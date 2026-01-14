Vila-Matas recibió el Premio Zenda de Honor de manos de la reina Letizia: “Hay que entender a los imbéciles digitales y crear un mundo donde ellos no entren”

Ayer, durante la entrega de los Premios Zenda, en la que participó la reina Letizia, el escritor español Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948) fue distinguido con el Premio Zenda de Honor 2024-2025 por su trayectoria. La presencia de la reina, que fue interpretada como un gesto de apoyo a la literatura y el ámbito editorial de España, tuvo lugar en un momento de preocupación por la salud de la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía.

“A Zenda hay que llegar contenta y curiosa y hay que tener tiempo, dejarse caer, entregarse, leer y leer, leer sus artículos, seguir la huella de los libros que recomienda, descubrir miradas, personajes, imágenes -dijo la Reina-. Zenda es un buen lugar para quedarse a vivir porque es cobijo y porque es faro”. Zenda Libros es una revista literaria dedicada a la promoción y difusión de la literatura en español, fundada en abril de 2016 por el escritor y académico Arturo Pérez-Reverte y dirigida por el escritor y periodista Leandro Pérez.

“Quiero recordar unas palabras de un escritor poco conocido que está intentando abrirse camino. Se llama Arturo: ‘Yo no tengo ideología, lo que tengo es biblioteca’”, bromeó la Reina sobre el autor de El capitán Alatriste.

La reina Letizia y el director de "Zenda Libros", el escritor y académico Arturo Pérez-Reverte Carlos Alvarez - Getty Images Europe

Letizia le entregó el Zenda de Honor -prestigioso galardón sin dotación dineraria- al autor de Barteby y compañía, que leyó un discurso breve y simbólico, bautizado como “el discurso de un minuto y medio”.

“Un escritor es un tipo que se quita los guantes, dobla la bufanda, menciona la nieve, nombra la guerra, se frota las manos, mueve el cuello, cuelga el abrigo, va más allá y se atreve a todo -dijo Vila-Matas-. Si no se atreve a todo, no será jamás un escritor. Atreverse a todo incluye saber que no se trata, por ejemplo, de luchar a fondo contra los imbéciles digitales, porque imbéciles los hay en todos los ambientes, se trata más bien de escuchar lo que estos dicen y comprenderlos, sin duda para luego crear un mundo donde los imbéciles no entren”.

Vila-Matas sostuvo que para ser escritor hay que atreverse "a todo" Carlos Alvarez - Getty Images Europe

Agradeció a los presentes, reunidos, dijo, “en apoyo del viejo espíritu de la literatura. “El viejo espíritu de la literatura; de la literatura, sí. Nada que tenga demasiada importancia, y quizás por eso precisamente tan interesante”.

El discurso del minuto y medio

[del premio Zenda]https://t.co/r3Ztjuic86 pic.twitter.com/zdMBg4IMgW — Enrique Vila-Matas / Web (@TomMir7) January 14, 2026

Se entregaron otros galardones. Paco Cerdà recibió el Premio Zenda de Narrativa, por Presentes (Alfaguara; obra por la que ganó el Premio Nacional de Narrativa de España); Chantal Maillard, el de Poesía, por Poesía completa. 1988-2022 (Tusquets); Anna Caballé, el de Ensayo, por Íntima Atlántida. Vida de Rosa Chacel (Taurus); Najat El Hachmi, el de Literatura Infantil y Juvenil, por Los secretos de Nur (Destino); Esther L. Calderón, el Zenda a la Ópera Prima, por Pipas (Pepitas de Calabaza); José María Micó, el de Traducción; la librerías Letras Corsarias, de Salamanca, el de Librería; Libros del Asteroide, el de Editorial, y eBiblio, el Premio Zenda de Innovación.

El jurado de la segunda edición de los Premios Zenda estuvo integrado por periodistas y jefes de Cultura de medios de comunicación españoles: Guillermo Altares, Nuria Azancot, Pepa Blanes, Laura Barrachina, Jesús García Calero, Irene Hernández Velasco, Antonio Lucas, Alberto Olmos, Javier Ors, Santos Sanz Villanueva y Sergio Vila-Sanjuán. Participaron Álvaro Colomer, redactor jefe de Zenda, como secretario del jurado, y Leandro Pérez como coordinador.

Hay fotos que sólo la literatura y @zendalibros hacen posibles.

Gracias por acompañarnos anoche. pic.twitter.com/DMYgs30KlM — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) January 14, 2026

También estuvieron presentes en la ceremonia, en la Fábrica Real de Tapices de Madrid, el director Alejandro Amenábar, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, el ministro Óscar Puente Santiago; la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, y Mario Ruiz-Tagle, director ejecutivo de Iberdrola España.

Antes de la entrega de premios, se realizó un homenaje póstumo al escritor, académico y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, fallecido en abril de 2025, con la lectura de un fragmento de la novela Conversación en La Catedral. También se recordó a José María Guelbenzu, autor fallecido en julio de 2025.