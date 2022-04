¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? 12 libros premiados (y una colección) para buscar en la Feria

Ya empezó la Feria del Libro y este primer fin de semana es ideal para recorrer los stands y buscar los mejores libros para chicas y chicos editados en el país. Entre las editoriales presentes en esta nueva edición están Pequeño Editor, Niño, Nazhira, Pípala, Océano, Edelvives (con una decoración que rinde homenaje al fenómeno de la saga Ana de las tejas verdes), Fondo de Cultura Económica, Calibroscopio, Arte a Babor, Limonero, Gerbera, Iamiqué, Norma, Santillana y AZ.

En esta sección les presentamos algunos de los libros ganadores del concurso anual Los Destacados de Alija (Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina) con una gran variedad de títulos de distintos géneros publicados en 2020 y 2021. El jurado estuvo integrado por Sebastián Vargas, Elena Stapich, Lucía Mancilla Prieto, Claudia Stella y Deborah Telias, en representación de Alija. En la categoría Traducción participaron Cecilia de la Vega, Vanesa Fusco, Mónica Herrero, Pablo Ingberg y Mariana Windingland, de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes. El Gran Premio Alija fue para la novela Constelación de nado, de Mariana Furiasse, publicada por Norma.

Los premios se entregarán el miércoles 4 de mayo, a las 17.30, en la sala Carlos Gorostiza, del pabellón amarillo, de La Rural. Felicitaciones a todos los ganadores.

Libros para bebés

Los pájaros… no, de Yael Frankel (Gerbera). De la colección Nubes de algodón, pensada para la primerísima infancia. El cuento, escrito e ilustrado por la autora de El ascensor (Limonero), entre otros libros geniales, está narrado en primera persona por una nena que cuenta por qué su mamá está enojada. Solo les voy a adelantar que la “culpa” la tiene una ardilla. Al igual que todos los títulos del sello, está impreso con tipografía OpenDyslexic, diseñada especialmente para lectores con dislexia o problemas de visión.

Antología de cuentos

Tres huevos azules y otros cuentos salvajes, de Cristina Macjus y María Elina Méndez (Pequeño Editor). Cuentos salvajes, cuentos del monte misionero, cuentos con animales en plena naturaleza. Un pirincho que pone tres huevos azules y un coatí que hace monigotadas; un perro que se sumerge en el río Paraná para cuidar a un nene; una multitud de hormigas migrantes; un gato de mal carácter y un perro llamado Batman: animales salvajes y domésticos que conviven con la familia de la narradora, que cuenta la historia “de atrás para adelante” en cuatro relatos que resuenan como tiernos recuerdos de la infancia.

Tres huevos azules

Libro informativo

¡Qué ojos tan curiosos tienes!, de Romina Carnevale y Paola Vetere (Iamiqué). Este gran libro de ciencia para lectores de ocho años en adelante inauguró la serie Tiene sentido. Con ilustraciones de Martina Trach, las autoras proponen agudizar la mirada “para verte mejor” e invitan a descubrir con los propios ojos cuestiones curiosas ligadas al sentido de la vista. ¿Qué vemos cuando vemos?, ¿cómo percibimos los colores? y ¿cómo ven los animales?, entre otras. Ofrecen también algunas propuestas para experimentar con la percepción.

Libro álbum: dos ganadores

Una niña con un lápiz, de Federico Levín y Nico Lassalle (Limonero). A partir de dos personajes (una nena y un lápiz), los autores crean un universo fantástico. Crean, en realidad, un mundo mejor para una nena que no tiene nombre, casa ni cama. Pero tiene sueños. Y un lápiz. Un libro tan simple como conmovedor, que no es solo para niños. Es para todos.

Vida del muerto, de David Wapner y Matías Trillo (Calibroscopio). Este libro es una maravilla y ya lo he recomendado en otras oportunidades. Cuenta la historia tragicómica del único muerto de un pueblo, al que velan y sepultan una y otra vez. Como “nada es eterno, y los muertos tampoco”, un día este muerto se volvió viejo y se jubiló. Pero ¿muerto el muerto se termina la muerte? La respuesta (y no hay sola una) depende de cada lector. Wapner, con una ambigüedad desconcertante, y Trillo, con unas ilustraciones fascinantes, crearon un relato irónico, inteligente y con un exquisito humor negro que va a atraer la atención de curiosos de todas las edades, por distintas razones.

Libro ilustrado: dos elegidos

Justo antes de dormir, de Laura Wittner y Natalia Bruno (Lecturita Ediciones). Todo lo que podemos pensar e imaginar cuando estamos a punto de quedarnos dormidos, en ese momento (a veces, mágico; a veces, extraño) en el que suelen aparecer también dudas y fantasías. Con preguntas y respuestas acompañadas por ilustraciones en tonos ocre, a toda página, las autoras presentan un diálogo entre una nena y su madre en el rato previo a ir a dormir. Mientras se cambian de ropa, van al baño, se lavan los dientes y se acomodan en la cama, comparten las últimas palabras del día sobre la noche, los sonidos, las texturas, las imágenes y las sensaciones. Un cuento poético breve de esos que conmueven, aunque uno no pueda explicar bien por qué.

El alumno nuevo, de Pablo De Santis y Cristian Turdera (Calibroscopio). Este gran libro, que vuelvo a recomendar, cuenta la historia de un extraño alumno nuevo que se suma un día a un curso de sexto grado. “Todo en él era perfecto: el guardapolvo almidonado, los zapatos negros recién lustrados, el pelo dorado, los ojos azules, hechos para el asombro”, describe la narradora asombrada. A Ema no le cae bien que el chico intente espiar lo que ella anota en su cuaderno. Las ilustraciones alucinantes de Turdera y el diseño de las páginas le dan al libro un look “antiguo” que me fascina. Con un giro inesperado que mantiene la curiosidad hasta el final, es un relato inquietante que va a dejar pensando a chicos, medianos y grandes.

Multimedia

Murciélago, de Mariana Baggio (Calibroscopio). “Un libro lleno de: canciones, poemas, humor, música, baile y vocales (muchas vocales)”, dice en la contratapa. Pero, además de todo eso, en este nuevo libro de Baggio hay vacas, peces, kiwis, loros, cucús, murciélagos y letras. Cada letra está ilustrada por un artista distinto (Yael Frankel, Eleonoro Arroyo, Pablo Zweig, Gabriela Burín y Paula Spritz) y, junto con Matías Acosta, forman un equipo visual de lujo. Así, “La calabaza asada” tiene imágenes de Frankel; “Que espere el tren”, de Arroyo; y “Yo no toco Los Orozco, yo toco otro”, de Burín. ¿Y el murciélago del título? Habrá que descubrirlo. Atención: las cinco canciones se pueden escuchar, con sus respectivos videos, al escanear los códigos QR de las páginas finales.

Rescate editorial

Cola de flor, de Laura Devetach (Bambalí). “Un día de invierno le brotó a Saverio una margarita en la punta de la cola. Era lindísimo sentirse un perro que, en vez de terminar en perro, terminaba en flor”. Así empieza este cuento publicado en 1984 por la Editorial Gente Nueva, de La Habana, Cuba, reeditado en 2021 por el sello mendocino fundado y dirigido por Mariela Slosse y Fabiola Prulletti. Con ilustraciones de Eugenia Nobati, Devetach nos cuenta la desopilante historia de Saverio, perro de la querida tía Sidonia.

¿Has visto?, de Istvansch (AZ). Reedición del álbum publicado por primera vez en 2006, ideal para los que están etapa de descubrimiento de los colores. A diferencia de otros libros para los más chicos que muestran, por ejemplo, una manzana roja y dicen al lado “manzana roja”, en este libro el autor invita a los chicos a dejar volar la creatividad y la imaginación para completar el sentido y la imagen que no aparece en las páginas.

Ilustración

En pausa, de Eleonora Garriga y Sabina A. Schürmann (Lecturita Ediciones). Un gato negro (¿real o de ficción?: no lo sabremos hasta el final) fantasea con el superpoder de tener un botón de Pausa. Justo en esta época en la que muchas actividades y proyectos quedaron en pausa (o, al menos, entre paréntesis), el personaje sueña con todo lo que podría hacer con ese botón mágico: descubrir secretos de trastienda, empezar algo por el final, cambiar algunos rumbos, estirar tiempos y acortar otros. Me encantó este cuento ilustrado para compartir con los más chicos: tiene un final esperanzador, justo lo que estamos necesitando.

Colección: Miniaturas

¡Qué bien la pasamos!, de Laura Wittner y Cristian Turdera (Ralenti / Lecturita). Una colección pensada para los más chicos de la casa. Wittner hizo un minucioso trabajo con el lenguaje y las rimas para encontrar las palabras y los sonidos justos para cada verso. Con frases sencillas y mucho humor, presenta un universo poblado por juguetes que están tan desordenados como suele suceder en la infancia cuando sus dueños no paran de jugar ni de inventar historias con personajes, animales y muñecos. Las ilustraciones de Turdera están vivas y narran escenas y situaciones que acompañan y complementan el sentido. Otros títulos de la colección y de la misma autora son ¡Que caiga un chaparrón!, ilustrado por Clau Degliuomini; ¿Qué orquesta es esta?, con dibujos de Gustavo Aimar; y ¡Qué plato!, con imágenes creadas por Federico Bonifacini.

Premio Fuera de categoría

Manos de viento, de Istvansch (Arte a Babor). La editorial especializada en libros de arte para chicos publicó este álbum creado íntegramente con papeles recortados. El autor e ilustrador hizo un teatrino con fondos y telones intercambiables que aparecen en cada escena junto con títeres de palito. Con el marco de esas bellísimas ilustraciones, Istvansch cuenta historias de los primeros habitantes de la Patagonia e invita a conocer, a la distancia, la fabulosa Cueva de las manos. Dedicado a “Tere” Andruetto (“amiga, maga, sabia consejera”), el libro nació como un proyecto del Centro Municipal de Cultura de Perito Moreno (Santa Cruz) y llegó a las librerías de todo el país.

Bonus track

Actividades en la Feria

Emociones dibujadas. Una sesión de narración y dibujo en vivo a cargo de Brocha (Pablo Médici), autor de libros geniales como La niña más intensa del mundo y El auto rojo. Para todas las edades. Domingo 1 de mayo, a las 16.30, en el taller de la zona infantil (Pabellón amarillo).

Homenaje a Liliana Bodoc. Romina y Galo Bodoc, hijos de Liliana, participan del homenaje “Tiempo de dragones 3″, junto con Damián López y el ilustrador Gonzalo Kenny. Domingo 1 de mayo, a las 16.30, en la sala Alejandra Pizarnik (Pabellón amarillo).

Tarde de juegos con Simón. Juan Augusto Laplacette, autor integral y docente, propone una tarde de juegos de hoy y de siempre para chicas y chicos de 2 a 9 años, a partir de su libro Como si fuera tan fácil, cuyo protagonista se llama Simón. Jueves 5 de mayo, a las de 19, en el taller de la zona infantil (Pabellón amarillo).

Amigos ¡feroces! Liliana Cinetto y Poly Bernatene hablarán sobre sus procesos creativos de historias e ilustraciones. Poly dibujará en vivo. Para toda la familia. Viernes 6 de mayo, a las 14.15, en la sala Carlos Gorostiza (Pabellón amarillo).