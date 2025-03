“Democracia conmocionada”. Ernesto Tenembaum, Dolores Reyes y el impacto de la batalla cultural de Milei

La semana próxima, el periodista y escritor Ernesto Tenembaum y la escritora y docente Dolores Reyes participarán del coloquio internacional “La democracia conmocionada. Las apuestas políticas, económicas, sociales y culturales de la Argentina de Javier Milei”, organizado por el Observatorio de la Argentina Contemporánea en la Maison de l’Amérique Latine, en París. El Observatorio fue creado en octubre de 2001 por iniciativa de la historiadora e investigadora Diana Quattrocchi-Woisson y el editor Carlos Schmerkin, junto con los investigadores y periodistas Pierre Kalfon, Marcelo Brida, Jean-Paul Fabre, Edgardo Manero y Claudia Girola.

El objetivo del organismo, relanzado en 2024 tras el triunfo de Milei, es “promover la producción de conocimientos fundamentales sobre la sociedad argentina contemporánea en todos los ámbitos de las ciencias humanas y sociales, ofrecer un espacio pluralista de encuentros, intercambios y debates, y promover la publicación de obras y revistas especializadas sobre la vida política, económica, cultural y social de la Argentina”. Actualmente, la junta directiva está integrada por el doctor en Historia y periodista Pablo Stefanoni, Quattrocchi-Woisson, Schmerkin, los profesores David Coppelo y Darío Rodríguez, la doctora en Derecho Gisele Amaya Dal Bó y el periodista francés Jean François-Dray.

Está abierta la inscripción para participar del coloquio a la distancia

Para los organizadores del evento, la llegada al poder de Milei en diciembre de 2023 “marcó un punto de inflexión radical en la historia reciente de la Argentina” y, a poco más de un año de su elección, sostienen, “los efectos de sus reformas han provocado intensos debates y reacciones: el desmantelamiento de las estructuras productivas, educativas y científicas, una ofensiva contra los derechos humanos y sociales y la puesta en marcha de una ‘batalla cultural’ que cuestiona los fundamentos de la democracia argentina”. El coloquio se realiza en un contexto global marcado por el ascenso de la extrema derecha, aunque se centra en la actualidad argentina.

Tenembaum hablará el lunes 10 de marzo a las 19 con Stefanoni, uno de los primeros ensayistas en alertar sobre el “giro a la derecha” de la sociedad argentina, sobre su libro Milei, una historia del presente (Planeta), que figuró en la lista de títulos más vendidos por varias semanas en 2024. “El libro no fue traducido al francés, aunque hay gestiones; salió en varios países de América Latina y en abril se publicará en España”, dice el autor, miembro de la Academia Nacional de Periodismo y crítico del Gobierno. “Muchos argentinos en Francia lo siguen”, dice Schmerkin a este diario.

La presencia de Dolores Reyes en la Maison de l’Amérique Latine coincide con el lanzamiento en francés de su novela Miseria (Editions de l’Observatoire), la continuación de Cometierra, con traducción de Isabelle Gugnon. La vicepresidenta Victoria Villarruel, no muy bien asesorada, reclamó que Cometierra (Sigilo, 2019) fuera desterrada de un plan de lecturas para estudiantes de la provincia de Buenos Aires, provocando el efecto contrario: cinco años después de la publicación de la novela, la historia de la joven médium no solo fue requerida en bibliotecas escolares sino que además volvió a las listas de best sellers y se organizó una lectura colectiva en el Teatro Picadero en defensa de los libros cuestionados por ella y algunos voceros del Gobierno.

“Desde el año pasado me están invitando a Francia; justo esta semana salió Miseria y estaré por diez días allá, haciendo presentaciones y conversando con la prensa y los libreros -dice Reyes a LA NACION-. Estoy súper contenta y emocionada con esta invitación; este año va a ser muy intenso porque probablemente se estrene la serie basada en Cometierra”. Reyes conversará el martes 11 a las 19 con Quattrocchi-Woisson sobre femicidio y literatura, desde el cuento “La intrusa”, de Jorge Luis Borges, hasta sus novelas. “Como en todos los lugares adonde me invitan, seguramente saldrá el tema de la situación de la política actual”, señala.

En Francia, Mangeterre [Cometierra] fue un éxito desde su lanzamiento en 2020 y este año Editions de l’Observatoire la publicó en edición de bolsillo. Los ejemplares franceses de Miseria llevan una faja donde se lee una frase de Mariana Enriquez: “La escritura de Dolores Reyes es visceral y urgente; una mirada increíblemente lúcida sobre la violencia y la condición de las mujeres”. Miseria fue publicada en 2023 por Alfaguara.

Programa completo del coloquio

Lunes 10 a las 16. “Instituciones, democracia y derechos humanos en Argentina”, con la participación de Matías Cerezo (“Un recuerdo que quema. Disputas por la memoria y los derechos humanos”, por Zoom), Maricel Rodríguez Blanco (”¿Libertad para todos? Derechos sociales y derechos de las minorías en la Argentina militarista”) y David Copello (“¿Qué autoritarismo? El triángulo de hierro de la política argentina”. Sesión híbrida moderada por Carlos Schmerkin.

A las 19. Conferencia de Ernesto Tenembaum: “La experiencia ‘libertaria’”. Comentarista: Pablo Stefanoni, con traducción simultánea.

Martes 11 a 16. “Sociedad y economía en la Argentina mileísta”. Con la participación de Juan Carluccio (“La economía bajo Milei: filosofía, balance y perspectivas”), Julia Soul (“Movimiento sindical y clase obrera en Argentina por Javier Milei”) y Claudio Casparrino (“Milei, una economía política de demolición”). Sesión presidida por Sofyaine Chbari.

A las 19. Conferencia de Dolores Reyes: “Femicidio y literatura, desde ‘La intrusa’ de Borges hasta Cometierra en la actualidad”. Comentarista: Diana Quattrocchi-Woisson, con traducción simultánea.

Daniel Gigena Por