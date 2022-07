Jóvenes artistas de todo el país premiados por sus reflexiones visuales sobre la pandemia

A inicios de este año, artistas, videastas y fotógrafos de 18 a 35 años habían sido convocados por la Fundación Bunge y Born para participar del concurso de fotografía y video “Imágenes de un nuevo tiempo”, al que se presentaron más de 260 trabajos de veintidós provincias argentinas. En cada una de las categorías se concedió un primer premio de $400.000; un segundo premio de $300.000 y un tercer premio de $200.000. Hubo además tres menciones de honor de $120.000, y clases de mentoría a cargo de especialista en foto y video. El jurado de fotografía estuvo integrado por Fernando Farina, Julio Sánchez Baroni y Florencia Blanco, y el de video, por Jorge La Ferla, Cristian Segura y Julia Bonetto. Personas aisladas en exteriores e interiores, la transformación del microcentro porteño en un páramo y recetas de cocina por pantalla son algunas de las escenas de las obras premiadas, que registran los cambios ocasionados por la pandemia y sus cuarentenas.

Max Varela Jones ganó el segundo premio en la categoría de fotografía

Ayer se dieron a conocer los nombres y trabajos de los ganadores. En fotografía, la rionegrina Marianela Muñiz (1991) obtuvo el primer premio con Autorretrato en blanco; Max Varela Jones (de Temperley) ganó el segundo premio por una foto sin título, y Mariana Heredia, de la ciudad de Buenos Aires, el tercero por Lealtades invisibles. Las menciones fueron otorgadas a Malena Estévez, de la ciudad de Buenos Aires, por Tiempos modernos; Nahuel Alfonso, de San Antonio de Areco, por La delgada línea roja, la cámara y la pantalla, y Emmanuel Florance y José Casanova, de San Miguel, por Monoambiente. Las fotos premiadas se pueden ver en este enlace.

"Lealtades invisibles", de Mariana Heredia, obtuvo el tercer premio

“La foto la tomé cerca de donde vivo actualmente, en Las Victorias, uno de los barrios del este de Bariloche, luego de la primera nevada de la temporada a finales de abril -dice Muñiz, ganadora del primer premio de fotografía-. Tenía presente la temática del concurso en la cabeza y no fue sino hasta que vi la nieve que se me vino a la mente la imagen de este personaje sin género, abatido por un contexto un tanto distópico. La realización de la foto significó un desafío, en tanto que me mudé a Bariloche hace pocos meses y estoy en pleno proceso de reconocimiento del territorio, adaptándome al nuevo clima, a los paisajes, tanto desde lo personal como desde mi práctica artística. Estoy sumamente agradecida con la Fundación Bunge y Born por brindar este estímulo tan importante para los artistas, y de igual forma con el jurado de selección. Este reconocimiento significa mucho para mí, sobre todo en este momento de tanto cambio estructural. Es como un abrazo de aliento que me anima a seguir creando”.

“Se observa en el conjunto de presentaciones que la pandemia nos ha llevado a trabajar más en soledad, muchas de las imágenes tienen un eco de ese gesto o buscan representar climas, escenas o elementos significativos que pasaron a conformar el paisaje cotidiano -destacó el jurado-. Aparece también el desconcierto y la búsqueda de la belleza dentro de esa situación”. En esta categoría se presentaron 176 trabajos de Buenos Aires (provincia y ciudad), Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Mendoza, Misiones, Neuquén, Santa Fe, San Luis y Tucumán.

En video, los ganadores fueron jóvenes porteños: Lucila Rivas (2000), por Cambio cambio; Sofía Robin por Fritas y al horno, y Martín Vilela, por Mercado. Las menciones fueron otorgadas a Darío Ambrocio, de Mendoza, por Sanatorio Argentino; Ramiro Iturrioz, de Neuquén, por Normality Might Never Be The Same, y María Fátima Vergara, de Río Negro, por Emigrar.

“Como cineasta en formación es muy gratificante para mí recibir un reconocimiento por un trabajo que podría ser considerado ‘menor’ en la obra de un artista, como lo son muchas veces los cortometrajes o los videos experimentales breves, que no encuentran fácilmente lugares de exposición y menos aún de reconocimiento -dice Rivas a LA NACION-. Cambio cambio funciona como maqueta de un proyecto más extenso que quiero desarrollar este año, así que realizarlo significó un punto de partida para pensar y experimentar con el lenguaje cinematográfico”.

El jurado indicó que los tres primeros premios de video responden a miradas que van de la vertiente del documental observacional a miradas íntimas que proponen lecturas críticas sobre estos tiempos de dudosas apariencias. Se recibieron 85 trabajos de la ciudad de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán. Los videos se pueden ver en Instagram, en este enlace.

El concurso lanzado por tercer año consecutivo por la Fundación Bunge y Born busca apoyar al sector cultural en un momento crítico y plasmar las miradas de artistas jóvenes de todo el país sobre el escenario local a partir de la pandemia y sus consecuencias.