Dónde está el sable corvo de San Martín
El elemento histórico ya se encuentra en un cuartel porteño bajo vigilancia permanente; las visitas podrás acceder cada semana entre miércoles y domingo
El sable corvo de José de San Martín ocupa desde hoy un nuevo espacio de exhibición pública tras el traslado oficial que el Presidente de la Nación encabezó en Santa Fe. El Gobierno Nacional formalizó el cambio de guardia para situar el objeto en la unidad militar que el propio prócer fundó, una decisión que busca el resguardo del patrimonio según el oficialismo.
¿Dónde se encuentra el sable corvo de San Martín?
El objeto permanece bajo la custodia de dos granaderos en el Gran Hall de los Símbolos del Regimiento de Granaderos a Caballo, ubicada en la avenida Luis María Campos 554. La pieza descansa debajo de la imagen de Nuestra Señora del Carmen de Cuyo, quien fue nombrada por San Martín como patrona y generala del Ejército de los Andes en septiembre de 1811.
El acceso al salón requiere el ascenso por una escalera de gran pendiente. Una fanfarria militar suena a las 19:00 horas para marcar el fin de la jornada y el retiro de los visitantes. Presidencia de la Nación informó: “De este modo, el arma emblemática del Libertador regresó al lugar que nunca debió haber abandonado: la institución creada por el propio San Martín y custodio de su legado histórico”. La reliquia protagoniza un nuevo episodio de la “batalla cultural” del Gobierno.
Detalles del traslado y el acto oficial
El mandatario nacional lideró el traspaso en la localidad de San Lorenzo. Al grito de “¡Viva la patria!”, las autoridades formalizaron la entrega de la pieza en Santa Fe. El acto contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También asistieron el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y el jefe del regimiento, el teniente coronel Cristian Castellanos. Leonardo Cifelli, secretario de Cultura, participó de la ceremonia junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Leonardo Raimundo.
El Museo Histórico Nacional recibió una réplica para la Sala de los Sables en la calle Defensa 1600. El equipo técnico analiza esa copia para la elaboración de una ficha de recepción. Fuentes del Ejército informaron a LA NACION que el Gran Hall constituye el sitio definitivo de guarda. La Secretaría de Cultura proyecta un traslado futuro al Museo de Granaderos tras las reformas que financia Bettina Bulgheroni, presidenta de la Fundación Granaderos. Un convenio entre el regimiento y Cultura asegura que el equipo de conservación asista de manera permanente en el cuidado de la pieza.
Patrimonio histórico y normas de visita
El público visita la reliquia de miércoles a domingo, de 11 a 19, inclusive los días feriados. La licenciada Carol Vitagliano, directora del Museo de Granaderos, asesora a los concurrentes sobre el valor de los objetos en exposición. El predio conserva la foja de servicios y el rosario original del prócer. La colección incluye sables del modelo 1812 que actuaron en el Combate de San Lorenzo y en las batallas de Chacabuco y Maipú.
El edificio central de la unidad militar data del periodo entre los años 1904 y 1909. El patrimonio suma pinturas de autores destacados, condecoraciones y fotografías institucionales. Los visitantes deben asistir con calzado cómodo para el recorrido por las instalaciones, ya que hay que subir una escalera “cordillerana” La seguridad del recinto mantiene una vigilancia estricta sobre el arma emblemática durante todo el cronograma de apertura.
