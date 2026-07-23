PEN Internacional alerta sobre la Argentina: “La crisis de la libertad de expresión se agrava”

En un comunicado publicado este jueves en su página web y en cuentas de redes sociales, la asociación de escritores PEN Internacional alerta sobre la “escalada de ataques y restricciones contra la prensa” en la Argentina. El informe, ilustrado con una imagen de la Casa Rosada (donde se limitó la actividad de los periodistas acreditados), se difunde en más de cien países en inglés, francés y español (con la posibilidad de traducción al árabe).

En declaraciones públicas y en redes sociales, autoridades del Gobierno -en especial el primer mandatario, Javier Milei-, así como también simpatizantes del oficialismo, atacan a trabajadores de prensa. Uno de los lemas del mileísmo es “No odiamos lo suficiente a los periodistas”.

“La libertad de expresión no puede prosperar en un contexto en el que los periodistas, los escritores y otros agentes culturales son sistemáticamente estigmatizados, excluidos de los espacios públicos o presentados como enemigos de la narrativa oficial. Los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de fomentar un entorno en el que la prensa pueda llevar a cabo su labor de forma libre, independiente y segura”, afirmó el escritor Burhan Sonmez, presidente de PEN Internacional.

La organización que brega por la libertad de expresión en el mundo y asiste a escritores y periodistas en situaciones de riesgo expresó “su profunda preocupación por la creciente tendencia a la estigmatización, las restricciones y la hostilidad dirigidas contra los periodistas y los medios de comunicación independientes, lo que se ha convertido en una pauta persistente desde el inicio del mandato de Javier Milei y que se ha se ha intensificado en los últimos meses”.

“Medidas recientes adoptadas por las autoridades argentinas, junto con los repetidos ataques procedentes de las más altas instancias del Gobierno, socavan el papel esencial de una prensa libre en una sociedad democrática y contribuyen a crear un clima de intimidación y autocensura -se remarca-. En abril de 2026, el Poder Ejecutivo nacional prohibió a un grupo de periodistas el acceso a la Casa Rosada, alegando que los medios de comunicación para los que trabajaban habían participado en una supuesta ‘campaña de desinformación rusa’ destinada a desacreditar al Gobierno argentino, acusación que no se ha fundamentado públicamente”.

“Poco después, las autoridades argentinas ordenaron el cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada entre el 23 de abril y el 4 de mayo de 2026 -prosigue-. Aunque posteriormente se restableció el acceso restablecido, diversas restricciones siguen dificultando el trabajo de los periodistas acreditados”.

El Gobierno mantiene las restricciones a los periodistas acreditados en Casa Rosada Rodrigo Nespolo

Las autoridades de PEN Internacional destacan que estas medidas han venido acompañadas de una “intensificación de la retórica estigmatizadora contra los periodistas y los medios de comunicación” por parte del Presidente. “Según el diario LA NACION, durante el fin de semana de Pascua, el presidente Milei dedicó la mayor parte de su actividad en la red social X a atacar a columnistas, periodistas y medios de comunicación, acusándolos de formar una supuesta ‘asociación delictiva’ en su contra”, señala. Periodistas de LA NACION recibieron mensajes con esa acusación por parte de máximas autoridades del Gobierno.

“Además, lanzó ataques personales contra periodistas, a los que menospreció en varios medios de comunicación nacionales y compartió una imagen generada por inteligencia artificial que representaba la ‘muerte del periodismo’ -se reporta-. Tras la presentación del informe de gestión del Gobierno ante el Congreso el 30 de abril de 2026, el Presidente volvió a referirse a los periodistas como ‘escoria asquerosa’, lo que intensificó aún más la retórica hostil contra la prensa”.

En la Lista de casos 2025-2026, Escritores bajo asedio: desafiando el silencio, de PEN Internacional, la Argentina mostraba un aumento de los casos de acoso judicial contra escritores y periodistas, “así como una alarmante escalada de ataques contra los medios de comunicación”. Según el informe de 2025 de la Red Voces del Sur, representada en el país por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), la Argentina registró el mayor número de declaraciones estigmatizantes contra la prensa de toda la región.

Por último, PEN Internacional insta a las autoridades argentinas a que se “abstengan de utilizar una retórica o adoptar medidas que puedan fomentar la hostilidad, la intimidación o la violencia contra los periodistas”. Recuerda además que “la exclusión de los profesionales de los medios de comunicación de las instituciones públicas, las restricciones al acceso a la información oficial y la estigmatización sistemática de la prensa son incompatibles con las obligaciones nacionales e internacionales de la Argentina en virtud del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.