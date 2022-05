Javier Milei, el best seller detrás del político. “No sé ni cómo son los libros de Cristina Kirchner y Mauricio Macri”

Lanzado en marzo, El camino del libertario (Planeta), nuevo libro del diputado nacional Javier Milei, figura entre los diez libros más vendidos en el stand del Grupo Planeta en la Feria del Libro, junto con las novedades de Camila Sosa Villada y Florencia Bonelli, Felipe Pigna y Gabriel Rolón. La primera edición se agotó en tres semanas y una segunda tanda de miles de ejemplares se horneó para la Feria, que termina hoy.

“El libro tiene tres partes -dice Milei en diálogo con LA NACION-. Una autobiográfica sobre mi recorrido personal y político, en la que incluí testimonios de mis compañeros de ruta, como mi mejor amigo, Rodolfo Rennis; mi asesora de imagen, Lilia Lemoine, que fue cosplayer; la diputada nacional Victoria Villarruel; el legislador porteño Ramiro Marra, el académico Alberto Benegas Lynch (h.), y mi hermana, Karina Milei”. Karina, con quien compartió escenario en el espectáculo El consultorio de Milei, es conocida como “El Jefe” y El camino del libertario está dedicado a ella y a los cinco “hijos” del diputado, sus perros, con los que vive en Benavídez. Dylan ya tiene competidores en la carrera presidencial rumbo a 2023.

La mayoría de los lectores, militantes y votantes de Milei son jóvenes LA NACION/Alejandro Guyot

La segunda parte del libro, que Milei presentó este sábado en la Sala José Hernández de La Rural junto con la periodista Viviana Canosa, agrupa textos sobre economía escritos por él en los últimos años. En la tercera, se reúnen sus discursos de campaña. “Los puse, sobre todo, para que los lectores puedan validar si cumplo lo prometido cuando llegue al poder”, aclara.

Según informaron los editores de Galerna a LA NACION, los anteriores libros de Milei se siguen vendiendo a buen ritmo, dentro y fuera de la Feria. Entre ellos, Pandemonics, lanzado en 2020 y por el que se lo acusó de plagio. Sobre esta cuestión, Milei declaró que lo acusan de haber tomado material de papers de académicos españoles y mexicanos. “Estamos hablando de fragmentos en un libro de 350 páginas y de un sistema de ecuaciones que es de dominio público”, dice sobre la denuncia, a la que describe como una “operación de prensa”.

Ningún analista político desestima el hecho de que los jóvenes apoyan a Milei. “Ellos rescatarán al mundo de la pobreza miserable socialista -predice el líder de La Libertad Avanza-. Los jóvenes suelen ser rebeldes frente al statu quo, y como hoy lo políticamente correcto es recitar la basura socialista, los jóvenes, en su mayoría, se volcaron a las ideas liberales”. En la presentación, este jueves, de La batalla cultural. Reflexiones críticas para una nueva derecha, del politólogo Agustín Laje, un gran porcentaje del público asistió para escuchar a Milei.

“No les tengo miedo a las crisis”, dice Milei sobre el desafío de “jugar” en las primeras ligas de la política. “Cuando venís del deporte, sabés que no sos tan bueno cuando ganás ni tan malo cuando perdés -afirma el diputado, que en su juventud defendió el arco en Chacarita Juniors-. El arquero es el único jugador que juega con las manos, se viste distinto y festeja en soledad; también es el que, cuando se equivoca, paga con un gol en contra”.

Cuenta que varios editores le ofrecieron publicar una autobiografía más extensa que la que aparece en el primer tramo de El camino del libertario. “No me divierte tanto pensar en escribirla -comenta-. Todavía tengo algunas cosas para dar. Además, entre las conferencias y el trabajo en el Congreso no me queda mucho tiempo libre”. Tampoco leyó los best sellers de los expresidentes Cristina Kirchner y Mauricio Macri, Sinceramente y Primer tiempo, respectivamente. “No sé ni cómo son -responde-. No es una literatura que me resulte atractiva; me divierte leer economía”. Al presidente Alberto Fernández lo conoció antes de que fuera electo. “Me pareció alguien sensato, pero evidentemente el cargo le quedó grande o la presencia de Cristina Kirchner lo anuló por completo”.

Milei afirma que la Argentina es el “máximo defaulteador” de la historia y que la “casta” política -en la que engloba a representantes de la izquierda, del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio- “no lo está viendo, aunque la gente sí está entendiendo que hay que romper el ciclo del fracaso”. A este proceso lo denomina, sencillamente, “un cambio de época”.

Como todo político hábil, recurre al uso de metáforas. Según dice, debido a su crecimiento en las encuestas, actualmente recibe “disparos” de todos lados. “Ahora la estrategia de Juntos por el Cambio es ensuciarme, decir que estoy medicado y usar a Ricardo López Murphy y Martín Tetaz como soldados de Horacio Rodríguez Larreta -denuncia-. Los kirchneristas te interrumpen todo el tiempo en los debates y los izquierdistas se victimizan. Como Walt Disney, yo no me caliento más; mi foco está puesto en otro lugar”. Uno de ellos es, como suele decir en sus discursos y se lee en El camino del libertario, “despertar leones y escucharlos rugir”.