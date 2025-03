“A todos los libros les sobran 75 páginas”: de la vanidad de los escritores a la receta del éxito

David Remartínez (Zaragoza, 54 años) es de esos editores que se sientan con un montón de papeles, revisan la estructura del texto, le dan vueltas a los conceptos, cuidan el estilo y las faltas. De los que guían a los autores por los oscuros senderos de la creación. Publica Así se escribe un libro (Arpa): un manual para escritores principiantes (pero también una radiografía de los engranajes de una industria) según el método de la editorial Arpa, que va desde la concepción de la idea libresca hasta la comunicación y la venta. Remartínez también es periodista y autor de libros como Una historia pop de los vampiros (Arpa) o El gabinismo contado a nuestros hijos (Trea). Conoce el negocio por las dos caras.

-Usted es editor de mesa. ¿Debería visibilizarse más el oficio?

-No, en absoluto. Un libro, al final, es un trabajo colectivo, donde también está el equipo comercial, de comunicación, de diseño… La gente piensa en la figura del editor que capta talento y contrata libros, alguien con olfato literario, pero los editores de mesa son imprescindibles para una buena editorial, su labor es buscar lo particular que tiene un libro, eso que no tienen los demás. Es un oficio a reivindicar, que está desapareciendo, pero no creo que se dé una especie de coautoría.

-¿Es difícil manejar la vanidad de los escritores?

-Hay mucho de psicología, hay que congeniar con el autor, que tiene que entender que estás ahí para ayudar y no para decir que todo está mal escrito. Si hay diferencias irreconciliables la editorial puede llegar a rescindir el contrato. No sucede mucho, pero a mí me ha pasado un par de veces.

-¿Por qué hay tanta gente escribiendo?

-Publicar es más fácil que nunca: hay 3.000 editoriales en España y, además, te puedes autopublicar. Es más fácil que nunca comunicarte y encontrar público. Antes era una cosa de élite y ahora se ha democratizado. ¡Y es divertido!

-¡Sí!

-No suele dar mucho dinero, pero te permite conectar con mucha gente, debatir, participar en una conversación: te incorporas a una cadena muy longeva de pensamiento, porque todos los temas están ya tratados. A muchos profesionales les permite entrar en ciertos circuitos, dar charlas, ser invitados a eventos. Eso sí, si lo haces mal es un demérito.

-¿La autopublicación tiene mala fama?

-Ya no tanta: se ha extendido el mito del que se hizo millonario publicando en Amazon. Es verdad que una editorial el margen para el autor es menor (entre el 8 y el 10%) y eso desde fuera se ve muy raro. Porque en esta industria la parte del león se la llevan las distribuidoras. Pero si te autopublicas tienes que invertir en otras cosas que ofrece una editorial: edición, comunicación, diseño, venta…

-Siempre me sorprende que se sostenga una industria editorial tan diversa y potente.

-Dentro de las 3.000 editoriales hay muchas que publican muy poco, o que son institucionales o muy específicas. Algunas están semimuertas y nadie entiende qué hacen. En realidad, las más operativas son unas 100. Y en muchas trabajan dos o tres personas: son el equivalente a una pequeña quesería en los Picos de Europa.

-¿Se publica mucho en España?

-Unos 90.000 títulos al año, lo que genera un mercado muy competitivo. Las grandes editoriales (el mercado está dominado por los grupos Planeta y Penguin Random House) publican muchos títulos: los que venden compensan los gastos de los que no venden. Hay una sobreproducción, pero también es fantástico: una sociedad que produce muchos libros es una sociedad en la que hay mucha gente pensando y escribiendo. En la que hay mucha inquietud.

-¿Qué debe tener un libro para tener éxito?

-Nunca se sabe, porque influyen muchos factores. La tesis del libro, y que se pueda vender bien al distribuidor y al librero: tienes que poder explicarla en dos líneas. El título, la tapa, el autor. Tener una buena comunicación que sepa colocar el libro en los medios. Hasta la fecha de lanzamiento es importantísima, según las ferias que haya, o el género, pues algunos son mejores para verano y otros para Navidad… Y la extensión es fundamental.

-¿Por qué?

-En general, a todos los libros les sobran 75 páginas. Los autores no suelen pensar en esto. Y cuesta mucho convencerles para hacer la poda, porque quieren meter todo lo que tienen (y que no siempre interesa al lector). Parece que publicar un libro de 150 páginas es poca cosa. Los escritores más jóvenes ya están haciendo cosas más breves. Y los libros cortos están muchas veces sustituyendo al periodismo para entender cosas como, por ejemplo, el conflicto de Ucrania.

-¿El diseño de la tapa?

-Las cubiertas colección, que hacen a la editorial identificable, son importantes para muchos lectores, que se fían del sello. Son más comunes en Europa que en el mundo anglosajón, donde cada libro es diferente. Aunque eso también pone más difícil el diseño.

-¿El perfil de escritor?

-Es importantísimo, es lo que buscan las editoriales. Lo primero es la idea, luego quién es el autor. A veces, se anima a los escritores a que inviertan en sus redes para conseguir más seguidores. Si el autor tiene desparpajo y entusiasmo, y puede mover el libro, garantiza la media de 400 ejemplares. Ya tienes los gastos de producción pagados.

-Los libros de los influencers…

-Ahí ha habido hostias monumentales. Se pensaba que, si uno tenía 100.000 seguidores, un 10% iba a comprar el libro. Pero no ha sido así, o solo en algunos casos. La verdadera seguridad es alguien que tenga una comunidad sólida en su ámbito.

-Luces y sombras de su oficio.

-La paso superbien conociendo a gente que sabe muchísimo de lo que escribe. Luego, son muchas horas corrigiendo… y tampoco te haces rico.

EL PAIS

Temas Libros