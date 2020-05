En el último sábado de la edición virtual, la Feria tendrá espacio propio en la televisión Fuente: Archivo - Crédito: Hernán Zenteno

"La Feria del Libro no se rinde". Con ese espíritu y ese título, la FIL de Buenos Aires desembarcará el sábado en la televisión pública con un programa especial conducido por Cristina Mucci y Osvaldo Quiroga . En el último fin de semana de la edición virtual realizada por la pandemia , autores como Claudia Piñeiro y Alejandro Dolina , autoridades de las Fundación El Libro y el sociólogo Horacio González, cuyo discurso de apertura quedó aplazado para cuando se pueda realizar la feria presencial, hablarán sobre libros, lectura y lectores y también, claro, sobre cuarentena y aislamiento social .

"Fue una propuesta de la Fundación a la Televisión Pública y trabajamos a medias en la producción y en el guion del programa. Además de la presencia de los autores invitados, habrá un saludo desde La Habana, que era la ciudad invitada de este año y lo será el que viene , por parte de los músicos del grupo cubano Los Van Van. También emitiremos material de archivo de la feria de sus momentos de mayor convocatoria y participación como ocurrió, por ejemplo, con la visita del best seller estadounidense John Katzenbach . Creo que el título del programa lo dice todo: la feria no se rinde y, por lo tanto, no se rinde tampoco el libro argentino", dijo a LA NACION Oche Califa, director institucional y cultural de la Fundación El Libro.

Del archivo de la feria: se emitirá un fragmento del discurso inaugural de Quino, en 2014 Crédito: Gentileza Feria del Libro

Con una duración de dos horas (entre las 13.30 y las 15.30), el programa contará con la presencia de representantes del Ministerio de Cultura de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos nombres aún no están confirmados, y de autoridades de la Fundación El Libro como la presidente María Teresa Carbano y el vicepresidente Alejandro Vaccaro, que cerrará el ciclo especial con una charla sobre Jorge Luis Borges .

Además de Piñeiro, Dolina y González, de la transmisión en vivo participará Miguel Rep y se recordarán los mejores momentos de los discursos inaugurales de la antropóloga Rita Segato , en 2019, y de Quino, en 2014 , que se definió entonces como un "humorista político".