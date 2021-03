Bafici 2021: una cartelera de arte y literatura

Este año la programación del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici) tiene varias películas vinculadas con el arte y la literatura. Ficciones basadas en libros, como Bahía Blanca, de Rodrigo Caprotti, que adaptó al cine la novela homónima de Martín Kohan (donde el escritor hace un cameo como empleado administrativo de una facultad, sellando formularios), o documentales tras las huellas de artistas argentinos como Marcos López (López, de Ulises Rosell), Sergio De Loof y Ricardo Cinalli, enriquecen el universo del cine. “Tanto la edición 2020 del Bafici, que no se pudo hacer, como esta muestran la tendencia del cine a cruzarse con otras artes -dijo el director del Bafici, Javier Porta Fouz, a LA NACION minutos antes de la presentación de Las chinas, de Romina Richi (basada en la ópera de C. W. Gluck)-. Pero nos sorprendió que hubiera tantas películas de esa clase. Este cruce de lenguajes hoy predomina en el cine. En las bienales de arte sucede lo mismo: se da una buena contaminación y alianzas interesantes entre disciplinas y técnicas”.

"O livro dos prazeres", adaptación de la novela de Clarice Lispector

La película animada The Nose or the Conspiracy of Mavericks, del director ruso Andrei Khrzhanovsky, está basada en el célebre cuento de Nikolai Gogol, “La nariz”, y en la ópera homónima de Dmitri Shostakóvich, y Orphea, del alemán Alexander Klüge y el filipino Khavn De la Cruz, es una versión 2020 del mito de Orfeo, que tan bien narró Virgilio siglos atrás; en este caso, es Orphea quien va al rescate de su amante Euridiko. O livro dos prazeres, de la brasileña Marcela Lordy, es una adaptación de la novela Aprendizaje o el libro de los placeres, de Clarice Lispector, así como Martin Eden, del italiano Pietro Marcello, versiona la novela del proletario que quiere ser escritor, publicada por Jack London hace más de cien años. El cortometraje Poeta peruano, de Lucas Palacios, acompaña la visita de un joven rapero de San Francisco Solano, un barrio limeño, a la casa del poeta Leoncio Bueno, y el mediometraje Mermaid on Board, de Mirko Stopar, el viaje de la escritora Norah Lange a Oslo, en 1927, en un barco sin mujeres (excepto ella). Balada para niños muertos, del colombiano Jorge Navas, es un documental sobre la vida y la obra de su compatriota Andrés Caicedo.

El escritor Martín Kohan hace un cameo en el film sobre su novela que protagoniza Guillermo Pfening

La película basada en Bahía Blanca, de Kohan, fue ganadora del premio Ópera Prima del Incaa en 2015 y tendrá su estreno mundial en la competencia oficial internacional del Bafici este jueves. Fue filmada en 2018 en Buenos Aires y Bahía Blanca, y Guillermo Pfening encarna al profesor Mario Novoa, que llega a esa ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires con la excusa de investigar sobre el “filósofo de la pampa”, Ezequiel Martínez Estrada. “Vi una versión a la que le faltaban algunas capas de producción, pero donde ya estaba construida la narración entera -contó el escritor a LA NACION-. Conversamos mucho con Rodrigo, pero no me incorporé a la escritura del guion ni a un asesoramiento formal, cosa que prefiero, así mi posición como autor se debilita. Estoy más que entusiasmado con el estreno”. Las funciones presenciales serán este jueves, a las 21, en el Espacio Incaa-Gaumont, y el viernes, a las 19, en el Museo Sívori. Es la segunda vez que una novela de Kohan llega al cine; la primera fue con Ciencias morales, que Diego Lerman adaptó en La mirada invisible, de 2010.

El documental Copacabana Papers, de Fernando Portabales, tiene como figura estelar al “artista de lo efímero” Sergio De Loof, que murió hace un año en Buenos Aires. El film cuenta los días de De Loof en su habitación del Copacabana Palace, de la que, según contó antes de morir, casi no salió mientras estuvo en Río de Janeiro, y desde donde proclamó sus ideas sobre el arte, el dinero, el sexo y la amistad. La misteriosa referencia a los Panamá Papers, que no es ingenua, se podrá develar hoy, a las 17:45, en el Multiplex Belgrano, el jueves, a las 23, en Casa Brandon, o en la función online de este sábado, a las 20. El teorema de Mosner, de Esteban Perroud y Daniel Melingo, está protagonizada por el artista Ricardo Mosner, pintor argentino radicado en París; en esa ciudad recibe un misterioso e irrealizable encargo. Esta ficción documental se podrá ver hoy, al aire libre, en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, a las 19:15.

A Cuando el Olimpo choca con la pampa, el documental sobre Ricardo Cinalli de Sol Miraglia y Hugo Manso, le queda una sola función: este viernes, a las 21, en Casa Brandon. “Debemos confesar que el documental sobre Ricardo fue una excusa para poder estar el mayor tiempo posible en su casa -revela Miraglia-. La primera vez que estuvimos allí, unos años antes de comenzar el rodaje, nos había alucinado su hogar y atelier en Londres. Volvimos al país con la sensación de haber compartido unos días con un hombre de otro tiempo. Descubrimos que Ricardo vive en una especie de escenografía como las que él mismo hace”. Para estos realizadores, la originalidad de Cinalli no es solo su monumental cuerpo de obra, sino también su relación con la época. “Hoy sus obras están desapareciendo y el mundo del arte lo ha desplazado del canon -agrega la codirectora-. Como en nuestro film anterior, Foto Estudio Luisita, de 2018, nos moviliza la posibilidad de que obras y artistas no queden condenados al ostracismo, en un mundo cada vez más hiperconectado, solitario e individualista”. Para Manso, la casa y la obra del artista están íntimamente relacionados. “Es una persona totalmente corrida del presente -dice-. Vive en una época que no tiene nada que ver con la hipermodernidad de metrópolis como París, Londres y Nueva York; esa es una de las cosas que más nos atrajo, además de su fuerza generadora de arte, a los 73 años”.

La vida retirada del artista Remo Bianchedi en La Cumbre es uno de los núcleos de Yo no es otro, documental del cordobés Santiago Sein (queda una función online para el sábado 20 a las 14). So Late so Soon, del estadounidense Daniel Hymanson, se enfoca en la vida de la pareja de artistas y pioneros del arte-terapia, Jackie y Don Seiden, que se podrá ver este miércoles, a las 19.30, en el Cultural Morán, y el sábado, a las 22.30, en el El Cultural San Martín. El corto Point and Line to Plane, de la canadiense Sofia Bohdanowicz, basado en Punto y línea sobre el plano, del artista Vasili Kandinsky, sirve a la realizadora para orientarse en medio de un duelo. Y para los admiradores del artista total que fue el italiano Pier Paolo Pasolini, es decir, todos los que vieron sus films o leyeron sus escritos, el Bafici les reserva dos cortos: Ignoti alla città y Le canta delle marane, de la cineasta y fotógrafa italiana Cecilia Mangini, con texto y voz del creador de Teorema.

Más información sobre el Bafici, que continúa hasta el domingo 28, en este enlace.