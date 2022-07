Atención, escritores de 20 a 40 años. Abrió la tercera convocatoria del premio “Todos los tiempos el tiempo” para obras en proceso

Por tercer año consecutivo, se lanzó este miércoles una nueva convocatoria del Premio Estímulo a la Escritura “Todos los tiempos el tiempo”, coorganizado por la Fundación Bunge y Born, el diario LA NACION y la Fundación Proa. El premio, que fue ideado en el pandémico 2020, está destinado a creadores de 20 a 40 años de todo el país que quieran presentar sus proyectos -obras no terminadas y en desarrollo- en cinco categorías de escritura: narrativa, narrativa breve, guión, dramaturgia y narrativa gráfica. Se entregarán cuatro premios de 350.000 pesos en las primeras cuatro categorías (la misma suma que en la edición de 2021) y, en la de narrativa gráfica, un apoyo de 250.000 pesos a la edición. La presentación se hizo desde el canal de YouTube de Proa y los interesados pueden volver a verla, lápiz en mano. Clic en este enlace para leer las bases y condiciones.

La escritora María Sonia Cristoff celebró el eclecticismo que fomenta el premio de estímulo a la escritura

Además de elegir los proyectos ganadores, el jurado -”de lujo”, como resaltó este mediodía la directora de Fundación Proa, Adriana Rosenberg- que integran los escritores y docentes María Sonia Cristoff, Héctor Guyot, Mercedes Halfon y Daniel Link podrá entregar hasta dieciséis menciones. Estos autores tendrán la oportunidad de trabajar en sus obras en las clínicas de escritura de los escritores Romina Paula y Alan Pauls, y que fueron muy elogiadas por los participantes en las dos ediciones anteriores. La convocatoria cierra el 20 de septiembre y en diciembre se anunciarán los proyectos ganadores. Pueden presentarse proyectos que participaron -y no ganaron- anteriormente.

El escritor Daniel Link afirma que este premio es "más honesto" que otros

En la categoría de narrativa podrán concursar proyectos de obra de ficción y de no ficción literaria; en la de narrativa breve, proyectos que se compongan de una serie de relatos cortos. En guión, proyectos de obra en formato de guión literario para largometrajes de ficción, y en dramaturgia, obras en desarrollo de género dramático para piezas teatrales. En narrativa gráfica, obras narrativas ilustradas: novela gráfica, historieta, libro o álbum ilustrado, ilustración infantil, cómic, manga, humor gráfico, fotonovela, fanzine y libro de artista, entre otros. Solo para esta categoría se otorgará la suma de incentivo de un cuarto de millón de pesos a la edición, en la medida en que haya prueba fehaciente de que una editorial está interesada en publicar la obra seleccionada, aunque los términos del contrato editorial serán definidos entre la editorial y el autor, y la publicación quedará a cargo de la editorial.

“Este premio tiene una característica especial que le permite al jurado imaginar junto con quienes se postulan -dijo Daniel Link a LA NACION-. Nos saca de la lógica del ‘me gusta-no me gusta’ tal o cual libro o guión terminado y nos obliga a pensar qué proyecto tiene mejores posibilidades de desarrollo”. Link señaló en el videoacto que “Todos los tiempos el tiempo” es un concurso “más honesto, más transparente y más incierto” que otros, sospechados de favoritismo o “arreglados”. Respecto del límite de edad, que varios criticaron en 2020 y 2021, bromeó con que representaba un “epitafio” para los mayores de cuarenta años.

Para el escritor y periodista Héctor Guyot, el premio apunta a la creación artística como proceso

María Sonia Cristoff recomendó a los concursantes que abordaran los “textos satelitales” de los requisitos (nota biográfica del autor narrada en tercera persona, presentación del proyecto y sinopsis de la obra, entre otros) como textos autorales. “Como lectora en este premio me interesa el eclecticismo de la propuesta, el hecho de que abarque varios géneros y, muy especialmente, de que por narrativa se entienda novela, sí, pero también crónica, diarios íntimos, perfiles, autobiografías, ensayos narrativos y algunos tantos otros formatos. Y me interesa mucho también el hecho de que quienes integramos el jurado vamos a estar leyendo fragmentos de obras escritas en esas líneas, pero también vamos a estar leyendo lo que la propuesta define como documentos adjuntos, o satelitales, es decir que vamos a estar leyendo esas instancias en las que alguien que escribe piensa lo que escribe. Me parece muy bien que el premio fomente esa línea de trabajo, que contribuya a formar escritores que no solamente concluyan obras sino que, en su recorrido, vayan definiendo una poética propia”.

La escritora Mercedes Halfon integra el jurado de la edición 2022

Mercedes Halfon saludó la iniciativa del premio estímulo. “Los que escriben están estimulados -señaló entre risas-. Quieren escribir, pero a veces es muy difícil encontrar los recursos necesarios para un proceso de escritura que suele ser largo, lento, abierto”. Para Héctor Guyot, el premio apunta a la creación artística como proceso, acto de fe y riesgo. “El resultado de una obra puede ser distinto de lo que uno se propuso al principio -remarcó-. Se parte de una idea pero esa aspiración sufre muchos avatares”.

“El objetivo del concurso es brindar una plataforma para la expresión creativa, así como la emergencia y circulación de nuevas voces en la Argentina”, destacó Gerardo della Paolera, director ejecutivo de la Fundación Bunge y Born, que recordó la génesis de “Todos los tiempos el tiempo”. También Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION, evocó la pandemia. “Venimos trabajando hace tres años con la Fundación Bunge y Born y la Fundación Proa -dijo-. Tuvimos en el momento de crear el premio el entusiasmo de pensar en un país mejor; con ese espíritu iniciamos esta tercera temporada”. El 2021 sed recibieron cerca de 1300 postulaciones de los veinticuatro distritos del país. “El llamado se quiere eminentemente federal”, resaltó Frigerio.

Valentino Cappelloni, ganador de la categoría de ficción en 2020, publicó su primer libro de cuentos, "El museo de la memoria humana", en mayo de este año

Participó del lanzamiento el escritor Valentino Cappelloni, premiado en 2020 en la categoría de ficción. “Envié un borrador de relatos de ciencia ficción y el proyecto fue premiado -dijo a LA NACION-. En ese momento, en plena cuarentena, mi idea era jugar a imaginar diferentes futuros posibles, ni buenos ni malos, solamente distintos. Quería pensar y divertirme, y el género siempre me resultó atractivo. Usé el dinero del premio para comprarme libros del género, publicados en la Argentina o traídos de afuera, como los cuentos completos de J. G. Ballard y una antología de cuentos de sci-fi chinos, y también para comprar libros de filosofía y pensamiento contemporáneo que me ayudaron a pensar mejor algunas cuestiones. El premio me dio tranquilidad, me hizo confiar en mi texto y me garantizó un aval para presentarme ante personas y editoriales. Una de esas personas fue Martín Felipe Castagnet, con quien hice clínica de obra y que se convirtió en el editor del libro. Trabajamos durante meses, todas las semanas, y el resultado fue un libro de casi trescientas páginas; del borrador original quedó no más que un 30%”. Se titula El museo de la memoria humana y fue publicado por la editorial Orsai a finales de mayo. “Si toda publicación es una apuesta de confianza que hace la editorial sobre el texto del autor, este premio se inscribe en la misma línea: es la apuesta al potencial de un proyecto embrionario, a lo posible, a su futuro”, concluye Cappelloni.

Otros “borradores” que se convirtieron en obras son La Madriguera, la novela gráfica de Femimutancia (Jules Mamone, ganadora del premio de novela gráfica en 2020) publicada por Hotel de las Ideas; Metrochenta, la obra de teatro de José Guerrero, premiada en dramaturgia en 2021, y que fue estrenada en julio enTimbre 4, la emblemática sala del no menos emblemático barrio de Boedo.

Nuevamente, clic en este enlace para conocer las bases del concurso.