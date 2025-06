Nueva batalla entre Pedro Pascal y J. K. Rowling por los derechos trans: “Los abusadores me enferman”

En los últimos años, J.K. Rowling ha sido una de las voces públicas más escuchadas (y criticadas) en torno al debate de las mujeres trans. La multimillonaria autora de la saga Harry Potter defiende que no sean completamente asimiladas a las mujeres biológicas, para evitar su acceso a espacios reservados, como vestuarios, colegios o prisiones. Su posicionamiento como antagonista del colectivo transgénero le ha granjeado varios enemigos, como los intérpretes Daniel Radcliffe o Emma Watson, protagonistas de las películas originales de Harry Potter, el cómico Stephen Fryy y ahora el actor Pedro Pascal, un continuo defensor de la comunidad LGTBIQ+, que ha alzado la voz por segunda vez contra Rowling.

El conflicto entre Pascal y Rowling estalló el pasado 16 de abril, cuando ella apoyó un fallo antitransgénero en el Reino Unido que limita la definición legal de mujer al sexo biológico. “Me encanta cuando los planes salen bien”, celebró la escritora en su perfil de Instagram (con 15,6 millones de seguidores) junto a una foto fumándose un puro y sosteniendo una copa. Por su parte, el intérprete de The Last of Us, cuya hermana, Lux Pascal, se declaró transgénero en 2021, comentó un video de Instagram del activista Tariq Raouf que llamaba a un boicot de todo lo relacionado con Harry Potter: “Horrible, repugnante. Atroz comportamiento de perdedora”, se lee en el mediático mensaje del intérprete del 17 de abril en el que se refiere a la autora.

J.K. Rowling celebra con habano como señal de un fallo contrario a los derechos trans x/@jk_rowling

Al día de hoy, la batalla continúa. Pascal ha aprovechado una entrevista de portada en Vanity Fair para defender su decisión de alzar la voz por la comunidad trans y de enfrentarse a Rowling. “Mira, quiero proteger a mis seres queridos. Pero va más allá. Los abusadores me enferman”, afirma en la conversación, publicada este martes.

En la entrevista, Pascal asegura que la atención que se generó en torno a su comentario le hizo sentirse, brevemente, como “ese niño que es enviado al despacho del director con frecuencia por problemas de comportamiento en las escuelas públicas de Texas, sintiéndose asustado y pensando: ‘¿Qué he hecho?’“. Sin embargo, continúa, lo que realmente le preocupaba era si estaba ayudando o perjudicando al colectivo transgénero. ”Diría que lo único que me angustió un poco fue simplemente: ‘¿Estoy ayudando?’. Es una situación que merece la máxima elegancia para que pueda haber un cambio y que las personas estén protegidas", sentencia.

Su otra hermana, la productora Javiera Balmaceda Pascal, quien también es una activista pro queer, interviene en la misma conversación que tiene el intérprete de The Mandalorian con la revista, reiterando que las palabras de Rowling fueron “un comportamiento atroz de perdedora”. Y continúa defendiendo a su hermano: “Él le dijo eso como hermano mayor a una persona que afirma que nuestra hermana menor no existe”.

Insolente y condescendiente

Tras el posicionamiento de Pascal contra Rowling, algunos seguidores de la escritora intentaron presentarlo como un hombre machista, que intentaba intimidar a una mujer para que guardara silencio. De hecho, intentaron convertir un video viral del actor tomando de la mano a la actriz Vanessa Kirby (su compañera de reparto en Los 4 Fantásticos) durante un panel de la Comic Con en un argumento a su favor. Su objetivo era poner en evidencia que él es insolente, condescendiente y atrevido con las mujeres. Pero la intérprete, en unas declaraciones recogidas por Vanity Fair, ha salido en defensa de Pascal: “Lo que pasó es que ambos estábamos increíblemente nerviosos al salir delante de miles de personas que aman este cómic. [Pascal] quería que supiera que estábamos juntos en esto, y me pareció un gesto encantador y me alegró mucho corresponderle el apretón de mano”.

Sus comentarios contra Rowling no son la única ocasión en la que Pascal ha alzado la voz por los derechos de las personas transgénero. A principios de este año compartió en su cuenta de Instagram (donde acumula 11,2 millones de seguidores) la cita: “Un mundo sin personas trans nunca ha existido y nunca existirá”. En el pie de foto de la publicación, agregó: “No puedo pensar en nada más vil, pequeño y patético que aterrorizar a la más pequeña y vulnerable comunidad de personas que no quieren nada de ti, excepto el derecho a existir”.

Otra ocasión en la que el intérprete, junto con otras celebridades, le ha plantado cara a la transfobia (en esta ocasión, del actual presidente norteamericano Donald Trump) fue cuando empleó una camiseta blanca con el lema “Protect the dolls (“Protejan a las muñecas”, en español). El mensaje emplea el término “muñeca”, acuñado por el colectivo queer para referirse a las mujeres trans y recupera una expresión nacida en la cultura ballroom, una subcultura LGTBIQ+ afroamericana y latina que se originó en Nueva York en la década de 1920 como un espacio de seguridad, autoexpresión y apoyo para personas que enfrentaban discriminación por su raza y orientación sexual. La prenda forma parte de una colección de Conner Ives, que llama la atención sobre el sentimiento antitransgénero y que puede adquirirse por 87 euros en la web del diseñador. Todo el dinero recaudado se destina a Trans Lifeline, la primera ONG en Estados Unidos que ofrece una línea telefónica para prevenir el suicidio de las personas transgénero.

El actor se presentó con una remera que hace referencia a la causa trans como parte de una iniciativa destinada a recaudar fondos para ONG de Estados Unidos que ofrece una línea telefónica para prevenir el suicidio de las personas transgénero Scott A Garfitt - Invision

Pascal se ha pronunciado sobre causas políticas en numerosas ocasiones. Destaca, por ejemplo, su intervención del pasado 17 de mayo en el festival de Cannes contra las redadas masivas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés): “Quiero que la gente esté a salvo y esté protegida, y quiero vivir en el lado correcto de la historia”. Además, el 8 de junio compartió un video en su Instagram que celebra la diversidad de Estados Unidos. En el texto de la publicación escribió: “Los Ángeles. Construida por lo mejor de EE.UU.”. Y añadió los hashtags: “Protejamos a nuestros protectores” y “Resistencia”.