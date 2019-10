Suspenso y apuestas por el doble Nobel de Literatura que se entrega el jueves

Pasado mañana se conocerán los ganadores de los premios Nobel de Literatura de 2018 y 2019 y en las casas de apuestas estos son los favoritos Fuente: Archivo

Daniel Gigena SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2019 • 14:06

A pocas horas de que se conozcan los nombres de los ganadores o las ganadoras del Premio Nobel de Literatura 2018 y 2019, crecen en simultáneo el suspenso y las apuestas.

En una trama digna de Stieg Larsson, el año pasado la entrega del premio fue suspendida a causa de una serie de denuncias de abusos sexuales, corrupción y filtraciones, que derivó en ocho renuncias en la Academia Sueca, además de procesos judiciales. En noviembre del año pasado, la institución que entrega el premio literario más célebre del mundo anunció la incorporación de cinco expertos internacionales (como las jóvenes críticas literarias Rebecka Kärde y Mikaela Blomqvist) para ayudar a elegir a los nuevos Nobel de Literatura. En 2017, el galardón recayó en Kazuo Ishiguro, narrador británico nacido en Japón. El jueves a la mañana se develará la doble incógnita.

A diferencia de otros premios, el Nobel de Literatura consagra la obra entera de un escritor y no una obra individual. Los candidatos se mantienen en secreto, de acuerdo a las reglas establecidas por la Fundación Nobel, que prohíbe dar a conocer los nombres de los nominados al premio por un plazo de cincuenta años. Por ese motivo, las predicciones y apuestas son difíciles de hacer y se basan en conjeturas, trascendidos y expectativas.

No obstante, en parte por el escándalo de 2018, que suscitó reproches de parte de movimientos feministas como el #MeToo, y en parte por la calidad literaria de algunas de las candidatas, este año será difícil que al menos uno de los dos Nobel no sea entregado a una mujer. En las páginas de apuestas europeas, de hecho, las primeras cinco favoritas son escritoras. Figuran en los primeros lugares la poeta canadiense Anne Carson, que visitó Buenos Aires en 2018, en ocasión de la décima edición del Filba; la escritora canadiense Margaret Atwood, muy conocida en nuestro país por el éxito editorial y televisivo de El cuento de la criada; la francesa Marysé Condé, de la isla Guadalupe, que en 2018 ganó el Nobel alternativo impulsado por la Nueva Academia sueca; la escritora polaca Olga Tokarczuk, autora de novelas como Un lugar llamado antaño y Sobre los huesos de los muertos y que ganó el Premio Man Booker International en 2018, y la escritora, guionista y bioquímica rusa Liudmila Ulítskaya, de la que se conocen en español solo algunas obras, como Los alegres funerales de Álik y Sóniechka. Aunque no se reconoce como una escritora feminista, Ulítskaya obtuvo en 2011 el premio Simone de Beauvoir. Hasta 2017, solo catorce mujeres obtuvieron el Nobel de Literatura, que se entrega desde 1901.

Recién después aparece un candidato en las apuestas letradas: el escritor, editor y activista keniano Ngugi wa Thiong'o, autor de grandes novelas como El brujo del cuervo y El diablo en la cruz.

Como suele ocurrir desde hace años, el escritor y runner japonés Haruki Murakami está entre en los aspirantes al Nobel de Literatura, así como también el rumano Mircea Cartarescu, premio Formentor 2018 y autor de una obra tan torrencial como densa, de la que se destacan Solenoide y El Levante. La escritora china Can Xue y su compatriota Yu Hua, que obtuvo éxito internacional porque una de sus novelas fue llevada al cine por Zhang Yimou (y luego ese film fue prohibido por el gobierno chino), también "compiten" por el premio.

Otros escritores destacados que podrían obtener el Nobel 2018 o 2019, bien conocidos por los lectores argentinos, son el español Javier Marías, el austriaco Peter Handke, el sacerdote y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, el escritor checo Milan Kundera (que cumplió 90 años en 2019) y el escritor albanés Ismail Kadaré, premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2009. De la Argentina, el único representante de la agitada república de las letras que se mantiene en la lista de potenciales Nobel de Literatura es César Aira.