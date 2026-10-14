Semana de jornadas literarias con tributos a Libertad Demitrópulos y Griselda Gambaro y el centenario de “Don Segundo Sombra”

En esta semana coinciden en la ciudad de Buenos Aires jornadas literarias que rinden tributo a las escritoras Libertad Demitrópulos (1922-1998) y Griselda Gambaro (1928-2026), y al escritor Ricardo Güiraldes (1886-1927), en el centenario de la publicación de la canónica novela Don Segundo Sombra.

Las Jornadas Libertad Demitrópulos –organizadas por las investigadoras Silvana López, Denise Pascuzzo, Virginia Castro y Laura Rotundo (de Jornadas de Escritores), con el aupsicio del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras (ILH-UBA)- se llevarán a cabo hoy y el viernes, en el Malba, a partir de las 13.30 y las 14, respectivamente. Por motivo de la Quinta Marcha Universitaria, se decidió dejar vacante la jornada del jueves.

Participarán las escritoras e investigadoras Florencia Abbate, Nora Domínguez, Alejandra Nallim, Ana Gallego Cuiñas (una de las organizadoras del festival Cultur-ALH de Granada, que participará a distancia), Loreley El Jaber, Paula Bianchi, Laura Destefanis, Estefanía Di Meglio, María Vicens, Alejandra Marino y Marcela Marcolini (que se referirán al proyecto documental audiovisual) y la poeta Mónica Sifrim, que hablará sobre su amistad con la autora de Río de las congojas. También estarán el escritor Mario Nosotti (a cargo de la reciente publicación del único poemario de la escritora, Muerte, animal y perfume, de Ediciones del Camino) y el investigador Ezequiel de Rosso.

“Son muchas las razones de la relevancia de leer a Libertad Demitrópulos hoy, más allá de su belleza estética –dice Loreley El Jaber–. Entre ellas, diría que Libertad apuesta a una presencia de las mujeres, de los esclavos, de los indios, de los mestizos, de los desplazados, que posee una potencia actual. ¿Cuál es mi lugar respecto del otro, cómo se conforma un yo, un discurso, una voz, en relación con esos otros y otras? Pensar en estos términos es un modo político de concebir la palabra, la construcción de los personajes, la literatura".

Para la investigadora Nora Domínguez, en su obra Demitrópulos “construye mundos cuyas referencias históricas, productos de forzadas investigaciones que llevaba adelante, ponen a jugar voces y cuerpos de una fuerza extraordinaria”. Y destaca: “En Río de las congojas, de 1981, resplandece la nunca más olvidada, María Muratore, uno de los personajes más extraordinarios de la literatura nacional que queda prendida con fuerza. Autora comprometida con el costado sufriente y marginal de las injusticias históricas, ha probado con zonas y períodos donde las injusticias reclamaban ficciones justas”.

"Río de las congojas", obra cumbre de Demitrópulos

“Me pone muy contenta que, hace unos quince años, sus novelas no eran conseguibles y hoy está todo reeditado –señala Florencia Abbate–. También se están haciendo tesis en distintas universidades y se da a leer. En los últimos diez años se expandió mucho la lectura de esta autora que tiene un tipo de apuesta narrativa muy especial. Es una autora que valoro mucho, por la coherencia interna e impresionante de su obra; si bien sus novelas son todas distintas, al mismo tiempo tienen elementos en común, como la búsqueda de pensar la Argentina desde una perspectiva que no es la de Buenos Aires ni desde sujetos sociales que son los que estamos acostumbrados a ver en la literatura: las personas blancas de clase media. Me parece muy interesante que haya llegado a un lugar de tanto prestigio”.

La programación completa se puede consultar en este enlace.

Asimismo, ayer comenzaron las IX Jornadas de Literatura Argentina de la Universidad del Salvador (USAL), “Las literaturas frente a los autoritarismos, genocidios, dictaduras y guerras”, que se desarrollan hasta el viernes en la Facultad de Filosofía, Historia, Letras y Estudios Orientales de la USAL (Tucumán 1845) y en el Museo Escenográfico “La Bótica del Ángel” (Luis Sáenz Peña 543). El 50° aniversario del golpe de Estado en la Argentina es el eje convocante del encuentro organizado por los investigadores del proyecto Escrituras Fronterizas de la Literatura Argentina que integran Marcela Crespo Buiturón, Sonia Jostic, Maximiliano Linares, Leonardo Graná, Luciana Belloni, María Eugenia Cairo, Matías Lemo, Fernanda Bravo Herrera, Agustina Bastos González, Luana Sofía Bolkovic, Laura Ohrnialian y Lucía Marturano.

Griselda Gambaro falleció a mediados de septiembre Hernan Zenteno

El encuentro se puede seguir por el canal de YouTube de FHLEO y la programación está disponible en este enlace. Entre otros, participarán estudiosos de todo el país y del exterior como Andrea Ostrov, Laura Pollastri, Greg Dawes, Teresa Basile, Alejandra Nallim, Jorge Bracamonte, Liliana Massara, Jorge Dubatti y Silvia Tieffemberg.

El viernes, a las 17.15, en La Botica del Ángel se presentará el libro Gambaro, 1976. Acerca de Ganarse la muerte, de Marcela Crespo Buiturón. Además de la autora e investigadora del Conicet, estarán presentes Alejandra González y los responsables de la coedición: Laura Cilento y Oscar Conde (directores de la colección Autor/Fecha de la editorial de la Universidad Nacional Pedagógica) con María Rosa Lojo (directora de la colección Cecla de la Universidad del Salvador). Luego tendrá lugar la conferencia de clausura: “Pasar el testigo. Textos del sur a 50 años de la dictadura”, a cargo de la profesroa Laura Pollastri, de la Universidad Nacional del Comahue.

Y de 19.30 a 20.30, habrá un homenaje a Griselda Gambaro, con puesta en escena de la obra teatral El nombre, por el grupo “Las voces de Griselda”, de la Universidad Nacional General Sarmiento. Actuarán Lourdes Antonella Arias, Nicolás Higinio González, Anahí Rivero, Ivana Silva y Raquel Vaca, con dirección de Claudia Carbonell.

Por último, la jornada en homenaje al centenario de Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes se hará el viernes en la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la USAL (Tucumán 1845), con auspicio de la USAL, la Universidad Nacional de San Antonio de Areco y la Academia de Ciencias de Buenos Aires. La apertura será a las 10.30 en el Aula Magna, con la presencia de Claudia Pelossi, decana de la Facultad, y la escritora y académica María Rosa Lojo. Luego disertarán Mercedes Giuffré, Lucía de Leone y Candela Bentancor.

Un clásico centenario y argentino: "Don Segundo Sombra"

Por la tarde, a partir de las 15, el evento se mudará a la sede de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires (Avda. Alvear 1711, tercer piso), con la presencia de los académicos Hugo Bauzá, director del Centro de Estudios del Imaginario, y Lojo. Luego disertarán Jorge Bracamonte, María Elena Babino y Martín Trosset, lector y mayordomo de la estancia cordobesa El Retiro, que conversará con Lojo sobre el significado de ser gaucho hoy.