parado y le pregunté por qué no se sentaba. Me dijo que le dolía mucho la cintura. Hace minutos que me entero de su partida. Me quedé consternada. […] Tenía un sentido del humor increíble. Y un poder de análisis muy agudo en cuanto a la política internacional”.

Daniel Gigena Por