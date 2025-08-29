Familiares, artistas, políticos y funcionarios despidieron a Teresa Anchorena en la Legislatura porteña

“No le temía a la muerte”, dijo la cineasta Clara Cullen, hija menor de Teresa Anchorena, la gestora cultural y guardiana del patrimonio de la Argentina que falleció ayer, a los 78 años, en el velatorio público de su madre, esta mañana, en la Legislatura porteña. Ayer, la familia y los amigos la despidieron en una ceremonia íntima, en su casa de la calle Acevedo. LA NACION pudo saber que sus restos serán cremados y descansarán en el Jardín de Paz de Pilar.

Luna Paiva recibe el pésame de la galerista Orly Benzacar Gerardo Viercovich - LA NACION

Los tres hijos de Anchorena -Mateo y Luna Paiva, y Cullen- llegaron acompañados por sus parejas e hijos (era abuela de siete nietos), a quienes luego se sumaron las hermanas menores de Anchorena, Angie y Lucía, entre otros familiares. “Gracias por estar”, dijo la artista Luna Paiva a los fotógrafos que aguardaban en la puerta de la Legislatura desde las diez de la mañana.

El secretario de Cultura Leonardo Cifelli, el presidente del Fondo Nacional de las Artes, Tulio Andreussi Guzmán, e Inés Etchebarne, de la gerencia del FNA Gerardo Viercovich - LA NACION

El secretario de Cultura Leonardo Cifelli -que contó a LA NACION que había conocido a Anchorena cuando ella era directora del Centro Cultural Recoleta y él, un joven empresario teatral, en los años 1990- y el presidente del Fondo Nacional de las Artes (FNA), Tulio Andreussi Guzmán, acompañado por la gerenta de Comunicación y Relaciones Institucionales Inés Etchebarne, fueron los primeros en arribar. Los portones del edificio porteño aún estaban cerrados y por la vereda pasaban pocos transeúntes y vendedores de pañuelos de papel.

Gustavo Béliz Gerardo Viercovich - LA NACION

Etchebarne contó que, hasta la semana pasada, Anchorena había trabajado con entusiasmo (en forma virtual) en la muestra de artesanías -una de sus pasiones- que se inaugurará antes de fin de año en la Casa Victoria Ocampo del FNA. Andreussi Guzmán regresó horas después, en compañía de su madre, la exdiputada María Cristina Guzmán.

Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes, y María Cristina Guzmán Gerardo Viercovich - LA NACION

Se puede decir que, gracias al arte de la diplomacia que Anchorena cultivó con inteligencia y el humor que solo brinda la resiliencia, logró salir del laberinto de la “grieta” por arriba. Además de Andreussi Guzmán, los últimos presidentes del FNA -Carolina Biquard, Mariano Roca y Diana Saiegh-, al igual que varios directores del organismo (como Guillermo Scarabino y Juan Antonio Lázara), despidieron a la “heroína del patrimonio”.

Angie y Lucía Anchorena, hermanas menores de Teresa Anchorena Gerardo Viercovich - LA NACION

Del ámbito de la política, estuvieron presentes la ministra de Cultura Gabriela Ricardes; el exsecretario de la Presidencia, Fernando de Andreis (que recordó los desvelos de Anchorena durante la restauración del tapiz de San Martín en la Casa Rosada); el exministro de Justicia Gustavo Béliz (con quien la gestora multitasking organizó festivales de cine en las cárceles, en la década de 1990), el exdiputado Eduardo Amadeo, el exjefe de gobierno porteño y director del Teatro Colón Jorge Telerman, la legisladora Marilú González Estevarena (que en diciembre de 2024 propuso que Anchorena fuera reconocida como Personalidad Destacada de la Cultura) y el exfiscal Luis Moreno Ocampo, que dio uno de los emotivos discursos en el Salón Presidente Juan Domingo Perón.

La ministra de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes Gerardo Viercovich - LA NACION

“Amaba la vida pública, amaba su país y le encantaba ser funcionaria y servir a su país. Fue de todo: secretaria de Cultura, directora del Recoleta y legisladora en esta casa”, destacó Moreno Ocampo ante el ataúd abierto y con una cruz en la cabecera. Anchorena era católica y, como su gran amigo Edgardo Cozarinsky, devota de la Virgen Desatanudos.

La Legislatura porteña abrió sus puertas para despedir a Teresa Anchorena Gerardo Viercovich - LA NACION

“Estuvo en la época dorada del Recoleta”, dijo Cristina Olivieri, exsecretaria de Anchorena, a este diario, sin poder contener el llanto. Teresa Bulgheroni recordó algunas de las gestiones que emprendió con su amiga en favor de la cultura argentina.

Ginette Reynal fue amiga de Teresa Anchorena Gerardo Viercovich - LA NACION

El escritor Fernando Sánchez Sorondo recitó un poema dedicado a Anchorena que despertó aplausos entre la asistencia (se lo puede leer en su cuenta de Facebook). También hablaron Biquard, Béliz, el arquitecto Alberto Petrina, la curadora Liliana Piñeiro, la galerista Rita Maschwitz y el amigo y “mano derecha” de Anchorena en la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, el arquitecto Fabio Grementieri, entre otros.

El cineasta Sergio Wolf y el editor Mariano Roca Gerardo Viercovich - LA NACION

Amigas de diferentes círculos como Marina Blaquier, Isabel Álvarez de Toledo, Inés Pertiné de la Rúa, Ginette Reynal, Orly Benzacar y Maitena (que contó anécdotas de una Anchorena nadadora en La Pedrera, aun en los meses de invierno) la recordaron con afecto, al igual que familiares como Sonia Mihanovich y Luisa Atucha.

Blanca Álvarez de Toledo, Luisa Atucha y Sonia Mihanovich Gerardo Viercovich - LA NACION

Se acercaron a la Legislatura para darle el último adiós a Anchorena artistas, escritores e intelectuales como Marcia Schvartz, Daniel Santoro, Martín Churba, Sergio Wolf, Aníbal Jozami, Diana Wechsler, Josefina Delgado, Ernesto Montequín, Vicente Massot y Cecilia Duhau.

El exsecretario de la Presidencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Fernando de Andreis Gerardo Viercovich - LA NACION

En las palabras de despedida ante el cuerpo de su madre, Luna Paiva no pudo contener las lágrimas. “Es muy duro perder a una persona tan extraordinaria”, dijo, y la concurrencia contuvo el aliento. En un año negro para la cultura argentina, el país pierde a una de sus artífices mejor formadas. A su turno, Cullen concluyó con una máxima legada por Anchorena que la pinta de cuerpo entero: “No dejen de hacer proyectos”.

Inés Pertiné de la Rúa despidió a Anchorena en la Legislatura porteña Gerardo Viercovich - LA NACION

Homenaje en arteba

Esta tarde, a las 18, el Fondo Nacional de las Artes rendirá tributo en Costa Salguero a destacados artistas visuales recientemente fallecidos y dedicará un tributo especial a Teresa Anchorena, que fue presidenta y directora de Artesanías y Patrimonio del organismo. Cabe recordar que ella impulsó la edición de las sensacionales Guías de Monumentos Históricos Nacionales de la República Argentina, que se pueden consultar en este enlace.

Maitena compartió con Teresa Anchorena su amor por el mar y la costa uruguaya Gerardo Viercovich - LA NACION

La ceremonia comenzará con las palabras del presidente del FNA, Andreussi Guzmán, y continuará con un diálogo abierto con familiares y legatarios de los artistas Héctor Aleman (1948–2025), Remo Bianchedi (1950–2024), Víctor Chab (1930–2024), Fermín Eguía (1942–2024), Roberto Elía (1950–2025), Carlos Lahitte (1928–2024), Juan Lecuona (1956–2025), Luis Felipe “Yuyo” Noé (1933–2025) y Alfredo Prior (1952–2024).

Clara Cullen y Luna Paiva, hijas de Teresa Anchorena Gerardo Viercovich - LA NACION

La iniciativa, realizada en conjunto con la Fundación arteba, resalta tanto el aporte cultural como el valor económico de los legados patrimoniales.