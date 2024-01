escuchar

Habrá que pasar el verano con la mayor creatividad posible. En el primer tramo de 2024 varios concursos literarios permiten probar suerte con originales inéditos. En términos cuantitativos, es enorme la diferencia entre los concursos abiertos en España o México y la Argentina. Municipios, comunidades, fundaciones públicas y privadas españolas y mexicanas promueven la participación de los escritores hispanoamericanos; en la Argentina, apenas algunas editoriales y organismos privados lanzaron convocatorias; en algunos casos, el premio consiste solo en la publicación de la obra ganadora.

Hasta el 15 de marzo, la editorial rosarina Baltasara recibe originales de novelas con un mínimo de 20.000 palabras y un máximo de 65.000. Hasta el 31 de enero, también se reciben poemarios con un mínimo de cuatro mil palabras y un máximo de ocho mil. En ambos casos, los autores deben ser mayores de 21 años y residir en la Argentina. Las obras seleccionadas serán publicadas en 2024, sin costo alguno para el autor y se pagarán los derechos de autor con la entrega de libros de acuerdo a los porcentajes vigentes. Las bases se pueden consultar en este enlace.

Del concurso Microcentro Cuenta Cuentos se puede participar hasta el 27 de febrero. Hay que presentar cuentos que contribuyan a pensar la ciudad, en especial, al microcentro. El primer premio consiste en $800.000; además, el jurado integrado por Mariana Enriquez, Lala Toutonian y Fabián Casas seleccionarán otros ocho relatos que formarán parte de una antología. Los concursantes deben ser mayores de 18 años; los ganadores se conocerán en abril. Más información en este enlace.

La editorial La Bestia Equilátera lanza el Concurso de Novela Luis Chitarroni, en homenaje al escritor y editor fallecido en 2023. Está abierto a mayores de 21 años, sin restricciones por nacionalidad o residencia. Se pueden enviar originales hasta el 15 de marzo. El premio consiste en la edición y el jurado está integrado por los editores Diego D’Onofrio y Natalia Meta. Las obras deberán tener una extensión variable entre un mínimo de 15.000 palabras y un máximo de 70.000 palabras. Para participar, los concursantes deberán enviar por mail dos archivos adjuntos a convocatorialbe@gmail.com: uno con la novela (en formato doc. o PDF), y en otro archivo, los datos personales, un currículum que no exceda los 600 caracteres y la síntesis argumental de la novela (en no más de 1800 caracteres). Este será el único medio por el que se recibirán, sin excepción, las novelas. En el asunto del e-mail debe decir “Novela lbe”. No habrá justificación ni devolución de las obras no seleccionadas. El resultado de la convocatoria será anunciado durante el año en las redes sociales de la editorial: Twitter, Facebook e Instagram. Pueden ser elegidas más de una novela inédita.

Abrió la convocatoria de la segunda edición del Premio Lumen de Novela destinado a escritoras; en 2023, ganó la argentina Leticia Martin con Vladimir. El jurado está compuesto por las escritoras Ángeles González-Sinde, Luna Miguel y Clara Obligado, la directora de la librería Rafael Alberti en Madrid, Lola Larumbe, y la directora literaria de Lumen, María Fasce. El plazo de recepción de originales cierra el 29 de marzo. Para concursar, las autoras deberán enviar los originales en formato digital y físico, tal como indican las bases. El premio otorga 30.000 euros y la publicación en todo el territorio de habla hispana en sello Lumen, de Penguin Random House. No podrá ser declarado desierto.

El II Concurso Literario Ramón de Campoamor cierra el 31 de enero. Sin restricciones, pueden participar todas las personas que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que presenten cuentos cortos en español, originales e inéditos, no publicados en ningún tipo de formato ni total ni parcialmente (incluido Internet), no premiados o pendientes de fallo en otros concursos, o a la espera de respuesta en un proceso editorial. El incumplimiento de esta primera base descalifica automáticamente al participante. El tema será libre. El original deberá estar mecanografiado a doble espacio, utilizando un tipo de letra Arial, Times New Roman o similares, a 12 puntos, en tamaño A-4 y por una sola cara, y se presentará únicamente en formato digital al mail info@acoc.es con el asunto “Para el Segundo Certamen de relatos cortos Ramón de Campoamor”. El primer premio consistirá en mil euros y una placa; el segundo, en quinientos euros y una placa, y el tercero, en 250 euros y una placa. Para más información, hay que ponerse en contacto con la Asociación Cultural ACOC al correo mencionado.

El XXIII Certamen Internacional de Poesía Joven “Martín García Ramos” cierra el 5 de febrero y pueden concursar escritores no mayores de 29 años en lengua española. El premio es de seis mil euros y la obra ganadora será editada en una colección de poesía de una prestigiosa editorial. El autor se compromete a ceder los derechos de la primera edición. El 50% del premio se entregará en la gala de entrega, y el 50% restante se hará el año siguiente en la presentación del poemario (el autor tiene la obligación de asistir a ambas ceremonias). Se debe presentar una sola obra, original e inédita, de técnica y temática libre, y de una extensión de entre setecientos y mil versos. Las obras se deben enviar a través de formulario online habilitado en mundoarti.com, en formato PDF y de forma totalmente anónima, sin ninguna señal que permita identificar al autor. Seguidamente, se cumplimentará la aplicación con los datos personales en una ficha anexa a las bases.

Hasta el 31 de mayo, se puede participar del Premio de No Ficción Latinoamérica Independiente 2024. Pueden concursar autores de ensayos críticos que “piensen las crisis, las mutaciones que atravesamos y los fenómenos cruciales de nuestra era moderna por fuera de los dogmas y tendencias”, destacan los organizadores, nueve editoriales independientes de América Latina (El Cuervo, de Bolivia; Fósforo, de Brasil; Godot, de la Argentina; Libros del Fuego, de Venezuela; Luna Libros, de Colombia; Elefanta, de México; El Fakir, de Ecuador; Trabalis, de Puerto Rico, y Criatura, de Uruguay) que cuentan con el apoyo de Open Society. La obra ganadora se dará a conocer durante la Feria del Libro de Guadalajara, que se llevará a cabo entre el 31 de noviembre y el 8 de diciembre de 2024. Se publicará en el país de cada una de las editoriales participantes y el autor será invitado a participar del lanzamiento del libro en algunos países. El trabajo debe enviarse de forma anónima; los textos que no sean enviados con seudónimo quedarán descalificados, y la obra, que debe tener entre 28.000 y 75.000 palabras, tiene que estar escrita originalmente en español o portugués. Más información en este enlace.

Por último, un certamen para obras de escritoras que ya han sido publicadas. El Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, que entrega diez mil dólares y la presentación de la ganadora en una ceremonia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cierra su convocatoria el 30 de abril. La entrega del Premio se realizará el miércoles 4 de diciembre durante la edición 38ª de la FIL Guadalajara. Pueden participar escritoras de cualquier nacionalidad, con una novela publicada originalmente en español, cuya primera edición haya sido impresa entre enero de 2023 y abril de 2024, con una extensión mínima de 120 páginas, y un tirada mínimo comprobable de mil ejemplares. Las obras pueden ser presentadas por cualquier institución cultural, educativa y editorial, o por la propia autora. No podrán participar los libros que hayan concursado en ediciones anteriores del galardón. Para concursar es necesario enviar seis ejemplares impresos de la obra a las oficinas de la FIL (Alemania 1370, colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44190), y un sobre aparte que incluya el currículo y una memoria USB con una fotografía en alta resolución (en formato JPG) de la autora, además de una página con los datos personales que permitan su localización. El jurado estará integrado por tres reconocidos escritores o críticos literarios del continente americano y su fallo, que será inapelable, se dará a conocer el 28 de octubre de 2024. Escritoras argentinas como Tununa Mercado, Claudia Piñeiro, Inés Fernández Moreno, Perla Suez, María Gainza y Camila Sosa Villada ganaron este prestigioso premio.

Otros concursos se pueden consultar en la página web Escritores.org.