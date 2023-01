Los libros que llegan en 2023, un año marcado por las elecciones y las cuatro décadas de la vuelta de la democracia

escuchar

Pese a la crisis del papel y la inflación, los lanzamientos editoriales seguirán multiplicándose en 2023. En un año electoral y con o sin quórum, los títulos vinculados con la política estarán bien visibles en la mesa de novedades. La ficción, que dio buenos dividendos el año pasado, actuará como contraparte. En marzo, Anagrama distribuirá la archielogiada novela del argentino que escribe en inglés, Hernán Díaz, y el flamante sello Letras de Plata, publicará la novela de Shehan Karunatilaka ganadora del premio Booker 2022: Las siete lunas de Maali Almeida.

Como la cantidad de novedades editoriales excede por mucho el espacio de la nota (y la paciencia de los lectores), presentamos una síntesis sobre algunos títulos que los sellos locales compartirán este año.

Uno de los grandes grupos, Penguin Random House, tiene previsto publicar en Alfaguara nuevas novelas de Dolores Reyes, Laura Alcoba y Eduardo Sacheri, e inéditos de Mario Levrero y Alberto Laiseca. En el sello Random House están confirmados nuevos libros de Gabriela Cabezón Cámara, María Moreno, María Teresa Andruetto, Martín Caparrós, Juan Sasturain, María Negroni, Daniel Guebel, Teresa Arijón, Carla Maliandi y una antología a cargo de Julián López.

Hernán Díaz, Elena Poniatowska, Bruno Latour, Amelie Nothomb, Fabián Casas e Ida Vitale

“Igual que en 2022, vamos a publicar libros importantes de ficción, historia, economía y divulgación científica de calidad -dice a LA NACION Juan Ignacio Boido, director editorial de PRH-. Quizá lo distinto de 2023 sea que, al tratarse de un año con elecciones presidenciales, la política vuelva a tener un peso mayor en las librerías; en esa línea, vamos a publicar algunos libros que seguramente serán de los más relevantes”.

Dos periodistas best seller, Jorge Lanata y Laura Di Marco, darán a conocer un libro de investigación y otro de política, respectivamente. Las firmas en PRH se complementan con Daniel Balmaceda, Sebastián Campanario, Laura Ramos, Marcelo Larraquy, Juan Carlos De Pablo, María Eugenia Estenssoro y Silvia Naishtat, Mercedes D’Alessandro, Federico Kukso, Sáenz Quesada, Chikiar Bauer, Gerónimo Frigerio, Sergio Pángaro, Liniers y Satrapi. Claudia Piñeiro debutará con un libro de ensayos y Sacheri, luego del éxito de Los días de la Revolución (1806-1820), continuará con su serie de historia argentina con Los días de la violencia (1820-1852).

Milagro editorial: el Grupo Urnao lanzará la novela de Shehan Karunatilaka que ganó el Premio Booker

La ficción internacional no se queda atrás. Habrá novedades de Pierre Lemaitre, Margaret Atwood, John Boyne, Jo Nesbo, Ottesa Moshfegh, Bret Easton Ellis, Joyce Carol Oates, Arturo Pérez Reverte, Lucía Berlín, Fernanda Melchor, John Banville, André Aciman y Virginie Despentes.

Los lectores de no ficción hallarán novedades de la historiadora del psicoanálisis Elisabeth Roudinesco, del flamante soltero Mario Vargas Llosa, que dará a conocer Un bárbaro en París, con textos sobre autores franceses en ocasión de su ingreso a la Academia Francesa de Letras; un inédito de Toni Morrison, novedades del filósofo Byung Chul Han (Vita contemplativa), del cineasta Quentin Tarantino, y libros de Natalia Ginzburg, Patti Smith, Rebeca Solnit y Michael Sandel.

En el Grupo Planeta, el expresidente Mauricio Macri vuelve a ponerse el traje de escritor para contar la historia de su padre, Franco Macri; y otro político con ansias presidenciales, Javier Milei, abordará el fenómeno inflacionario en el mundo y especialmente en la Argentina, y el modo en que él atacaría el problema si llega al poder.

En no ficción, están confirmados libros de autores best sellers como Gabriel Rolón, Felipe Pigna, María O’Donnell y Darío Sztajnszrajber. Jorge Fernández Díaz presentará Crónicas reunidas. Paidós apuesta por la obra completa de Enrique Pichon-Rivière y un nuevo título de la filosofa antirracista bell hooks. Y para muchachos y muchachas, habrá libro sobre la Copa del Mundo: La tercera, de Alejandro Wall y Gastón Edul.

De Camila Sosa Villada, Tusquets reeditará en versión ampliada y corregida Tesis de una domesticación, que será llevada al cine, y una biografía de Aurora Venturini, por Liliana Viola. Y llegarán novedades de Leila Sucari, Mariano Quirós, Enzo Maqueira, Luciana De Luca, Santiago Loza y Verónica Boix, y de Fernando Aramburu (que continúa con su análisis de la lucha armada en Hijos de la fábula, esta vez en un drama cómico), Eric Vuillard, Javier Cercas, Petros Márkaris, John Connolly y John Irving.

Seix Barral lanzará Una gran historia de amor, de Susanna Tamaro; Los pecados de nuestros padres, de Asa Larsson: Montevideo, de Enrique Vila-Matas; El amante polaco, de Elena Poniatowska; Amor, de Juan José Becerra; los cuentos reunidos de Guillermo Saccomanno, y La aventura sobrenatural, escrito a cuatro manos por Esther Cross y Betina González. En el año de su 75º aniversario, se reeditará Adán Buenosayres, de Leopoldo Marechal.

Yasunari Kawabata, un clásico japonés que vuelve año a año

Emecé sumará títulos del Nobel Yasunari Kawabata y el escritor y académico Santiago Kovadloff, así como también de Fabián Casas, Cecilia Szperling, Fernando Fagnani, Sebastián Basualdo, Natalia Zito, Claudio Zeiger, Marina Mariasch, Loyds, Juan Carlos Kreimer, Florencia Canale y Erika Halvorsen.

La literatura juvenil estará bien representada por Maxi Pizzicotti, Victoria Resco, Tiffany Calligaris y Pamela Stupia, y se seguirán difundiendo en la lengua de Cervantes las obras de Alice Kellen, Colleen Hoover, María Martínez, Elizabeth Lim, Lexi Ryan y Tracy Wolff.

“Me interesa mucho apostar por la ficción, pero 2023 es un año de no ficción porque es un año electoral y eso va a signar el plan editorial desde marzo en adelante -dice la directora de Planeta, Adriana Fernández, a LA NACION-. Hay libros periodísticos, de políticos. La ficción tendrá sus momentos clave en la Feria del Libro, el Día de la Madre, y la protagonista total será la literatura juvenil”.

Edhasa publicará novelas de Akira Mizubayashi, Luis Gusmán (también una selección de sus cuentos y una nueva edición de El frasquito), Monika Helfer y Miguel Vitagliano. En no ficción, La diagonal del crecimiento, de Diego Bossio, y Las elites políticas argentinas, de Eduardo Míguez.

El sello Duomo tiene previsto publicar El desafío de Miho, de Hika Harada, y La camarera, de Nita Prose, y Galaxia Gutenberg, Los genios, de Jaime Bayly, sobre dos titanes (ambos Nobel) de la literatura latinoamericana que convivieron en Barcelona en los años sesenta, García Márquez y Vargas Llosa, hasta su pelea en Ciudad de México, tiempo después, y de Theodor Kallifatides, Un nuevo país más allá de mi ventana. En no ficción, se presentará El hombre que ha dicho no a la guerra de Ucrania, de Pavel Filatyev, exparacaidista del ejército ruso que invadió Ucrania en febrero de 2022.

“Si bien en los años electorales suelen publicarse más libros de investigación periodística, no creo que eso se cumpla en 2023 -dice Fernando Fagnani, editor general de Edhasa y vicepresidente de Riverside Agency-. Me parece que los lectores están esperando textos más ensayísticos, que discutan el futuro y no tanto que revelen los secretos, verdaderos o imaginados, de la política y el poder. En cuanto a la ficción, creo que se seguirá apostando a la lectura de autoras y autores argentinos. Esto lleva varios años, y no me extrañaría que en 2023 se consoliden o mejoren su posición las editoriales independientes nacionales”.

El sello Motus de Trini Vergara proveerá thrillers a lo largo del año: Secuelas de Victor Pavic Lundberg; Lágrimas como navajas, de SA Cosby, y Huésped de una noche, de Heather Gudenkauf, protagonizado por una escritora de true crime.

Anagrama arranca bien arriba en marzo con la versión en español de Trust, la novela de Hernán Díaz que cautivó a Kate Winslet y Barack Obama, y una nueva novela de la imparable Amélie Nothomb. Luego llegarán nuevas novelas de Federico Jeanmaire, Andrés Barba y una de las narraciones halladas de L. F. Céline, Guerra. También V13, de Emmanuel Carrère, sobre el juicio de los atentados de 2015, un nuevo libro de Alejandro Zambra, Lengua paterna y títulos de Julian Barnes, Ian McEwan y el argentino residente en Estados Unidos y “Granta boy”, Michel Nieva.

En Galerna se publicarán libros de Gonzalo Unamuno y Sylvia Iparraguirre, y varias apuestas de no ficción bien explosivas, como Condenada. El juicio a Cristina Kirchner, de la periodista Sofía Caram, y Diario de un asesor, del exasesor de Mauricio Macri, Darío Nieto. Otro exasesor cambiemita, Alejandro Rozitchner, presentará en mayo No hay que pensar tanto las decisiones. También títulos de Marcos Apud, Mariano Magnífico, Lucas Casanova y Gabriel Lapman. Diego Giacomini presentará en julio, antes de las PASO, Liberalismo para el siglo XXI. Libros sobre Hildegarda de Bingen, por Claudia D’Amico, y Monique Wittig, por Vir Cano, despertarán interés en los lectores filosofantes.

Entre las novedades de Adriana Hidalgo figura el lanzamiento de un nuevo sello: Interferencias, que dará a conocer títulos de pensamiento contemporáneo sobre temas de actualidad (la política, la filosofía, la historia del presente, la crisis climática y la disrupción tecnológica). Los dos primeros libros son Frente a lo planetario. Humanismo entrelazado y política del enjambre, de William E. Connolly, y La gran política de Nietzsche, deHugo Drochon. En A.hache, habrá nuevas novelas de Federico Lorenz y Ge Fei, y la novela póstuma de Robert Aickman. En no ficción se destaca Lo inmemorial, de Andrea Cavalletti, y Cannabis, de Chris Duvall.

Colihue empieza 2023 con una edición de Los siete locos y Los lanzallamas, de Roberto Arlt, a cargo de Soledad Quereilhac; la publicación de El matadero y La cautiva, de Esteban Echeverría, a cargo de Alejandro Romagnoli, y El matrimonio del cielo y el infierno, de William Blake, con traducción de Mario Rucavado. También inicia una nueva colección infantil de cuentos populares, Los Opuestos, escritos por Oche Califa; los dos primeros títulos serán Burladores y burlados y Grandes y pequeños. En narrativa, se publicará la novela Manuela, del ecuatoriano Luis Zúñiga, sobre el gran amor de Bolívar. A cuarenta años del inicio de la democracia, aparecerá Nuestra democracia (1983-2023), de Gustavo Campana y La deuda externa argentina. Desde la Baring al crédito de Macri y su ratificación en el Congreso Argentino, de Norberto Galasso. Saldrá una edición completa por primera vez en español de El idiota de la familia, de Jean-Paul Sartre, con traducción de Patricia Willson y prólogo de Eduardo Grüner.

Eterna Cadencia lanzará La vida no es útil, del líder indígena, ambientalista y filósofo brasileño Ailton Krenak; El léxico del autor, un libro inédito de Roland Barthes traducido por Alan Pauls (se trata de clases) y se reeditará un libro de Martín Kohan sobre Walter Benjamin. La narradora Alejandra Kamiya desembarca en el sello palermitano con La paciencia del agua sobre cada piedra, y la poeta y librera Nurit Kasztelan debutará en el género novela con Tanto. También Ezequiel Pérez ingresará en la editorial con Mandarino, una novela corta. Y se sumarán títulos de Luis Sagasti, Claire-Louise Bennett y Bette Howland. Bouvard y Pécuchet, el desopilante libro póstumo de Gustave Flaubert, llegará en una versión traducida, anotada y prologada por Jorge Fondebrider.

Katz Editores llegará a las librerías con más de diez títulos para enriquecer el debate público; entre otros, Si Auschwitz no es nada. Contra el negacionismo, de Donatella Di Cesare; Emociones no democráticas, donde Eva Illouz indaga en la instrumentalización de emociones en los regímenes populistas de derecha; Filosofía de la narración, de Adriana Cavarero; Entre globalización y democracia. La economía política del neoliberalismo tardío, de Wolfgang Streeck; El espejismo de un espacio entre naturaleza y cultura, de Evelyn Fox Keller, y Las reglas de la democracia, de Jan-Werner Müller.

La editorial Empatía, la primera editorial argentina que difunde exclusivamente a autores africanos, presentará el segundo libro del escritor togolés Edem Awumey, Mina entre las sombras; En compañía de los hombres, de la costamarfileña Véronique Tadjo, y La ruta del clamor, del maliense Ousmane Diarra. Nudista arranca 2023 con la reedición de Norep (Perón al revés), de Omar Genovese; Mala tierra, de Damián Godetti, y el tomo uno del Teatro Proletario de Cámara, de Osvaldo Lamborghini. Paradiso publicará una novela de Carlos Martín Eguía, un ensayo gráfico de Adriana Yoel y un ensayo de Michel Surya sobre Georges Bataille. Cienvolando trae una bandada de novedades: Una flor en el jardín del mal, cuentos de Daniel Böhm; las novelas La enfermedad, de Luis Bacigalupo, y Tulipanes negros, de Adriana Chiattone, y La enfermera y otros poemas, de Mónica Sifrim. También se relanza Vidas del poema, con textos de Guillermo Saavedra y dibujos de Eduardo Stupía.

Siglo XXI reedita Úselo y tírelo. El mundo visto desde una ecología latinoamericana, de Eduardo Galeano. Vuelve Matías Kulfas, no al Gobierno sino a las librerías, con un ensayo sobre las políticas económicas del peronismo, mientras que Mariana Gené y Gabriel Vommaro presentarán El sueño intacto de la centroderecha argentina. Dilemas de un proyecto que perdió la inocencia en el gobierno, sobre la gestión de Cambiemos. De Diego Genoud se conocerá Massa, el descuidista del poder, una biografía sobre el actual “superministro” de Alberto Fernández. De Carlos Nino se reeditará el muy citado aunque quizás no tan leído Un país al margen de la ley. Habrá novedades del recientemente fallecido Bruno Latour y Nikolaj Schultz, Nancy Fraser y Chantal Mouffe, que aspira a una revolución democrática verde. De Dora Barrancos se publicará Historia de los feminismos en América Latina. Desde el siglo XVIII a la actualidad, y de Fernanda Laguna y Cecilia Palmeiro, Mareadas en la marea. Diario íntimo de una revolución feminista.

“A diferencia de los grandes grupos, no tenemos un catálogo montado sobre la coyuntura -dice Carlos Díaz, director editorial de Siglo XXI-. Trabajamos con autores con los que hablamos de sus proyectos hace uno, dos o tres años para las colecciones de historia, sociología o arte. Lo que sí va tener particular presencia por las temáticas y que nos interesan mucho son los cuarenta años de democracia y las elecciones. Va a ser un año muy importante, con muchos cambios en el país”.

El Grupo Urano también presenta nuevo sello, Letras de Plata, que difundirá tanto obras de autores consolidados como de debutantes. Coco Mellors, Fiona Scarlett y Satoshi Yagisawa son los tres primeros escritores que saldrán a principios de año y que responden a la apuesta del sello. Luego habrá novedades de Marco Amerighi, finalista del Premio Strega 2022 con Errantes; Mohsin Hamid, autor finalista del premio Booker, y Shehan Karunatilaka, ganador del premio Booker 2022 con Las siete lunas de Maali Almeida.

En el sello Tendencias, del mismo grupo, se publicarán Me alegro de que mi madre haya muerto, de la actriz Jennette McCurdy, y las memorias del actor Elliot Page. En Indicios, saldrá Venganza: Meghan, Harry y la guerra entre los Windsor, de Tom Bower, y en Umbriel, Belladonna, de Adalyn Grace; Vamps, de Nicole Arend, y Weyward, de Emilia Hart. Titania se pondrá romántica con Cuando seas mío, de Rebecca Serle, y Un príncipe encantador, de Alice Cochrum. Puck lanzará libros para jóvenes lectores de Stephanie Garber, Kerri Maniscalco, Shea Ernshaw y Holly Black. En Urano, habrá títulos de Natalia Porro, Mariana Kerz, Liliana Hollmann, Jimena Barrionuevo y Fernando Pieroni, el reconocido rescatista argentino de animales.

Relatos y poemas de Cristina Peri Rossi, ganadora del Premio Cervantes, para leer en 2023

Fondo de Cultura Económica publicará Relatos y poemas, de la Premio Cervantes Cristina Peri Rossi; Trastornos en la sobremesa literaria, de David Viñas; y el esperado Borges babilónico. Una enciclopedia, a cargo de Jorge Schwartz. También, una colección de cartas de las más de 25.000 que recibió en la cárcel el actual presidente brasileño; Puercoespines digitales. Vivir y nunca morir online, de Davide Sisto; Abrir el mundo desde el ojo del poema, de Alicia Genovese; Playlist. Música y sexualidad, de Esteban Buch, y La invención musical. Ideas de historia, forma y representación, de Federico Monjeau. Eduardo Berti ofrecerá Método para ser lector.

El primer libro de Sur en 2023 será Victoria Ocampo y Borges al encuentro de Shakespeare, reedición corregida y comentada del número 289-290 de la revista Sur, de julio-octubre de 1964 dedicado a William Shakespeare, y que tendrá un prólogo de María Kodama y un estudio preliminar de Cristina Viñuela. También trabajan en una edición crítica de los Testimonios de Victoria Ocampo, a cargo de Ernesto Montequin. Corregidor sacará Enlutada, de Paula Tomassoni; Lo que hicieron ahí, de María Rosa Lojo, y Lo que el otoño demoró en secar, de Natalia Neo Poblet. En ensayo, Por qué y cómo funciona el Partido Comunista de China, de Xie Chuntao, y Choque de gigantes. EEUU vs. China y la reglobalización, de Julio Sevares. Notanpuan va a publicar tres novelas de autores argentinos: Mordiendo en el vacío, de Juan Pablo Cantini; Persiguiendo a Yosef, de Fernando Milsztajn, y Re menor, de Inés Arteta.

Interzona tiene previstos varios lanzamientos: Guillotine, murió el guillotinado, de Alberto Greco (en reproducción facsimilar); El don del crimen, de Marco Lucchessi; Derrotero nacional, de Mauricio Kartun, (segundo tomo de obras reunidas que incluye El niño argentino y Pericones); El gato eficaz, de Luisa Valenzuela; Fiasco, de Stanislaw Lem, y el rarísimo Vampyroteuthis Infernalis, de Vilém Flusser. Factotum, Escritura creativa LIJ, con 70 ejercicios de 20 autores de literatura infantil y juvenil como Sendak, Rowling, Tolkien y Saint Exupéry; y las compilaciones Cuentos andinos y Cuentos marinos. Y La Marca Editora, Los cines por venir, de Jerónimo Atehortúa; El arte urbano, de Nicolás Gzeley, y Técnicas cinematográficas, de Vincent Pinel.

En su colección Serie de los dos Siglos, Eudeba rescatará la novela Fin de fiesta, de Beatriz Guido (acaban de lanzar una novela de Libertad Demitrópulos). También coeditarán con la Fundación Borges libros con escritos del autor de Ficciones para chicos de la escuela primaria y otro para los de secundaria, y en la Colección Reservada del Museo del Fin del Mundo, las crónicas del capitán Malaspina Viaje científico y político alrededor del mundo (1789-1794). El reconocido editor Leandro De Sagastizábal publicará sus memorias: Un camino con los libros. Ampersand comenzará 2023 con Cartografías imaginarias, de Roger Chartier, y seguirá con El siglo de la máquina de escribir, de Martin Lyons; La invención de libros raros, de David McKitteric, y Los videojuegos como cultura, de David Muriel.

Vinilo Editora amplía su catálogo con “libritos” (por el formato) de Mónica Müller, Martín Castagnet (otro “Granta boy”) y Joana D’Alessio; Blatt y Ríos, con libros de Miguel Ángel Lens, Derian Passaglia, Fernando Martín Peña, Cecilia Pavón, César Aira, Lee Child, Edmund White, Monica Zwaig y Andrea Garrote. Mardulce seguirá apostando por Willa Cather, Leonardo Sabatella y Silvia Schwarzböck, y adelantó que publicarán libros de Nancy Huston y Louis Althusser. Malba Literatura arrancó 2023 con Grafías de vida, del gran escritor brasileño Silviano Santiago. Caja Negra sumará un ensayo de Boris Groys, cartas entre Hélio Oiticica y Ligia Clark, y una novela del inclasificable John Waters. Y El Hilo de Ariadna, Afrodita y Eros. Consideraciones sobre mito, culto e imagen, de Hugo Bauzá; Los Libros Negros. 1913-1932, Cuadernos de transformación, de Carl G. Jung; Lo femenino en los cuentos de hadas, de Marie-Louise von Franz; Cuando el amor se revela. Sabiduría de la Bhavagad Gita para iluminar la vida moderna, de Richard Freeman y Mary Taylor, y Signos del espíritu en el arte. La vida como arte, de María del Carmen Calvo. En otoño, Barenhaus acercará a los lectores juveniles Jolubor y las protectoras de lo oculto, de Cristian Acevedo, y Éxtasis, de Eduardo Carlos Malerba, a los más grandes.

El Cuenco de Plata cumple veinte años en 2023 y lo festeja a lo grande con El hombre de las tres letras, de Pascal Quignard; los cursos del recientemente fallecido Jean-Luc Godard, Introducción a una verdadera historia del cine; Fanon, de John Edgar Wideman, ganador dos veces del PEN Faulkner; un rescate de Jean Genet (Pompas fúnebres, traducido por Juana Bignozzi); y una novela de juventud de Witold Gombrowicz: Los poseídos; La cabellera andante, de Margo Glantz; Canto y otros poemas, de la poeta y performer británica Joelle Taylor y, a cien años del nacimiento de Yves Bonnefoy, Poemas. 1947-1975. Godot celebra sus quince años en febrero con un libro sobre bibliotecas de varios autores (Katya Adaui, Selva Almada, Jorge Carrión, Luis Chitarroni y María Sonia Cristoff, por citar algunos); luego seguirán un ensayo de Slavoj Zizek sobre la hipocresía, un nuevo título de Stefan Zweig y Una historia de las contraseñas, de Martin Paul Eve. Se reedita en Godot un clásico con toque francés: La cultura en plural, de Michel De Certeau, y una novedad de Christian Ferrer, El entramado. El apuntalamiento técnico del mundo, entre otros.

Dos libros de Rosario Bléfari se publican este año

Fiordo apostará por novelas de autoras extranjeras como Francesca Manfredi, Kay Dick, Kathryn Scanlan y Anna DeForest. Mansalva, por Diario de la dispersión y Poesía reunida, de Rosario Bléfari; Copi, de Guillermo Bravo; Esven, de Arturo Jaciento Álvarez; Liliana Maresca, una época, de Juan Laxagueborde, y Leves instrucciones. Poesía reunida 1992-2022, del artista Alfredo Prior. Y Entropía, por Cassavetes dirige, ensayo de Michael Ventura; Buuuh!, novela-diario de Iosi Havilio; El diablo Arguedas, novela de Betina Keizman; Pequeña novela de Oriente, crónica de Santiago Loza, Vida de Horacio, memorias de Mercedes Halfon sobre su padre, y El arte del error, con textos de María Negroni. Metalúcida apuesta por novelas: Terciopelo, de José Supera; Seda araña, de la mexicano-canadiense Antolina Ortiz Moore; Nuestro abismo encantado, del tunecino Yamen Manai; Grand Canyon, del estadounidense Noah Cicero, y la segunda parte de La misa de los suicidas, de Pablo Forcinito.

El sello chileno Cuneta (que imprime ejemplares en la Argentina) relanzará Cobra, del cubano Severo Sarduy; La siembra de nubes, novela de la chilena Claudia Apablaza, y los cuentos de Había una vez un pájaro, de la chilena Alejandra Costamagna. De Marciana aterrizarán en librerías Una música futura, libro de cuentos de la autora chilena María José Navia; un libro de ensayos y aforismos de Ariana Harwicz; Desintegración en una caja, novela de Sebastián Martínez Daniell; Carcoma, novela de terror de la española Layla Martínez, y Una nube viene, novela de Manuel Álvarez Tronge. Híbrida Editora publicará libros de Eduardo Berti, Cecilia Gentili y Daniel Riera. Y Palabrava, novelas de Patricia Suárez y Claudia Chamudis, libros de cuentos de Irma Verolín, Luis Benítez y Laura Prati, y poemarios de Diego Roel y Lucía Jazmín Tarela.

DocumentA/Escénicas tiene previsto publicar Diccionario Utópico de Teatros, presentado como “un viaje etimológico por 27 palabras de la A a la Z”, con textos de Maricel Álvarez, Ricardo Bartís, Carlos Gamerro, Graciela Galán, Rodrigo García, Pablo Maurette, Rafael Spregelburd y Emmanuel Taub, entre otros); Todo lo que se mueve, de Valeria Mata, y Dafne sobre fondo de monte Fují, segunda novela de Emilio García Wehbi. También habrá ensayos sobre la escritura de Marcelo Expósito y María Velasco y Camila Sosa Villada. Caballo Negro anunció en redes que enriquecerá su catálogo con un poemario de la Premio Cervantes, la uruguaya Ida Vitale, y otro de Diana Bellessi, y que se suman a la tropa del sello cordobés el fotógrafo Marcos López y Leandro Ávalos Blacha, Maivo Suárez y Sergio Bizzio.

Caleta Olivia publicará poemarios de Daniel Durand, Martín Armada, Ricardo Strafacce, Tilsa Otta y, la gran noticia para lectores de poesía, Las cosas que digo son ciertas, obra reunida de la peruana Blanca Varela, en coedición con Gog & Magog, que por su parte compartirá Todo se une con la noche. Biografía de Juana Bignozzi, de Vanina Colagiovanni, y Un país mental. 150 poemas chinos contemporaneos, con traducción del chino y selección de Miguel Ángel Petrecca. Sudestada presentará La noche extraviada, poemario de Cora Barengo con prólogo de Alejandro Dolina; Suave vorágine, poemas de Nina Ferrari y Me hacés mal, relatos de Damián Quilici; a modo de homenaje lanzará El ultraje de los dioses, de Vicente Zito Lema, que falleció en diciembre de 2022.

Muchas novedades para atesorar promete Ediciones en Danza: Poesía completa y cancionero, de Leda Valladares; Peregrinar salvaje, de D. H. Lawrence; Siete poetas en danza, antología con poemas de Eduardo Mileo, Jorge Aulicino, Gabriela Franco, Alberto Muñoz, Jonio González, Marisa Negri y Miguel Gaya; Fuera de lo general, de Aulicino; Por las ramas, de Gabriela Franco (Premio Alfonsina Storni 2022), y Resurrecciones, de Maximiliano Legnani. Al catálogo de Cactus se sumarán el muy esperado Cine IV. La imagen-pensamiento, de Gilles Deleuze; Cuando las plantas hacen lo que les da la gana. Concebir un mundo sin producción ni economía, de Dusan Kacik; La conspiración de lxs niñxs, de Camille Louis, y un nuevo título de Vinciane Despret, Cuando el lobo viva con el cordero.

VR Editoras trae un menú de novelas románticas y juveniles firmadas por Elena Armas, Christina Lauren, Lyssa Kay Adams, Marissa Potes, Erica Vera, Florencia Álvarez y Marissa Meyer, entre otras autoras. En La Crujía se lanzarán libros de Pablo Perantuono, los mexicanos Martín Solares y Socorro Venegas; ¿Cómo construir un lector?, de Graciela Bialet; Una mecánica metodológica, de José Luis Fernández, y un ensayo de François Jost sobre el uso y el rol sociopolítico de los memes. Y Tinta Limón, Medio siglo contra el trabajo, de Franco Bifo Berardi; Cartografía sentimental, de Suely Ronik; Colonización del saber, de Samir Boumediene, El ojo ruso, de Leonardo Eiff, y Nunca me fui de casa, del mito viviente llamado Margaret Randall. En 2023 no solo habrá libros para lectores de centroderecha: Ediciones IPS presentará La naturaleza contra el capital. El ecosocialismo, de Marx Kohei Saito; la compilación Mujeres, revolución y socialismo. Escritos de marxismo y feminismo, y La teoría revolucionaria, de Juan Dal Maso.