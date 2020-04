Empieza la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en la web

El encuentro anual de lectores, autores y editores se suspendió por primera vez en la historia, pero habrá actividades por Internet Fuente: Archivo - Crédito: Hernán Zenteno

La edición 46 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires que debía empezar hoy pero fue aplazada a causa de la pandemia tendrá por primera vez en la historia una modalidad digital . Desde el sábado y a lo largo de tres semanas, habrá un programa con actividades profesionales y culturales en el sitio web de la Fundación El Libro , el canal de YouTube de la feria y las redes sociales. Este año, el tradicional encuentro de autores y lectores será virtual .

Este año no habrá presentaciones presenciales ni largas filas para que los autores famosos firmen ejemplares, postales habituales de la Feria del Libro porteña Fuente: Archivo - Crédito: Ignacio Sánchez

"Como vemos que la situación sanitaria se alarga, estamos con estrategias de corto, mediano y largo plazo; incluso con algunas que tal vez continúen más allá de la cuarentena ", dijo a LA NACION Oche Califa, director institucional y cultural de la Fundación El Libro. En 2020 estaba previsto que el orador invitado del acto inaugural fuera Horacio González y que la ciudad de honor fuera La Habana. "González dará el discurso cuando sea que se haga la edición 46 de la feria", aseguró Califa. Ese escenario futuro, por el momento, no tiene fecha.

Lo cierto es que el jueves no habrá acto de apertura, que este año iba a realizarse en el restaurante central porque la Fundación El Libro ya había desistido de alquilar en 2020 el pabellón Frers (uno de los de mayor capacidad de La Rural) por problemas de presupuesto. Tampoco habrá discursos de funcionarios y de representantes de la industria editorial, ese momento ríspido de reclamos al gobierno de turno y de cruces de facturas, que en los dos últimos años se vio interrumpido por manifestaciones de estudiantes de terciarios porteños.

En los dos últimos años, hubo reclamos durante el acto de apertura de la Feria del Libro de Buenos Aires Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo

Así, para que el primer día de la feria virtual no pase inadvertido, la Fundación El Libro convoca al público a compartir fotos personales en las redes con el hashtag #VamosFILBuenosAires donde se vea a los habituales asistentes en algún stand o presentación. "¿Extrañás la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires? ¡Mantengámosla viva!", dice la campaña institucional que invita a postear las imágenes a las 18, la misma hora en que hubiera inaugurado la edición 2020.

Entre otras iniciativas que ya están en marcha, Califa destaca el programa anual de compra de libros con descuento por parte de las bibliotecas populares. "Coordinamos el acuerdo con la Cámara Argentina del Libro (CAL), la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) para que la compra se ejecute por internet", explicó.

A principios de marzo, antes de que se estableciera la cuarentena obligatoria, el Ministerio de Cultura de la Nación firmó un acuerdo con Conabip, Fundación El Libro, la CAL y la CAP que establecía el compromiso del Estado para invertir $47.585.900 en el Programa Libro %. El presupuesto duplica al de los últimos años y permite la adquisición de 130 mil libros para las bibliotecas populares con un descuento del 50 por ciento sobre los precios de enero de este año. En 2019, Conabip contó con alrededor de veintidós millones de pesos.

Ante una consulta de LA NACION, desde el Ministerio de Cultura confirmaron que el acuerdo firmado en marzo sigue vigente y que el monto no se modificó a pesar de la crisis sanitaria . El dinero llegará como un subsidio del Estado y no saldrá de la caja de Conabip, que todavía no tiene presupuesto asignado para 2020, ya que el presupuesto nacional propuesto en 2019 por el expresidente Mauricio Macri todavía no fue tratado en el Congreso Nacional por la suspensión de las sesiones legislativas a causa de la pandemia . Desde Conabip aclararon que este año el programa de compra estuvo a punto de suspenderse no por una cuestión sanitaria sino financiera. "El dinero con el que contamos es un aporte del Tesoro Nacional y está previsto dentro del presupuesto de Conabip, que financia la visita a la feria con un remanente de recaudación de su fuente exclusiva que proviene de fondos de la lotería nacional. Pero en 2019 el Tesoro no solo no giró esos fondos sino que le sacó a Conabip 100 millones que había recaudado lotería, por lo que no se pudo transferir a las bibliotecas. Por eso, la situación a principios de este año indicaba que no se iba a poder llevar a cabo el Programa Libro % . En ese escenario, el Ministro de Cultura Tristán Bauer decidió adelantar fondos del Tesoro asignados al Ministerio de Cultura para poder concretar el programa. Así es que con o sin presupuesto 2020 aprobado, la compra de las bibliotecas este año duplicará la de 2019", dijo Laura Rovito, vocera de Conabip.

La 15º Edición del Programa Libro %, creado en 2005 por María del Carmen Bianchi , que volvió a ocupar la presidencia del organismo con el cambio de gestión, será por primera vez a distancia . Hasta el lunes 27, las editoriales adheridas al programa (cerca de 200) tuvieron tiempo de cargar sus respectivos catálogos en el sitio de Conabip. Entre el 4 y el 20 de mayo, será el turno de las compras virtuales de las 913 bibliotecas de todo el país. Cada institución dispondrá de unos 56 mil pesos y podrá gastar un máximo de siete mil pesos en cada editorial: la idea es que compre en, al menos, ocho editoriales diferentes, según detalla el programa. Habrá que esperar, entonces, para saber cómo resulta la modalidad digital que, por un lado, ahorra el gasto de pasajes y hospedajes para los bibliotecarios del interior pero suma a la compra el costo de envío de los ejemplares adquiridos.

Las clásicas compras de las bibliotecas populares suelen realizarse durante los primeros días de la feria, cuando terminan las jornadas profesionales, que este año fueron suspendidas. Es por eso que, según explicó Califa, otro de los acuerdos impulsados por la Fundación El Libro involucra a editores brasileños y argentinos para que puedan negociar derechos de libros en un salón virtual. "También vamos a impulsar programas de capacitación que es lo que más demanda el sector editorial y librero en este momento", completó Califa, aunque no detalló aun fechas ni participantes.

Pensando en quienes quieren comprar libros, la Fundación prepara un listado y mapeo de librerías argentinas que ofrecen envío a domicilio para compartir la información con el público. Desde el 14 de abril, las librerías tienen permitido vender libros online y enviarlos a todo el país .

Un cacho de cultura por la web

Un clásico de la feria de todos los años, además de las aglomeraciones de gente para escuchar a escritores populares y pedirles una foto y una firma, es el amplio y variado menú de actividades. Presentaciones de libros, entrevistas, debates, talleres y hasta espectáculos musicales y teatrales: mucho para elegir en cada día. Esta vez, parte de las propuestas culturales se trasladarán del predio de La Rural a la web.

A falta de la feria en La Rural, la Fundación El Libro prepara listado de librerías de todo el país donde se puede comprar libros por internet Fuente: Archivo - Crédito: Hernán Zenteno

"Tendremos un programa virtual desde el sábado 2 de mayo, cuando iba a realizarse la Noche de la Feria, que anunciaremos semana por semana a través de las redes. Habrá actividades literarias diversas que estamos preparando y que queremos que sigan más allá del fin de la feria porque tenemos todo el año por delante", anunció Califa.

A principios de abril, la Fundación El Libro presentó un archivo audiovisual con más de 650 videos de las últimas ediciones. Está disponible en YouTube e incluye, entre otras perlas, lecturas de Eduardo Galeano en 2012, la charla entre Paul Auster y John M. Coetzee en 2014, la entrevista a Quino del acto inaugural de 2014, el diálogo entre Arturo Pérez-Reverte y Jorge Fernández Díaz en 2019 y los discursos de Luisa Valenzuela en 2017, Claudia Piñeiro en 2018 y Rita Segato, en 2019.

Según contó Califa, "desde que relanzamos el canal de YouTube hasta ahora crecimos en ingresos un 99 por ciento y en visualizaciones completas, un 48 por ciento. Los más vistos fueron Hernán Casciari, Magalí Tajes, Alejandro Dolina y el video en homenaje a los escritores argentinos en el Día del Libro, que tuvo más de siete mil visualizaciones en pocos días. La cantidad total de horas que lleva el canal suman 8800 y pico: más que las horas que hay en un año".

Mientras los organizadores preparan "una gran sorpresa" que anunciarán la semana próxima y deciden si el Premio de la Crítica se suspende o se realiza con una modalidad distinta, ya que el jurado de autores, editores y periodistas no puede reunirse para debatir y votar el mejor libro argentino de 2019, la Feria del Libro de Buenos Aires abre sus puertas virtuales .