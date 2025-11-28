Rosalía en Luzu: su nuevo disco, su amor por el cielo de Buenos Aires y la pregunta íntima de Ángela Torres

Luego de sorprender a todos el jueves por la noche en el show que Cindy Kats presentó en el microestadio de Ferro, Rosalía pasó por los estudios de Luzu TV y protagonizó una distendida y divertida charla con Nico Occhiato y sus compañeros de Nadie dice nada. Además de hablar de su último álbum, Lux, la artista catalana habló de su amor por el cielo argentino, de su participación en Euphoria y de sus días de celibato. Además, cantó a capela con Ángela Torres, quien no perdió oportunidad para hacerle una pregunta íntima.

Rosalía y su amor por el cielo de Buenos Aires

La celebración en el estudio de Luzu TV por la presencia de la española comenzó ni bien arrancó la transmisión. El stream empezó con poco más de 170 mil espectadores, una cifra que media hora después escaló hasta los 200 mil. Antes de la llegada de la estrella internacional, Occhiato compartió su emoción -”es un programa histórico”-, Flor Jazmín reveló su estado de nerviosismo y Ángela Torres confesó que se tomó un avión para poder estar en el estudio: Rosalía es una de sus máximas ídolas.

A las 12.27, con cientos de fanáticos en la puerta del canal, 300 mil espectadores -récord de audiencia-, algunas presencias especiales en el control -como la de Karina La Princesita- y luego de una extensa previa donde Occhiato contó en detalle cómo conoció a Rosalía -y resaltó su costado “terrenal”-, apareció la estrella española en el estudio. Simpática, saludó a los fans, agarró una bandera argentina con el título de su nuevo álbum que le regalaron, abrazó a cada uno de los integrantes del programa y se sentó a charlar.

Rosalía en su primera salida de su visita a Argentina anoche

Luego de agradecerle por estar en Luzu TV, Occhiato le preguntó cómo la está pasando en Argentina. “Increíble. Ya me comí una medialuna. Estoy flipando”, contó. Luego repasó que ya comió milanesas, empanadas, puré de papás y “un poco de flan” y se dispuso a hablar de su nuevo trabajo. “Realmente yo pensé que este disco me llevaría más tiempo de que la gente lo viviera, pero no, ha sido instantáneo”, compartió. “Eso me ha chocado para bien”, sumó.

Occhiato contó que, en tiempos de inmediatez, las personas le dedicaron tiempo a escuchar el disco completo. La artista coincidió y contó que está halagada por la atención de los fans. “¿Pasaste mucho tiempo en soledad? Sé que te llevó tres años”, le preguntó Flor Jazmín y ella explicó que tuvo momentos de soledad y muchos otros acompañada en el estudio. “La paciencia me ha enseñado a ser más paciente”, señaló sobre el proceso de creación que enfrentó y destacó la importancia del tiempo que se tomó. Cuando Momi Giardina le preguntó cómo hizo para cantar en 14 idiomas, Rosalía sorprendió con su respuesta. “Los canto como puedo”, reconoció. “Uso fonética”.

Una canción a dúo y una pregunta fuera de contexto

Rosalía de visita en Luzu

Ángela Torres se dio el gusto de cantar el tema La Perla a capela con la catalana, quien quedó encantada con la voz de la argentina. “Ella devoró y armonizó”, sentenció maravillada, y Torres no pudo contener la emoción. “No voy a preguntar nada”, alcanzó a decir luego del momento compartido con una de sus ídolas, aunque de inmediato se arrepintió. “Sos tan linda. Te amo, ¿Querés ser mi novia? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar?”, le consultó.

En relación con su amor por el cielo de Buenos Aires, que quedó inmortalizado en la canción “Reliquia” de Lux -canta “En PR nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires”-, Rosalía reafirmó su idea. “Es de las cosas que más me impactó. El cielo está cerca. Me sorprendió. Me pareció delicioso”, confesó cuando le consultaron por el tema. Sobre el final, también bailó al ritmo de La Princesita, y le devolvió el gesto de entonar su música en vivo con una reverencia.

De IA, amores y guisos

Lux de Rosalía

La catalana se prendió con las secciones del programa. Luego de escuchar el mensaje de una oyente, donde planteaba que estaba celosa de las preguntas que su novio le hace a la Inteligencia Artificial. Lejos de apoyarla, la catalana aseguró que eso no está bien. También contó que sí usa la IA pero solo para consultar “facts”.

En medio de otro audio de una oyente, Rosalía le dio consejos amorosos a Martín Garabal, quien aprovechó para preguntarle por su propia vida sentimental y por los meses que lleva célibe, algo que ella misma contó hace poco tiempo en una entrevista. “Creo que la energía sexual y la creativa tienen mucho que ver”, confió y sumó que en estos tiempos le da prioridad a sus amigos y a su círculo íntimo.

Sobre el tiempo libre, Rosalía reconoció que le gusta quedarse en su casa cuando no está trabajando y que le gustan los guisos. “Me gustan mucho los guisos en general, de distintos lugares de todo el mundo”. También confió que le gusta pasar tiempo en las redes y que le gusta el chisme: “Es una forma de conocimiento”, describió.

Euphoria y su gran debut como actriz

“Ya está grabado”, adelantó Rosalía sobre su esperada participación en Euphoria, una de las series más exitosas de HBO Max. “Se puede decir que hubo varios deslices. ¿De qué tipo? No voy a decir”, confió, y recordó que ya había hecho algo, pero cantando con Pedro Almodóvar y que este es su debut como actriz. También confió que tuvo muchos nervios. “Se me olvidaba la letra”, reconoció.

Sobre el final, Rosalía se puso una camiseta de la Argentina, firmó algunas dedicatorias, se sacó la clásica foto del programa y bailó al ritmo de la cortina. Para ese entonces, ya eran 325 mil almas en el stream.