Abrió la Feria del Libro de Rosario con homenajes a grandes autores y reclamos por los humedales

Con palabras del intendente de Rosario, Pablo Javkin; el presidente de la Fundación El Libro, Ariel Granica y la escritora Claudia Piñeiro inauguró esta tarde la Feria Internacional del Libro de Rosario, que se extenderá hasta el domingo 18 en el Centro Cultural Fontanarrosa. En la explanada, frente a una multitud, Piñeiro hizo un llamado de atención a los legisladores y reclamó una ley de humedales de manera urgente. “En Rosario no se puede respirar”, dijo en su discurso titulado “Palabras, textos, y urgencias postergadas”, dedicado a Gerardo Rozín, “gran lector”.

Claudia Piñeiro pidió a los legisladores una ley de protección de humedales LA NACION/Marcelo Manera

Rozín es uno de los homenajeados en el regreso presencial de la feria rosarina, coorganizada por la Fundación El Libro y la municipalidad local. Habrá, también, tributos a Angélica Gorodischer, Juan Forn y Roberto Fontanarrosa. Participan como oradores María Teresa Andruetto, Juan Sasturain, Ana María Shua, Guillermo Martínez, Selva Almada y Luis Pescetti, entre otros invitados. Los visitantes pueden recorrer stands de más de sesenta editoriales y librerías. A diferencia de la edición porteña, la feria rosarina tiene entrada gratuita. Otra diferencia con la FIL es que los invitados internacionales son escasos: el uruguayo Marciano Durán y la rosarina residente en España Valeria Correa Fiz, que presentará su libro de cuentos Hubo un jardín.

Hasta el domingo 18, en la feria rosarina hay charlas y presentaciones con invitados reconocidos LA NACION/Marcelo Manera

“El río no tiene tiempo. Pero lo que en él vive sí y hoy muere. Así que me temo que, si no hacemos algo, también el río tenga sus días contados. Los tiempos del río, nuestros tiempos y los tiempos que se toman los legisladores para sancionar son muy distintos”, dijo la autora de Catedrales, que planteó: “Hoy, acá, en Rosario, ¿sería sensato usar este micrófono para hablar solo de libros y de nuestro oficio?”. Y resaltó: “Que nos salven las palabras, las frases, los textos, los libros. Que nos salven las leyes también”. Piñeiro fue aplaudida de pie por los asistentes.

Antes habían hablado el intendente Javkin y el editor Granica, que destacó “la tradición de creadores y artistas de Rosario que han logrado atravesar nuestras fronteras para alcanzar una proyección internacional que nos enorgullece a todos los argentinos: artistas como Antonio Berni, músicos como el Gato Barbieri, Juan Carlos Baglietto y Fito Páez y, por supuesto, una tradición literaria cuya enumeración sería siempre insuficiente y en la que destacan nombres como los de Beatriz Guido, Roberto Fontanarrosa, Angélica Gorodischer y Beatriz Vignoli”.

Ofertas y promociones en la Feria del Libro de Rosario LA NACION/Marcelo Manera

El día del cierre, antes de una “noche de chamamé”, Andruetto presentará El camino lector en el auditorio Angélica Gorodischer. El nombre de la sala es solo uno de los tributos que recibirá la escritora, ciudadana ilustre de Rosario fallecida a inicios de febrero. Hoy, a las 19, tendrá lugar el encuentro “Universo Angélica Gorodischer. Distintas voces, su voz, un homenaje”, del que participarán Ángela Pradelli, Rosario Spina, Sylvia Saítta, Mercedes Güiraldes y Martín Felipe Castagnet.

“Gorodischer era y sigue siendo para mí la defensora de pequeñas causas primordiales: la sorpresa, el arrojo, la elegancia, el sentido del humor, a las que defendía con pasión, pero sin grandilocuencia ni solemnidad, que eran sus grandes enemigos -dijo Castagnet a LA NACION-. Su estilo, en cambio, era tan ácido como apacible, de envenenadora con masitas, de fabuladora a la hora del té, un humor corrosivo que se expandía hasta incluir a su propia obra y a ella misma. Más que su lector, al leer a Gorodischer siempre me sentí su cómplice”.

El de la autora de Menta es el primero de una serie de homenajes a escritores y periodistas fallecidos recientemente, como Forn (el sábado, a las 19, con Güiraldes, Rep y Juan Sklar), Rozín (el domingo, a las 18, con Luis Rubio, Reynaldo Sietecase, Pablo Feldman y Horacio Vargas) y Fontanarrosa, que será recordado el sábado 17, a las 19.30, por Sasturain, Flor Balestra, Shua y Vargas.

“Me da una enorme alegría que haya vuelto presencial la Feria del Libro de Rosario -dijo Shua-. Una gran ciudad se merece una gran Feria. Siento un orgullo y una emoción muy especial por haber sido convocada, con Sasturain, a una mesa redonda sobre Fontanarrosa, un escritor tan admirado y querido. Junto con el orgullo y la emoción, tristeza. Porque no está más el Negro. Y porque se fue, no hace tanto, mi querida amiga, la genial Angélica Gorodischer. Es la primera vez que voy a estar en Rosario sin ir a la casa de Angélica. Con nuestros grandes escritores, un solo consuelo: seguir leyéndolos”. Shua llegará con una novedad bajo el brazo: su libro de cuentos (“y no de microficciones”) Sirena de río.