¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? El desafío de la inteligencia artificial, la vida digital y las redes sociales

Como suele hacer a principios de cada año, Editorial Norma presenta su nuevo proyecto lector con títulos literarios recomendados para leer en la escuela. Bajo el lema “Imagina el futuro”, la colección aborda cuestiones sobre tecnología e inteligencia artificial en ficciones para distintas edades. Los autores convocados (Margarita Mainé, Martín Blasco, Paula Bombara y Andrea Ferrari) cuentan historias atravesadas por cuatro ejes: “vida digital”, “inteligencia artificial”, “juegos en línea” y “fake news”. El proyecto cuenta con una página web (www.tuplanlectornorma.com) con videos de los autores y entrevistas con especialistas, juegos en línea y actividades para hacer con los chicos en casa y en la escuela.

"No me gusta escribir", de Margarita Mainé

No me gusta escribir, de Margarita Mainé, con ilustraciones de Sergio De Giorgi, integra la Serie Roja, para lectores a partir de 7 años. Está protagonizado por Emilia, una nena que confunde el orden de las letras al escribir palabras por lo que su mamá decide prestarle la computadora para que practique. Así, Emilia, que lo primero que declara al inicio es que no le gusta escribir, empieza a crear un diario personal en la compu, donde cuenta lo que hace y cómo se siente cada día. Y justo cuando le está tomando la mano a escribir en la compu y a hacer preguntas en buscadores y a la inteligencia artificial Alexia, a la maestra se le ocurre enseñar a escribir en cursiva.

En la segunda parte, que transcurre un mes después, durante las vacaciones de invierno, Emilia pasa una semana en casa de un amigo, en pleno contacto con la naturaleza, rodeada de plantas y animales. Y en la tercera, Emi pone en práctica la escritura a mano y en cursiva en un diario con tapas duras y candado como tenía en la infancia su mamá. Atención: no se pierdan las últimas páginas, donde la protagonista escribe un cuento con una versión personal de Caperucita Roja y la historia de los tres chanchitos.

"Llegar al bosque", de Paula Bombara

Llegar al bosque, de Paula Bombara. Ilustrado por Ana Lozano, en este libro de la serie Torre Azul, sugerida para lectores a partir de los 9 años, la autora retoma el personaje de Sofi, la protagonista de Sin rueditas, para contarnos que la nena creció y ahora, que tiene diez años, juega y chatea con sus amigos desde la computadora. Pero, a los obstáculos y desafíos que le presentan los jueguitos digitales, se suman otros reales. Dinámica, coloquial y muy realista, estoy segura que muchas chicas y chicos se van a identificar con la nueva aventura de Sofi.

Noticias del mundo, de Martín Blasco. De la serie Torre Amarilla, recomendada a partir de los 11 años, la historia de Blasco les va a encantar a los que ya disfrutaron de Nave a Tierra, otro libro del autor. Como se dice en el cine, el nuevo es un spin off del título anterior, es decir que parte del universo ya planteado en la primera entrega para profundizar en algún personaje o subtrama. En la parte de la web del proyecto dedicada a la inteligencia artificial hay una entrevista con el autor, donde cuenta, entre otras cosas, cómo surgió la idea de continuar esta historia de ciencia ficción en la que una entidad llamada las Inteligencias se ocupa de todo. Literalmente.

"Noticias del mundo", de Martín Blasco

Las amenazas, de Andrea Ferrari. El último título de este lanzamiento de Norma va dirigido a lectores más experimentados. Integra la serie Zona libre, pensada para adolescentes y jóvenes. La autora plantea un caso policial con amenazas e intimidaciones en un colegio para abordar la cuestión de las fake news. Para completar la lectura de la novela, recomiendo escuchar el testimonio de Ferrari en la sección “La era de la (des)información” del proyecto Imagina el futuro.

"Las amenazas", de Andrea Ferrari

Más libros para chicos sobre IA

¿Querés saber? (Eudeba). En la colección infantil de divulgación científica de Eudeba, dirigida por Paula Bombara, que además de escritora es investigadora, hay dos títulos que forman un buen combo con las ficciones del proyecto de Norma: ¿Querés saber qué es la inteligencia artificial? y ¿Querés saber qué es la big data?, de Antonio Vázquez Brust.

Para todos los que están muy preocupados por los avances de la IA y, también, para los que no tienen idea de qué se trata, ¿Querés saber qué es la inteligencia artificial? responde esas y otras preguntas. El autor parte de 1770, cuando “el inventor húngaro Wolfgang von Kempelen construyó una máquina maravillosa que sabía jugar al ajedrez con la habilidad de un maestro”. ¿Era un robot? No, era un truco de magia, una ilusión con trampa, pero ese invento demuestra ahora que hace mucho tiempo que la idea de la inteligencia artificial ronda la mente humana. A partir de esa anécdota, el autor recorre la historia de la informática (aun cuando no se llamaba así) para llegar al presente con todo lo que aporta la big data y la robótica.

Natalia Blanc Por