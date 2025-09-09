“Compartir te da una satisfacción enorme”: Eduardo Costantini, distinguido como personalidad emérita de la cultura nacional

“Compartir con el otro te da una satisfacción enorme. Uno piensa que da, y en definitiva recibe mucho más. El coleccionismo tiene una función social. Yo siempre pensé, y creo, que la obra es para ser compartida con la gente”. Con esas palabras resumió Eduardo Costantini, en un video proyectado hoy en la cúpula del Palacio Libertad, la vocación que lo llevó a fundar un museo –con dos sedes- y a ser reconocido por formar el acervo de arte latinoamericano más importante a nivel global.

Costantini con Cifelli y su esposa, Elina Rodrigo Nespolo

Un trabajo apasionado y sostenido durante más de tres décadas, por el que acaba de ser distinguido como personalidad emérita de la cultura nacional. El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, le otorgó una placa de metal tras una conversación pública que mantuvo la periodista Matilde Sánchez. Emocionado, Costantini recordó a su amigo y mentor Ricardo Esteves, fallecido el año pasado, a quien rindió homenaje al bautizar una sala del museo con su nombre. “Él me enseñó a comprar -dijo-; fui un alumno disciplinado”. También confesó haber aprendido mucho de su madre, que “daba su tiempo en programas sociales, en ayuda, en asistencia”.

En una conversación que mantuvo con Matilde Sánchez, Costanini se emocionó al recordar a Ricardo Esteves Rodrigo Nespolo

Esta distinción, recibida en compañía de su esposa Elina, se suma a varios galardones recibidos por Costantini en los últimos años: el Premio Internacional de Mecenazgo; el Premio arteba al Coleccionismo; el reconocimiento como personalidad destacada de la cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y el Premio “A” al Coleccionismo otorgado por la Fundación ARCO.

La sede principal del Malba, en Barrio Parque Gentileza Malba

En esta oportunidad, se destaca su trayectoria como impulsor del arte latinoamericano, su labor en la protección del patrimonio y su compromiso con el acceso público a la cultura. “No se trata de un reconocimiento más en la agenda cultural de nuestro país” aclaró Cifelli, que lo entregó este año Mirtha Legrand, Luis Brandoni y Lalo Schifrin, y en las próximas semanas lo otorgará a Ramón “Palito” Ortega y Aldo Sessa. “Es un gesto de gratitud -agregó- hacia alguien que ha sabido convertir sus pasiones y su visión en un legado invaluable para todos los argentinos.”

Constantini con "Diego y yo", el autorretrato de Frida Kahlo que marcó un récord para el arte latinoamericano en subastas Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

El acto se realizó días antes del 24° aniversario del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), inaugurado por el empresario en Barrio Parque el 21 de septiembre de 2001, días después de los atentados contra las Torres Gemelas. La Argentina -y el mundo encaraban entonces una de las peores crisis de su historia, pero eso no impidió el crecimiento de una institución que se convertiría en un punto de referencia internacional. “La persistencia, el esfuerzo, la profesionalidad y la continuidad en la construcción de una colección permanente fuerte, con programas de cine, literatura, educación, de edición, le han dado un lugar y una visibilidad en el mundo”, dijo Costantini en el mencionado video.

Hitos de Eduardo Costantini

De esa manera el público presente, que incluyó a decenas de amigos, familiares, galeristas, artistas, coleccionistas, funcionarios, diplomáticos, representantes de instituciones y otros referentes de la escena cultural local, pudo recorrer algunos de sus hitos. Entre ellos, la compra de obras clave –muchas de ellas, donadas al Malba- como Manifestación (1934), de Antonio Berni; La canción del pueblo (1927), de Emilio Pettoruti; Abaporu (1928), de Tarsila do Amaral; Autorretrato con chango y loro (1942) y Diego y yo (1949), de Frida Kahlo; Retrato de Ramón Gómez de la Serna (1915) y Baile en Tehuantepec (1928), de Diego Rivera; Omi Obini (1943), de Wifredo Lam, y Las distracciones de Dagoberto (1945) y La Grande Dame (1951), de Leonora Carrington.

"Abaporu" (1928), de Tarsila do Amaral, una de las obras emblemáticas del Malba Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

En el Malba, en tanto, se exhibieron muestras memorables como las dedicadas a Guillermo Kuitca; León Ferrari; Andy Warhol; Marta Minujín; Yayoi Kusama; Julio Le Parc; Rogelio Polesello; Leandro Erlich; Yoko Ono; Remedios Varo, Gyula Kosice y Liliana Porter. El museo también realizó préstamos e intercambios con importantes instituciones de Brasil y Estados Unidos.

Malba Puertos, la sede del museo en Escobar, inaugurada el año pasado Fabián Marelli

El año pasado Costantini fue por más al abrir Malba Puertos, en Escobar, donde exhibe de forma permanente un conjunto de esculturas de Gabriel Chaile adquiridas durante la Bienal de Venecia de 2022. “Es un proyecto que está fuera de la ciudad, insertado en un espacio abierto con mucho verde, mucha agua –agregó-. Un museo donde el interior y el exterior tienen un diálogo más intenso. El arte sale del edificio y se complementa con un programa de exhibición de obras en espacios públicos. Ya llevamos veinticuatro obras que están emplazadas en unas 1200 hectáreas. El programa está más destinado al arte contemporáneo y post-contemporáneo, y la reserva técnica está abierta”.

El director del Museo Nacional de Qatar, Sheikh Abdulaziz Al Thani, con "Juanito dormido", de Antonio Berni

Este año, luego de que parte del acervo del Malba se presentara junto con obras de Costantini en el Museo Nacional de Qatar -en la primera gran exposición de arte latinoamericano en la región de Asia occidental y el norte de África- el impulsor de Consultatio y Nordelta reasumió la presidencia de Fundación Malba, para “afianzar el crecimiento del museo”. Un museo que nació en plena crisis, y el año próximo celebrará un cuarto de siglo.