Como consecuencia de los recortes presupuestarios que suspendieron el pago de horas extra a los trabajadores estatales, establecidos en el decreto 8/2023 y anunciados por el jefe de Gabinete Nicolás Posse, los museos nacionales no abrirán sus puertas este fin de semana. De esta manera, instituciones como el Bellas Artes o el Cabildo en Buenos Aires, la Casa Histórica de Tucumán o el Palacio San José, en Entre Ríos, estarán cerrados al público.

Así lo informaron sus directores. “Lamentamos comunicar que los Museos Nacionales estarán cerrados los días sábado 13 y domingo 14 de enero, como consecuencia de la decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros de suspender los servicios extraordinarios -se lee en el comunicado-. Esta medida suspende la realización de tareas fuera del horario administrativo, afectando a los trabajadores y trabajadoras, e impidiendo la atención al público. Sabemos que en las vacaciones, cerca de veinte mil personas visitan los Museos Nacionales durante los fines de semana. Esperamos que esto pronto se resuelva y podamos seguir encontrándonos para disfrutar de exposiciones y actividades gratuitas”.

En Buenos Aires, el Museo de Arte Decorativo, como el Bellas Artes, el Histórico Nacional, el Cabildo y la Manzana de las Luces, entre otros, no abrirán mañana y pasado Ignacio Sánchez

Los siguientes son los museos nacionales que estarán cerrados en todo el país: Museo Nacional de Bellas Artes, Museo del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo, Casa Histórica Museo Nacional de la Independencia, Complejo Histórico Manzana de las Luces, Museo Jesuítico Nacional Estancia de Jesús María, Posta de Sinsacate, Museo Regional de Pintura José Antonio Terry, Museo de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers, Museo Histórico del Norte, Museo Uriburu, Posta de Yatasto, Museo Histórico Sarmiento, Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Museo Mitre, Museo Roca, Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento, Museo y Monumento Histórico Nacional Justo José de Urquiza, Museo y Biblioteca Casa del Acuerdo de San Nicolás, Museo de la Historia del Traje, Museo Nacional de Arte Decorativo, Museo Nacional de Arte Oriental, Museo Nacional del Grabado, Palais de Glace (que funciona en la Manzana de las Luces), Casa Nacional del Bicentenario, Museo Casa de Ricardo Rojas, Museo Casa de Yrurtia y Museo Histórico Nacional.

Consultada por LA NACION, la historiadora y profesora Liliana Barela, a cargo del área de Patrimonio Cultural en la Secretaría de Cultura de la Nación, confirmó la decisión administrativa, en cumplimiento de la resolución enviada desde la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, que depende de Posse. “Está demorado el tema de las horas extra -dijo a este diario-. Se va a arreglar, pero no sabemos si este fin de semana”.

Se espera que desde el gobierno se emita una resolución que indique que esta “racionalización” no afecta la actividad de los museos nacionales en los fines de semana, cuando más personas pueden visitarlos. Para justificar el pago de horas extra, el presidente Javier Milei, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello o el secretario de Cultura Leonardo Cifelli deben acreditar que el trabajo en los museos durante el fin de semana es “impostergable”. Si esto no ocurre, deberán permanecer cerrados sábados, domingos y feriados.

Fuentes de ATE en la Secretaría de Cultura confirmaron a LA NACION que no se trataba de una medida gremial. Al no estar garantizado el pago de las horas extra no podrán recibir visitantes locales y extranjeros este fin de semana por falta de personal de atención al público, seguridad y mantenimiento.