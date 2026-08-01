Odisemanía: el milenario poema homérico adaptado al cine por Christopher Nolan trepa en las listas de best sellers

La musa Calíope debe estar orgullosa. Después del estreno de la versión cinematográfica de la Odisea, el milenario poema homérico que narra el regreso a la isla de Ítaca del rey Ulises (Odiseo), dirigida por Chistopher Nolan, el interés de los lectores por leer o releer el clásico se hizo patente en librerías locales. En las grandes cadenas, ediciones de la Odisea treparon en las listas de best sellers y, en algunos casos, llegaron al top ten.

De Píndaro a James Joyce, y de Dante a Wallace Stevens, el tratamiento del personaje de Ulises ha variado; Nolan se apropia de la historia del “varón de ingenio multiforme” y lo modula en clave contemporánea, como un alegato antibélico. Ulises es un héroe épico atípico: su combate ya no se libra en campos de batalla contra otros guerreros, sino que debe medirse con un cíclope pastor y una hechicera que transforma a los hombres en cerdos, con sirenas, dioses, monstruos, sombras de muertos y una bella ninfa inmortal.

En cierto modo era previsible que se desatara la “Odisemanía”, dicen editores y libreros consultados por LA NACION. De El Ateneo-Grand Splendid a los puestos del Parque Rivadavia, caravanas de lectores de todas las edades salieron a la búsqueda de ejemplares de la epopeya.

Ediciones en español de la "Odisea", de Homero, que se pueden conseguir en librerías de novedades, usados y bibliotecas públicas

“Notamos el interés y el aumento de ventas, así que estamos reimprimiendo la Odisea (Blackie Books, $ 50.499) y ya activamos la preventa”, dice Valeria Fernández Naya, de Penguin Random House. Se trata de la versión de Samuel Butler (es decir que está traducida del inglés y no del griego), recomendada por Jorge Luis Borges en el célebre ensayo “Las versiones homéricas”, y que incluye, además de ilustraciones y mapas del trayecto del héroe (hechas por Calpurnio), “microversiones” de Nick Cave, Margaret Atwood, Augusto Monterroso y Dorothy Parker. En la plataforma Buscalibre, durante julio se vendieron 350 ejemplares de esta edición que tiene como traductores al español a Miguel Temprano García, Gemma Rovira y Laura Ibáñez.

“Es una de las versiones más solicitadas, tal vez porque es la más ‘hedonista’ -dice a LA NACION Andrés Rodríguez, de la librería De la Mancha (Corrientes 1888)-. La semana que viene nosotros vamos a traer la edición bilingüe (griego-español) de la editorial española Abada, con introducción y notas de F. Javier Pérez”. Esta versión, que cuesta $ 190.500, está hecha a partir de dos reciente ediciones filológicas del poema: la de H. van Thiel, de 1991, y la de M. L. West, de 2017. En la traducción de los veinticuatro cantos, se convierte el hexámetro dactílico original del griego en verso libre, sin rima pero con ritmo, manteniendo los más de 12.100 versos del original, numerados de cinco en cinco.

El sello Booket y Losada comparten la clásica versión narrativa de los cantos traducidos del griego por el lingüista español Luis Segalá y Estalella, de 1910. La de Booket, que sale $ 29.900, tiene una introducción del catedrático y filólogo español Antonio López Eire que reconstruye el debate acerca de la autoría del poema épico y compara las “diferencias de tono” entre la Ilíada y la Odisea. La de Losada, que cuesta $ 28.000, está acompañada de recomendables introducciones de los académicos Pedro Henríquez Ureña y Elena Huber, con notas de María Silvia Chozas.

Una de las ediciones que ranquea en las listas de los más vendidos es, como era de prever, la más económica: la de V&R Editoras se oferta a $ 19.900 (la versión es una adaptación de la de Segalá y Estalella). La otra es la primera traducción al español del clásico hecha por una especialista argentina en literatura antigua, Marta Alesso, para Colihue. En versos que tratan de respetar los hexámetros del original y con introducción y notas de Alesso, se vende a $ 56.000.

También se encuentran en las mesas de novedades versiones en historieta como Las aventuras de Ulises (Siglo XXI, $ 23.750), de Mariana Ruiz Johnson y Nicolás Schuff, y Odisea (Planeta Cómic, $ 23.900), adaptada e ilustrada por Seymour Chwast (con traducción de Rocío Abarzúa).

“Dice Italo Calvino que un clásico es un texto que nunca termina de decir lo que tiene para decir; una obra que, incluso en nuestra primera lectura, se nos presenta como un viejo conocido -dice la profesora y escritora Andrea Donnini a LA NACION-. A lo largo de la vida vamos construyendo nuestros propios clásicos personales. La Odisea de Homero es un clásico innegable y, por lo tanto, no es casual el fenómeno absoluto que ha despertado la reciente adaptación cinematográfica de Nolan. Frente a la solemnidad bélica de la Ilíada, la historia de Odiseo se despliega como un relato dinámico y fabuloso, casi ‘una de cowboys’, me animo a decir, poblado por personajes que ya conocemos: las sirenas, Polifemo, Circe o Penélope. Es un mito vivo que nos ha llegado tamizado por canciones, el universo Disney o algún cuento de Cortázar [el cuento ‘Circe’]”.

Para Donnini, el núcleo del impacto de la película radica en la “profunda humanidad” de su protagonista. “Odiseo es el hombre que, tras años de guerra, solo anhela el regreso -remarca-. Encarna la nostalgia en su sentido más puro y etimológico: el dolor (álgos) por el deseo de volver a casa (nóstos). En un presente global marcado por territorios ocupados, crisis de refugiados y el desgarro de tierras arrasadas, su travesía resuena en su vigencia. Para sobrevivir a este viaje, Odiseo no apela a la fuerza bruta, sino a su condición de héroe de la mente: es el ingenioso (polýmētis), el hombre rico en recursos y astucia (polýtropos). Sin embargo, el poema homérico se escribe desde un desafío ético que la espectacularidad de Nolan no atiende: qué sucede en un mundo donde se ha quebrado la xenia, la regla sagrada de la hospitalidad. Este principio de respeto mutuo es violado sistemáticamente tanto por los pretendientes en Ítaca como por los anfitriones que son hostiles con Odiseo en algunas de sus escalas, recordándonos la fragilidad de los lazos humanos cuando el orden social se corrompe”.