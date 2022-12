La sucesión de Pedro Castillo: Dina Boluarte, la nueva presidenta de Perú designada por el Congreso

escuchar

LIMA.- Dina Boluarte, una abogada de 60 años que se convirtió el 28 de julio de 2021 en la primera vicepresidenta de Perú, fue designada este miércoles por el Congreso como la nueva primera mandataria, tras declarar la vacancia del cargo que ocupaba Pedro Castillo. Así se convertió también en la primera mujer que llega a la máxima magistratura en este país.

Boluarte fue hoy una de las primeras autoridades que rechazó vía Twitter la disolución del Congreso anunciada por Castillo.

Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley. — Dina Boluarte Z. (@DinaErcilia) December 7, 2022

Funcionaria del Registro de Identificación (Reniec) durante 17 años y una de las principales impulsoras de una nueva Constitución, la dirigente se había postulado en 2018 sin éxito a la alcaldía de Surquillo, donde reside, y también se postuló para una banca en las elecciones extraordinarias al Parlamento en el 2020. Siempre bajo el partido Perú Libre, liderado por Castillo.

En el debate para las elecciones al Congreso de 2020, en las que Perú Libre no superó la valla electoral del 5%, Boluarte descalificó la conformación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). “La reforma de justicia no ha servido para nada. Hace poco se nombró a la comisión especial para nombrar a la JNJ y como consecuencia de su gestión tenemos una junta nacional cargada de vicios de nulidad que no dan garantía de justicia social”, subrayó.

Boluarte -cuando aún los reflectores no estaban sobre ella, ni mucho menos sobre Pedro Castillo- realizó una defensa cerrada a favor del exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, quien fue excluido de la fórmula de Perú Libre, debido a que actualmente cumple una sentencia de cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible.

Incluso reconoció que, si el médico cirujano no hubiese sido condenado, era el “candidato natural” de su agrupación a la presidencia, como lo fue en el 2016 (aunque retiró su postulación).

“Cuando tú me dices que Vladimir Cerrón es corrupto, es el Poder Judicial corrupto que ha querido encarcelar a Vladimir para cortarle los pies y manos, si no se daba la unidad de la izquierda, el candidato natural de Perú Libre para estas elecciones de 2021 iba a ser el doctor Vladimir Cerrón”, manifestó.

Más adelante, Boluarte trató de marcar cierta distancia del exgobernador regional de Junín, sobre todo en el ballottage, “Estamos yendo a servir a nuestro pueblo, no al líder de un partido político ni de otro partido político, porque no vamos a blindar a nadie absolutamente”, remarcó.

¿Y cómo llegó a Perú Libre (antes Perú Libertario)? La primera vicepresidenta de Perú contó que en el “afán” de querer servir a su distrito recaló en la agrupación que en el 2018 postuló a la alcaldía de Lima a Ricardo Belmont (dos veces burgomaestre de la capital), quien en esa campaña recurrió a un discurso xenófobo.

Boluarte recién conoció personalmente a Castillo durante la campaña electoral. “Nos dijeron que iba a ser el candidato a la presidencia. Cuando nos conocimos cara a cara, pude notar que era una persona bien noble”, expresó.

La polémica en CNN

La noche del 11 de abril de 2021- tras conocer que Perú Libre estaría en la segunda vuelta- Boluarte hizo su primera gran aparición en los medios de comunicación en una conferencia de prensa en las afueras del local de su partido en el Centro de Lima. En aquella entrevista la abogada no descartó un eventual cierre del nuevo Parlamento si este era obstruccionista, como lo fue el Congreso dominado por Fuerza Popular, entre el 2016 y 2019.

“No queremos un Congreso obstruccionista como el que hemos tenido, el Congreso cerrado, el que teníamos manejado por la gran mayoría de la bancada fujimorista, por eso es que Vizcarra cerró el Congreso, porque era obstruccionista. Y no solo obstruccionista, sino protector de Los Cuellos Blancos [del Puerto], los hermanitos del Poder Judicial, de los corruptos. Si eso sucediese, seguramente será necesario cerrar el Congreso. Pero si el Congreso es democrático y los congresistas van a proyectar leyes que favorezcan a las grandes mayorías, bienvenido, seguiremos trabajando”, subrayó.

Siete semanas después, el periodista Fernando del Rincón, de CNN en Español, le recordó a Boluarte esta polémica declaración.

“Perdón, Dina, esta es una contradicción espantosa, usted acaba de decir ‘somos respetuosos de los poderes del Estado, ah, pero si no funcionan como queremos nosotros, los cerramos’”, refirió Del Rincón.

Boluarte, en respuesta, dijo que el periodista había “tergiversado” sus declaraciones y, negó que ella haya dicho que el gobierno de Perú Libre vaya a cerrar el Congreso, aunque sí haya dejado abierta esa posibilidad.

“No, señor [no vamos a cerrar el Congreso], nosotros vamos a insistir en trabajar de manera madura, respetuosa, primero están los intereses de la nación, de la sociedad, hay mucha miseria, mucha pobreza, el pueblo está poniendo su esperanza en estas necesidades, nosotros insistiremos siempre en trabajar de manera coordinada”, aclaró.

Tras votar en la segunda vuelta en el complejo deportivo Paul Harris, Boluarte fue agredida verbalmente por algunos simpatizantes de Fuerza Popular. Le gritaron “terruca” (terrorista).

Impulsora de una nueva Constitución

La última entrevista que brindó Boluarte antes de asumir como vicepresidenta fue a Bolivia TV. En el programa “Primer plano”, afirmó que el nuevo gobierno propondría realizar un “referéndum” para consultar al pueblo peruano sí estaba a favor o no de la instalación de una asamblea constituyente que redacte una nueva Carta Magna.

“Sí, nosotros estamos proponiendo hacer un referéndum, poner en consulta a la población peruana y que el pueblo peruano decida si vamos a una asamblea constituyente o no vamos. Ese es el mecanismo que en primer lugar vamos a proponer al pueblo peruano”, adelantó.

Por Sebastián Ortiz Martínez

El Comercio (Perú)