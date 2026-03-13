A un año del disparo que puso en riesgo su vida, inauguran una muestra de fotos de Pablo Grillo en el Hospital Evita de Lanús

A un año de la marcha de los jubilados en Plaza Congreso donde el disparo de una granada lacrimógena del gendarme Héctor Guerrero puso en riesgo la vida del fotógrafo Pablo Grillo, entonces de 35 años, se inauguró en el Hospital Interzonal de Agudos Evita de Lanús (Diego Armando Maradona 1910) la muestra Para que el cuidado sea visible, con veinticinco imágenes tomadas por el fotorreportero entre 2020 y 2023, durante la pandemia de covid-19, en movilizaciones populares y coberturas periodísticas.

Pablo Grillo registró acciones comunitarias de cuidado durante la pandemia PABLO GRILLO

Las fotos de Grillo -exhibidas con el apoyo del colectivo Encuentros Fotográficos- se exponen en paneles por un mes en distintos sectores del hospital: en el espacio verde y huerta “No me olvides”, que él alentó a preservar, al igual que en el Paseo de la Memoria, el helipuerto Barrilete Cósmico y el vacunatorio. Otras que están en el interior del hospital se podrán ver solo por hoy, de 8.30 a 14; luego serán expuestas en los barrios Azul e Itatí.

Otra imagen tomada en el Hospital Evita en 2021 PABLO GRILLO

Ayer, en la inauguración, el padre del fotógrafo, Fabián Grillo -acompañado por su esposa, María del Carmen; el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y la directora del hospital, la doctora María Fernanda Yankowyez-, agradeció a los trabajadores de ese y de “todos los hospitales públicos”. Grillo fue voluntario en el Hospital Evita durante la pandemia. Se inauguró además una plaza interna donde se encuentran familiares y pacientes, en conmemoración por el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976.

Velorio de Diego Armando Maradona en la Casa Rosada, el 25 de noviembre de 2020 PABLO GRILLO

Tras diez meses de internación en el Hospital Ramos Mejía y en el Manuel Rocca, el fotoperiodista fue dado de alta en febrero y aún se halla en rehabilitación, mientras intenta recuperar por completo la movilidad.

Grillo acompañó a los equipos de salud y a las organizaciones sociales durante la pandemia de covid PABLO GRILLO

“Pablo está vivo, y esa certeza cambia la ecuación de raíz frente a un Estado que intenta amedrentar la expresión de un pueblo -se lee en el texto de la muestra-. Las fotografías de esa jornada que pudo ser fatal formarán parte de infinitos estudios, papers e investigaciones en todo el mundo. Por ellas, Pablo es reconocido hoy entre la cada vez más nutrida comunidad de fotoperiodistas. [...] A fines de 2020, durante la pandemia por el Covid 19, Pablo se acercó al Hospital Evita de Lanús, barrio donde nació y creció, para ofrecerse como voluntario. Registró la llegada de las primeras vacunas en este hospital donde su mamá trabajó durante 40 años. El ‘Evita’ fue en ese momento un hogar, un lugar donde estar a salvo. Allí cada trabajador de la salud peleó una batalla profesional y personal contra los estragos del virus. Pablo entendió que los espacios verdes del predio podían transformarse para contener y abrazar a los pacientes y sus familias”.

Pablo Grillo, homenajeado en el espacio verde "No me olvides" del Hospital Evita Cora Gamarnik

“[...] Se dibuja entonces una suerte de triángulo de coincidencias unificadas en una misma institución: la figura de Pablo sembrando construcción colectiva en espacios populares y reconfigurando la función social de un hospital que lleva el nombre de Evita [...], cuna de los primeros días de vida de Diego Maradona, quien también defendió las luchas populares. Quizás la casualidad nos quiso decir algo sobre la grandeza. Mucho antes del ataque del gendarme Guerrero, el ojo de Pablo ya estaba puesto en la sensibilidad de lo común, en el cuidado y en la lucha. El gobierno responsable de aquel acto asesino quiso poner en jaque su reputación, como si ello además justificara el disparo. Y así, las fotografías de esta muestra nos ayudan a conocer a Pablo a través de su sensibilidad, de sus principios, de su militancia. Pablo es y será mucho más que ese acto genocida donde casi pierde la vida”. Y concluye: “Hay Pablo para rato”.

Homenaje a Pablo Grillo

También se difundió el video “Imágenes disparadas”, con las voces en off de la comunicadora Lala Giglio y el artista gráfico Tute, guion y dibujos de historietistas y dibujantes como Sergio Langer, Rep, Cheché, Podeti, Ro Ferrer, Iván Riskin, Juan Soto, Meiji y Ale Lunik, y la investigadora Cora Gamarnik, imágenes de fotógrafos como Antú Divito Trejo y Kaloian Santos Cabrera (a quien la Secretaría de Cultura de la Nación no le renovó su contrato luego de que aportara pruebas de la agresión de Gendarmería a Grillo) y apoyo de la Agencia de Noticias de la Carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. “Hacer visibles las condiciones de la violencia ya es una forma de combatirla”, se escucha decir a Tute en el video donde se reconoce el trabajo de la plataforma Mapa de la Policía que intenta contrarrestrar la violencia policial. Grillo es fan de las historietas y, en especial, de El Eternauta. El video está dedicado a Grillo y su familia, a los artistas gráficos y fotoperiodistas y “a todos los que seguimos diciendo Nunca Más”.

Ayer a la tarde, en el escenario donde tuvo lugar el ataque en Plaza Congreso, se hizo el festival por la verdad y la justicia “Revelando la libertad” con la actuación de Willy Bronca, Ariel Prat, la Bersuit y Riendas Libres con Peteco, y se proyectó el video Imágenes disparadas.